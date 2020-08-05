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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля

Песчаные косы, замки и заброшки
Песчаные косы, замки и заброшки Гид по Калининградской области
Песчаные косы, замки и заброшки

Песчаные косы, замки и заброшки
Гид по Калининградской области

5 августа 2020

Доехать до Калининграда на поезде теперь могут все россияне

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
Сколько стоят билеты и какие карантинные меры действуют на российских курортах

Как провести Новый год в России
Как провести Новый год в России Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники
Как провести Новый год в России

Как провести Новый год в России
Несколько идей для тех, кто еще не определился, куда поехать на праздники

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Куда ходят местные жители и сколько это стоит

В России впервые привлекли к ответственности за вовлечение подростков в митинги

Виновным признан волонтер штаба Навального в Калининграде Иван Лузин

В России впервые привлекли к ответственности за вовлечение подростков в митинги

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Kaliningrad
Kaliningrad Teutonic castles, amber, and the beauty of the Baltic coast
Kaliningrad

Kaliningrad
Teutonic castles, amber, and the beauty of the Baltic coast

Калининград
Калининград Янтарь, Тевтонские замки и удивительная природа Балтийского моря
Калининград

Калининград
Янтарь, Тевтонские замки и удивительная природа Балтийского моря

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных

Оргкомитет призвал использовать только гуманные меры для контроля популяции

К ЧМ-2018 построят приюты для бездомных животных

Сколько стоит жизнь в Калининграде
Сколько стоит жизнь в Калининграде Насколько дороги еда, транспорт, продукты и развлечения в самом европейском городе России
Сколько стоит жизнь в Калининграде

Сколько стоит жизнь в Калининграде
Насколько дороги еда, транспорт, продукты и развлечения в самом европейском городе России

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу? Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

18 главных выставок осени в России
18 главных выставок осени в России Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона
18 главных выставок осени в России

18 главных выставок осени в России
Московская и Уральская биеннале, Такаси Мураками в «Гараже», ретроспектива Цай Гоцяна в Пушкинском и другие главные события сезона

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

Лидирует в рейтинге Эрмитаж

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

Совместная коллекция adidas Football и Гоши Рубчинского
Совместная коллекция adidas Football и Гоши Рубчинского Спортивные костюмы, верхняя одежда и, конечно же, бутсы
Совместная коллекция adidas Football и Гоши Рубчинского

Совместная коллекция adidas Football и Гоши Рубчинского
Спортивные костюмы, верхняя одежда и, конечно же, бутсы

Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах
Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах Короткий гид по советам местных жителей
Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах

Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах
Короткий гид по советам местных жителей

Самые популярные российские города в Рождество

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Самые популярные российские города в Рождество

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Предостережения Гейтса, дома на Марсе и проблемы «Яндекс.Почты»

«Му-Му» на Нахимовском проспекте закрыли после отравления школьников

Группу из 79 школьников сняли с поезда на обратном пути в Калининград с симптомами острой кишечной инфекции

«Му-Му» на Нахимовском проспекте закрыли после отравления школьников

6 российских ресторанов, которых не хватает в Москве
6 российских ресторанов, которых не хватает в Москве Калининградская паста, секретная «Квартира 30°» из Владивостока и эногастрономическая анимация из Анапы
6 российских ресторанов, которых не хватает в Москве

6 российских ресторанов, которых не хватает в Москве
Калининградская паста, секретная «Квартира 30°» из Владивостока и эногастрономическая анимация из Анапы

«Победа» прекращает летать в Калининград

Рейсы из Москвы в Калининград отменяются с 27 марта

«Победа» прекращает летать в Калининград

На воды: 8 монументальных российских санаториев

На воды: 8 монументальных российских санаториевКисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом

На воды: 8 монументальных российских санаториев

На воды: 8 монументальных российских санаториев
Кисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом

На сайте армии Литвы появилось сообщение об «аннексии Калининграда»

Ресурс военного ведомства взломали хакеры

На сайте армии Литвы появилось сообщение об «аннексии Калининграда»

Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend в Калининграде
Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend в Калининграде Уличная еда, калининградские бургеры и баблти, могила Канта, рижские кофейни и Балтийское море — Анна Масловская о том, как прошли фестиваль и конференция Street Food Weekend и Stay Hungry Tour
Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend в Калининграде

Московские фуди на первом фестивале Street Food Weekend в Калининграде
Уличная еда, калининградские бургеры и баблти, могила Канта, рижские кофейни и Балтийское море — Анна Масловская о том, как прошли фестиваль и конференция Street Food Weekend и Stay Hungry Tour

Организаторы Street Food Weekend о фестивале в Калининграде
Организаторы Street Food Weekend о фестивале в Калининграде Анна Бичевская и Алёна Ермакова, создатели секретных ужинов и уличной вечеринки Stay Hungry, о том, что такое Street Food Weekend в Калининграде и зачем на него ехать москвичам
Организаторы Street Food Weekend о фестивале в Калининграде

Организаторы Street Food Weekend о фестивале в Калининграде
Анна Бичевская и Алёна Ермакова, создатели секретных ужинов и уличной вечеринки Stay Hungry, о том, что такое Street Food Weekend в Калининграде и зачем на него ехать москвичам

Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играх
Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играх Алексей Скобелев, СЕО Markswebb Rank & Report, рассказывает о своём опыте участия в форсайте — необычной разновидности бизнес-тренингов.
Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играх

Прощай, зона комфорта: Чему предприниматель может научиться в форсайт-играх
Алексей Скобелев, СЕО Markswebb Rank & Report, рассказывает о своём опыте участия в форсайте — необычной разновидности бизнес-тренингов.

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.
Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе

Рассекая волны: 3 истории о преодолении себя в бизнесе
H&F рассказывает истории предпринимателей, которые открыли свой бизнес после того, как получили серьёзные травмы.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Российская столица заняла первое место в рейтинге самых популярных туристических городов нашей страны.

Москва обогнала Петербург по популярности среди туристов

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya

Однако каким именно образом будет строиться работа с крупнейшим водочным брендом Румынии, пока что не уточняется

Калининградский ликёроводочный завод получил право на использование товарного знака Stalinskaya

Лоукостер «Аэрофлота» будет летать из Москвы в Петербург, Сочи и Калининград

Лоукостер «Аэрофлота» должны запустить в 2014-м году, пока руководство компании определилось с маршрутной сетью: среди направлений Москва, Петербург, Калининград, Сочи, Самара, Екатеринбург.

Лоукостер «Аэрофлота» будет летать из Москвы в Петербург, Сочи и Калининград

Калининград назвали лучшим городом для бизнеса

Преимущество Калининградской области — таможенные льготы, благодаря которым бизнес может прибыльно превращать европейские компоненты в готовые товары

Калининград назвали лучшим городом для бизнеса

Калининград: у Европы под боком Ка-ли-нин-град! Какое слово-то замечательное, а город еще лучше. Наверное, не в каждом городе России знают про ее самую западную точку. Про то, что Калининградская область отделена несколькими государствами. Про то, что власти сделали «приятное» всем жителям, и усложнили и сделали платным визовый режим. Про то, что город, наверное, самый европейский после двух столиц. Город...

Калининград: у Европы под боком

Тридевятое царство, тридевятое государство &nbsp;&nbsp;&nbsp; Калининградская область (39 регион) - самая западная и молодая часть России, расположенная на берегах Балтийского моря. Помнится, гоголевский городничий утверждал, что "от нас хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь". Словно в опровержение этих слов среди жителей бывшего Кёнигсберга, ставшего российским после Второй мировой войны, бытует фраза:...

Тридевятое царство, тридевятое государство