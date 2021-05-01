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1 мая 2021

Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году

Прогноз
20 апреля 2021

Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года

13 января 2021

S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу

В Москве пройдет фестиваль итальянских фильмов RIFF
15 ноября 2020

В Москве пройдет фестиваль итальянских фильмов RIFF