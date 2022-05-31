Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году
S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии «Ты постоянно слушаешь сирены скорых одну за другой»
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время
«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)
Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)
Ранее такие меры действовали только в северных регионах
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии
Больничный лист к вам доставят курьером
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому Обращаться в частную клинику бессмысленно
Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)
В странах растет число заразившихся коронавирусом
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
В «Пионере» пройдет фестиваль итальянских фильмов о еде
Помимо показов, гостей ждут дискуссии и паблик-токи
В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином
Также гостей проведут по выставке архивов РГБ
Сколько стоит жизнь в Венеции Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома
Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы
Первая состоится в районе Хорошево-Мневники
Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»
Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с дегустациями и мастер-классами
Он продлится с 21 по 23 июня
«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции
Рейсы на итальянские курорты начнутся в апреле, а в Турцию — в июне
Кинотеатр «Октябрь» покажет фильмы итальянских режиссеров
Фестиваль откроется картиной о Караваджо
Сколько стоит жизнь в Милане Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг
«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии
Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан
Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами
Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу
В «Манеже» пройдет выставка «Здравствуй, Италия!» c дегустациями и мастер-классами
Гостей также ждут лекции карнавал оживших кукол и бесплатные кинопоказы
Великая красота: 10 современных итальянских режиссеровМаттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие
Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров Маттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие
На «Флаконе» пройдет осенняя ярмарка итальянских продуктов
Приобрести можно будет разную региональную еду — от свежей бурраты до десертов на заказ
Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью
Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом
На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами
Посетителей научат готовить ризотто, работать с глиной и создавать венецианские маски
В Москве пройдет итальянский фестиваль «Привет, Апулия!»
Церемония открытия состоится в четверг в саду «Эрмитаж»
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
Создатели Italian Week откроют на «Флаконе» городской рынок выходного дня
Маркет продлится с 29 июня по 1 июля
Этим летом в Москве покажут лучшие итальянские комедии
Некоторые кинопоказы пройдут в летних кинотеатрах парков
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров
Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
Куда отправятся российские туристы на майские праздники
Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны
Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций
Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом
Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий
Новым местом отдыха россиян может стать Албания
В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo
В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции
На «Трехгорке» открылась выставка об истории итальянского дизайна
Она приурочена к Italian Design Day
«Аэрофлот» начнет летать в Неаполь и Верону
Регулярные полеты по этим маршрутам планируются с 1 июля
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки
Предупреждение касается рейсов 19 января
В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая
Больше всего стоимость повысится для дешевых вин
Туроператоры вывозят россиян с лавиноопасного курорта в Италии
Горнолыжники заблокированы на курорте из-за снегопадов
Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе
Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды
«Победа» запускает рейсы в Италию по цене от 499 рублей
Рейсы будут выполняться из Внукова с 21 февраля 2018 года