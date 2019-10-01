Q&A: Как переносят карантин в других странах Жители Франции, Германии и Америки, которые сели на карантин гораздо раньше России, делятся переживаниями
Что нас ждет на карантине? Письмо с севера Италии «Ты постоянно слушаешь сирены скорых одну за другой»
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время
«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)
Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну
«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено) Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)
Ранее такие меры действовали только в северных регионах
Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено) Ранее такие меры действовали только в северных регионах
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино
Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
В сети «Каро» стартовал марафон национального кино Можно оценить киноискусство сразу пяти стран
Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии
Больничный лист к вам доставят курьером
Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии Больничный лист к вам доставят курьером
Туристов из Италии не проверяют на коронавирус, хотя должны. Вот как пройти тест самому Обращаться в частную клинику бессмысленно
Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено)
В странах растет число заразившихся коронавирусом
Туроператорам дали указание отменить туры в Италию, Южную Корею и Иран (обновлено) В странах растет число заразившихся коронавирусом
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка
Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
На «Флаконе» три дня продлится итальянская ярмарка Гости смогут купить подарки и продукты к Новому году
В «Пионере» пройдет фестиваль итальянских фильмов о еде
Помимо показов, гостей ждут дискуссии и паблик-токи
В «Пионере» пройдет фестиваль итальянских фильмов о еде Помимо показов, гостей ждут дискуссии и паблик-токи
В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином
Также гостей проведут по выставке архивов РГБ