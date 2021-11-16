Полицейские забрали загранпаспорт колумнистки «Idel.Реалии». Она не смогла выехать на лечение от онкологии
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России
К проекту подключились ростерии Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK
Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей
Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани
Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»
Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД
Он будет курсировать между Москвой и Казанью со скоростью 380 километров в час
Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань
Маршрут составил около 789 километров и занял 11 часов
Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
Kazan A city with a thousand year history, incredible national flavor, elesh and top bars
Казань Город с тысячелетней историей, невероятным национальным колоритом, элешами и топовыми барами страны
Write Like a Grrrl проведет мотивирующий вебинар для писательниц
Им расскажут, как стать уверенней и опубликовать текст
Сколько стоит жизнь в Казани Насколько дороги жилье, транспорт и развлечения в столице Татарстана
В башне Казанского вокзала откроется выставка-исследование про Казань
На открытии 27 февраля выступят диджеи
Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018
Ведомство борется с завышением цен на гостиницы
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу? Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года
Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %
Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат
РЖД просит выплатить из бюджета 400 миллиардов рублей на скоростную магистраль Москва — Казань
Общая стоимость проекта составляет 1,288 триллиона рублей
Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках
В общей сложности до 15 июня нужно изготовить 40 тысяч путеводителей
Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций
Проект приказа о закрытии рек и каналов проходит процедуру общественного обсуждения
В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков
Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства
В семи городах России в прокат выходит фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек»
В Москве фильм будет идти в ЦДК и 11 кинотеатрах
Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах Короткий гид по советам местных жителей
10 самых популярных городов России для внутреннего туризма
Число броней по сравнению с 2015 годом в стране выросло на 31 %
Проект магистрали Москва — Казань проверят на реалистичность
Правительство попросило пересчитать базовые параметры модели из-за боязни неэффективно потратить бюджетные деньги
Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)
Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года
Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр
Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани
Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»
Первый поезд класса люкс» доберётся до конечной точки 6 августа
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Зачем ехать в Казань С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг
Росавиация хочет подготовить лётчиков к нештатным ситуациям при посадке Boeing 737
Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году
Сервис Tutu.ru выяснил, на сколько подорожали билеты в 2015 году и какие направления это затронуло больше всего
Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Карту «Тройка» начнут принимать в Петербурге и Казани
Соответствующая договоренность была достигнута во время круглого стола, организованного министерством транспорта и транспортным комплексом правительства Москвы
Сергей Георгиевский — о том, как вдохнуть жизнь в петербургские парки Специалист по комплексному планированию территорий Сергей Георгиевский рассказал The Village, как бюрократия убивает сады и почему коворкинги в парках — это хорошо
IKEA намерена вложить миллиард рублей в строительство метро в Мытищах
Такую же сумму компания вложит в строительство станции метро около торгового центра «Мега» в Казани
Как не разориться, продавая сладости через интернет по открытой цене В прошлом московский программист, а сейчас петербургский кондитер Сания Галимова рассказала The Village, что ей помог узнать о людях эксперимент с открытой ценой
Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице В Петербурге — очередная волна отравлений собак: одна из ветклиник в Петроградском районе нон-стоп принимает всё новых пациентов. The Village спросил у зоозащитника и ветврача, как остановить эпидемию
Между Москвой и Казанью пустят двухэтажные поезда
Также планируется запуск «сидячих» двухэтажных поездов Москва —Воронеж и Москва — Белгород
Big Bang Data: Как студент «Стрелки» открыл на карте новые города Исследование Александра Аюпова по методу больших данных
«Синдром постоянного нахождения онлайн»: Как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан The Village поговорил с социологом Андреем Возьяновым о том, как обрастание гаджетами повлияло на нашу жизнь: стали ли мы меньше читать, общаться с живыми людьми и иначе относиться к автомобилям
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.
Как помочь россиянам дождаться автобуса Уральские разработчики создали приложение, которое отслеживает движение городского транспорта и рассчитывает время его прибытия. The Village узнал, когда оно появится в Москве и ещё 40 городах России
В Казани открылся технопарк для hardware-проектов
Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»