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2021-05-01T16:38:26.000+03:00
1 мая 2021
Италия с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Но только тем, у кого она истекла в 2020 или 2021 году
Прогноз
2021-04-20T11:35:46.000+03:00
20 апреля 2021
Италия запланировала открыть границы для российских туристов летом 2021 года
2021-01-13T11:46:23.000+03:00
13 января 2021
S7 начала продавать билеты на чартерные рейсы в итальянские города Бари, Ольбию и Пизу
2020-11-15T18:32:14.000+03:00
15 ноября 2020
В Москве пройдет фестиваль итальянских фильмов RIFF
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