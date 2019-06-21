На «Флаконе» пройдет итальянский фестиваль с дегустациями и мастер-классами Он продлится с 21 по 23 июня
В дизайн-квартале «Флакон» с 21 по 23 июня пройдет итальянский фестиваль, посвященный региону Тоскана.
Все дни с 11:00 до 21:00 на «Флаконе» будет работать итальянская ярмарка, где гости смогут купить сыр, вино, пасту, оливковое масло, соусы и другие деликатесы. Посетителей также ждут живая музыка и уроки танцев.
В субботу пройдет кулинарный мастер-класс, на котором шеф-повар итальянского ресторана Luciano Андрей Кошкодан расскажет, как готовить ньокки с тушеной говядиной и телятину со страчателлой и белой фасолью. Также состоится лекция о виноделии с дегустацией и уроки итальянского языка.
В выходные для детей с 13:00 до 17:00 будет работать книжный автобус «Самокат» и корнер, где они смогут создавать поделки и рисовать. В воскресенье шеф ресторана Italy Андрей Полещук расскажет об итальянской кухне.
На Italian Week Festival будут работать джелатерии, где гости смогут попробовать мороженое. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.
Когда
21–23 июня
Стоимость
Вход свободный
Источник: пресс-служба Italian Week Festival
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