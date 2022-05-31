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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Италия отменит ковидные ограничения для россиян с 1 июня
31 мая 2022

Италия отменит ковидные ограничения для россиян с 1 июня

Дания и Швеция начали оформлять и выдавать визы россиянам
обновлено11 апреля 2022

Дания и Швеция начали оформлять и выдавать визы россиянам

Италия отменила обязательный карантин для иностранных граждан
24 февраля 2022

Италия отменила обязательный карантин для иностранных граждан

1 мая 2021

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году

Прогноз
20 апреля 2021

Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года

13 января 2021

S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу

В Москве пройдет фестиваль итальянских фильмов RIFF
15 ноября 2020

В Москве пройдет фестиваль итальянских фильмов RIFF

Как Италия возвращается к жизни
Как Италия возвращается к жизни Прогулка по весеннему Милану
Как Италия возвращается к жизни

Как Италия возвращается к жизни
Прогулка по весеннему Милану

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Q&A: Как переносят карантин в других странах

Q&A: Как переносят карантин в других странах
Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями

Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии
Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии «Ты постоянно слушаешь сирены скорых одну за другой» 
Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии

Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии
«Ты постоянно слушаешь сирены скорых одну за другой» 

Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса

Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса
Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время

Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой И можно ли добавлять в кофе сахар
Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как пить эспрессо и чувствовать себя итальянкой
И можно ли добавлять в кофе сахар

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

Ранее такие меры действовали только в северных регионах

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Можно оценить киноискусство сразу пяти стран

В сети «Каро» стартовал марафон национального кино

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Больничный лист к вам доставят курьером

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте И что искать в разных уголках страны
Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как правильно заказать латте
И что искать в разных уголках страны

Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому Обращаться в частную клинику бессмысленно
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому

Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому
Обращаться в частную клинику бессмысленно

Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)

В странах растет число заразившихся коронавирусом

Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок
Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Пьют ли местные капучино и латте
И зачем капать в эспрессо ложку жирных сливок

Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье И пить кофе на площадях города
Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как погрузиться во Флоренции в сладкое безделье
И пить кофе на площадях города

Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо И какой кофе в самых простых венецианских закусочных
Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Как страна борется за свой эспрессо
И какой кофе в самых простых венецианских закусочных

Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
СПЕЦПРОЕКТ
Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос Кофейные традиции страны
Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
СПЕЦПРОЕКТ

Италия Алены Долецкой: Почему здесь говорят «нет» кофе навынос
Кофейные традиции страны

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году

На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка

В «Пионере» пройдет фестиваль итальянских фильмов о еде

Помимо показов, гостей ждут дискуссии и паблик-токи

В «Пионере» пройдет фестиваль итальянских фильмов о еде

В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином

Также гостей проведут по выставке архивов РГБ

В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином

Сколько стоит жизнь в Венеции
Сколько стоит жизнь в Венеции Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома
Сколько стоит жизнь в Венеции

Сколько стоит жизнь в Венеции
Скидки на водное такси для местных и цены на недвижимость в городе, где нельзя строить новые дома

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

Первая состоится в районе Хорошево-Мневники

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с дегустациями и мастер-классами

Он продлится с 21 по 23 июня

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с дегустациями и мастер-классами

Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli
Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli Неаполитанская пицца в подвале на Солянке
Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli

Возможно, лучшая пицца в городе: Bella Napoli
Неаполитанская пицца в подвале на Солянке

«Победа» открыла продажу билетов в Рим

Рейсы запустят с 1 июня

«Победа» открыла продажу билетов в Рим

«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции

Рейсы на итальянские курорты начнутся в апреле, а в Турцию — в июне

«Победа» открыла продажи билетов в семь новых городов Италии и Турции

Кинотеатр «Октябрь» покажет фильмы итальянских режиссеров

Фестиваль откроется картиной о Караваджо

Кинотеатр «Октябрь» покажет фильмы итальянских режиссеров

Сколько стоит жизнь в Милане
Сколько стоит жизнь в Милане Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг
Сколько стоит жизнь в Милане

Сколько стоит жизнь в Милане
Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

Здесь можно будет купить итальянские сладости к новогоднему столу

Во «Флаконе» пройдет итальянская ярмарка с едой и новогодними мастер-классами

В «Манеже» пройдет выставка «Здравствуй, Италия!» c дегустациями и мастер-классами

Гостей также ждут лекции карнавал оживших кукол и бесплатные кинопоказы

В «Манеже» пройдет выставка «Здравствуй, Италия!» c дегустациями и мастер-классами

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеровМаттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров
Маттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие

На «Флаконе» пройдет осенняя ярмарка итальянских продуктов

Приобрести можно будет разную региональную еду — от свежей бурраты до десертов на заказ

На «Флаконе» пройдет осенняя ярмарка итальянских продуктов

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

Цены на путевки могут вырасти на 10 % по сравнению с 2017 годом

Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию этой осенью

«Победа» открыла продажу билетов в Палермо

Билет по минимальной цене обойдется в 3 080 рублей

«Победа» открыла продажу билетов в Палермо

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами

Посетителей научат готовить ризотто, работать с глиной и создавать венецианские маски

На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с традиционной едой и мастер-классами

В Москве пройдет итальянский фестиваль «Привет, Апулия!»

Церемония открытия состоится в четверг в саду «Эрмитаж»

В Москве пройдет итальянский фестиваль «Привет, Апулия!»

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Создатели Italian Week откроют на «Флаконе» городской рынок выходного дня

Маркет продлится с 29 июня по 1 июля

Создатели Italian Week откроют на «Флаконе» городской рынок выходного дня

Этим летом в Москве покажут лучшие итальянские комедии

Некоторые кинопоказы пройдут в летних кинотеатрах парков

Этим летом в Москве покажут лучшие итальянские комедии

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Российским властям предстоит выплатить четверть всего объема компенсаций, присужденных Европейским судом

Россия оказалась лидером по сумме взысканных ЕСПЧ компенсаций

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Новым местом отдыха россиян может стать Албания

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

На «Трехгорке» открылась выставка об истории итальянского дизайна

Она приурочена к Italian Design Day

На «Трехгорке» открылась выставка об истории итальянского дизайна

«Аэрофлот» начнет летать в Неаполь и Верону

Регулярные полеты по этим маршрутам планируются с 1 июля

«Аэрофлот» начнет летать в Неаполь и Верону

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

Предупреждение касается рейсов 19 января

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Больше всего стоимость повысится для дешевых вин

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Туроператоры вывозят россиян с лавиноопасного курорта в Италии

Горнолыжники заблокированы на курорте из-за снегопадов

Туроператоры вывозят россиян с лавиноопасного курорта в Италии

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

Угроза распространяется на Великобританию, Италию и Нидерланды

Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе

«Победа» запускает рейсы в Италию по цене от 499 рублей

Рейсы будут выполняться из Внукова с 21 февраля 2018 года

«Победа» запускает рейсы в Италию по цене от 499 рублей

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