В дизайн-квартале «Флакон» с 21 по 23 июня пройдет итальянский фестиваль, посвященный региону Тоскана.

Все дни с 11:00 до 21:00 на «Флаконе» будет работать итальянская ярмарка, где гости смогут купить сыр, вино, пасту, оливковое масло, соусы и другие деликатесы. Посетителей также ждут живая музыка и уроки танцев.

В субботу пройдет кулинарный мастер-класс, на котором шеф-повар итальянского ресторана Luciano Андрей Кошкодан расскажет, как готовить ньокки с тушеной говядиной и телятину со страчателлой и белой фасолью. Также состоится лекция о виноделии с дегустацией и уроки итальянского языка.

В выходные для детей с 13:00 до 17:00 будет работать книжный автобус «Самокат» и корнер, где они смогут создавать поделки и рисовать. В воскресенье шеф ресторана Italy Андрей Полещук расскажет об итальянской кухне.