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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полицейские забрали загранпаспорт колумнистки «Idel.Реалии». Она не смогла выехать на лечение от онкологии

Полицейские забрали загранпаспорт колумнистки «Idel.Реалии». Она не смогла выехать на лечение от онкологии

В Казани прошли массовые обыски у журналистов

В Казани прошли массовые обыски у журналистов

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева
16 ноября 2021

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Лучшее время, чтобы изучить свою страну

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

К проекту подключились ростерии Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани

«#Такижарим»: Агрегатор обжарщиков кофе из разных городов России

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Куда ходят местные жители и сколько это стоит

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)

Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы)
«Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»

В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK

Ранее концерт в казанском клубе перенесли на новую площадку из-за давления властей

В Казани возбудили дело из-за ложного звонка о бомбе, который сорвал концерт IC3PEAK

Российские города с самым высоким качеством жизни

На первом месте оказалась Тюмень

Российские города с самым высоким качеством жизни

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани

Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани

Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД

Он будет курсировать между Москвой и Казанью со скоростью 380 километров в час

Концепт первого российского высокоскоростного поезда РЖД

Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань

Маршрут составил около 789 километров и занял 11 часов

Поездка беспилотного такси из Москвы в Казань

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Kazan
Kazan A city with a thousand year history, incredible national flavor, elesh and top bars
Kazan

Kazan
A city with a thousand year history, incredible national flavor, elesh and top bars

Казань
Казань Город с тысячелетней историей, невероятным национальным колоритом, элешами и топовыми барами страны
Казань

Казань
Город с тысячелетней историей, невероятным национальным колоритом, элешами и топовыми барами страны

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Write Like a Grrrl проведет мотивирующий вебинар для писательниц

Им расскажут, как стать уверенней и опубликовать текст

Write Like a Grrrl проведет мотивирующий вебинар для писательниц

Сколько стоит жизнь в Казани
Сколько стоит жизнь в Казани Насколько дороги жилье, транспорт и развлечения в столице Татарстана
Сколько стоит жизнь в Казани

Сколько стоит жизнь в Казани
Насколько дороги жилье, транспорт и развлечения в столице Татарстана

В башне Казанского вокзала откроется выставка-исследование про Казань

На открытии 27 февраля выступят диджеи

В башне Казанского вокзала откроется выставка-исследование про Казань

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018

Ведомство борется с завышением цен на гостиницы

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу? Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года
Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?

Сможете ли вы снять квартиру на время чемпионата мира по футболу?
Попробуйте угадать, сколько стоит снять квартиру в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани и Саранске летом 2018 года

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %

Накануне на сайте ФИФА возобновилась продажа билетов на чемпионат

Авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу подорожали до 44 %

Самые гостеприимные города России

Лидером рейтинга стала Казань

Самые гостеприимные города России

РЖД просит выплатить из бюджета 400 миллиардов рублей на скоростную магистраль Москва — Казань

Общая стоимость проекта составляет 1,288 триллиона рублей

РЖД просит выплатить из бюджета 400 миллиардов рублей на скоростную магистраль Москва — Казань

Какие города России наиболее обеспечены такси

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Какие города России наиболее обеспечены такси

Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках

В общей сложности до 15 июня нужно изготовить 40 тысяч путеводителей

Путеводители по городам Кубка конфедераций выпустят на четырех языках

Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций

Проект приказа о закрытии рек и каналов проходит процедуру общественного обсуждения

Минтранс опроверг полный запрет на движение речного транспорта во время Кубка конфедераций

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков

Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков

Лучшие туристические направления России

Рейтинг составлен сервисом TripAdvisor

Лучшие туристические направления России

В семи городах России в прокат выходит фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек»

В Москве фильм будет идти в ЦДК и 11 кинотеатрах

В семи городах России в прокат выходит фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек»

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

Лидирует в рейтинге Эрмитаж

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах
Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах Короткий гид по советам местных жителей
Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах

Чем заняться в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и четырех других российских городах
Короткий гид по советам местных жителей

Самые популярные российские города в Рождество

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург

Самые популярные российские города в Рождество

10 самых популярных городов России для внутреннего туризма

Число броней по сравнению с 2015 годом в стране выросло на 31 %

10 самых популярных городов России для внутреннего туризма

Проект магистрали Москва — Казань проверят на реалистичность

Правительство попросило пересчитать базовые параметры модели из-за боязни неэффективно потратить бюджетные деньги

Проект магистрали Москва — Казань проверят на реалистичность

Аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс

Там приземлился самолет из Казани

Аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр

Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани

Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»

Первый поезд класса люкс» доберётся до конечной точки 6 августа

Из Москвы во Владивосток запустили поезд «Императорская Россия»

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Зачем ехать в Казань

Зачем ехать в КазаньС помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Зачем ехать в Казань

Зачем ехать в Казань
С помощью жителей Казани The Village узнал, что отличает столицу Татарстана от других городов России

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах

Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге

Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг

Росавиация хочет подготовить лётчиков к нештатным ситуациям при посадке Boeing 737

Авиакомпании заставят обучать пилотов уходить на второй круг

Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году

Сервис Tutu.ru выяснил, на сколько подорожали билеты в 2015 году и какие направления это затронуло больше всего

Сколько стоили билеты на поезд в 2015 году

МАК назвал причины крушения Boeing-737 в Казани

Самолётом управлял неподготовленный экипаж

МАК назвал причины крушения Boeing-737 в Казани

Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена
Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена

Мадрид в ноябре, бюджетный Бухарест и осенняя Вена
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных

Ноябрьский Мюнхен, осень в Швейцарии и Казань на выходных
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Карту «Тройка» начнут принимать в Петербурге и Казани

Соответствующая договоренность была достигнута во время круглого стола, организованного министерством транспорта и транспортным комплексом правительства Москвы

Карту «Тройка» начнут принимать в Петербурге и Казани

Сергей Георгиевский — о том, как вдохнуть жизнь в петербургские парки
Сергей Георгиевский — о том, как вдохнуть жизнь в петербургские парки Специалист по комплексному планированию территорий Сергей Георгиевский рассказал The Village, как бюрократия убивает сады и почему коворкинги в парках — это хорошо
Сергей Георгиевский — о том, как вдохнуть жизнь в петербургские парки

Сергей Георгиевский — о том, как вдохнуть жизнь в петербургские парки
Специалист по комплексному планированию территорий Сергей Георгиевский рассказал The Village, как бюрократия убивает сады и почему коворкинги в парках — это хорошо

IKEA намерена вложить миллиард рублей в строительство метро в Мытищах

Такую же сумму компания вложит в строительство станции метро около торгового центра «Мега» в Казани

IKEA намерена вложить миллиард рублей в строительство метро в Мытищах

Как не разориться, продавая сладости через интернет по открытой цене
Как не разориться, продавая сладости через интернет по открытой цене В прошлом московский программист, а сейчас петербургский кондитер Сания Галимова рассказала The Village, что ей помог узнать о людях эксперимент с открытой ценой
Как не разориться, продавая сладости через интернет по открытой цене

Как не разориться, продавая сладости через интернет по открытой цене
В прошлом московский программист, а сейчас петербургский кондитер Сания Галимова рассказала The Village, что ей помог узнать о людях эксперимент с открытой ценой

Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице
Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице В Петербурге — очередная волна отравлений собак: одна из ветклиник в Петроградском районе нон-стоп принимает всё новых пациентов. The Village спросил у зоозащитника и ветврача, как остановить эпидемию
Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице

Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице
В Петербурге — очередная волна отравлений собак: одна из ветклиник в Петроградском районе нон-стоп принимает всё новых пациентов. The Village спросил у зоозащитника и ветврача, как остановить эпидемию

Между Москвой и Казанью пустят двухэтажные поезда

Также планируется запуск «сидячих» двухэтажных поездов Москва —Воронеж и Москва — Белгород

Между Москвой и Казанью пустят двухэтажные поезда

Big Bang Data: Как студент «Стрелки» открыл на карте новые города
Big Bang Data: Как студент «Стрелки» открыл на карте новые города Исследование Александра Аюпова по методу больших данных
Big Bang Data: Как студент «Стрелки» открыл на карте новые города

Big Bang Data: Как студент «Стрелки» открыл на карте новые города
Исследование Александра Аюпова по методу больших данных

«Синдром постоянного нахождения онлайн»: Как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан
«Синдром постоянного нахождения онлайн»: Как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан The Village поговорил с социологом Андреем Возьяновым о том, как обрастание гаджетами повлияло на нашу жизнь: стали ли мы меньше читать, общаться с живыми людьми и иначе относиться к автомобилям
«Синдром постоянного нахождения онлайн»: Как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан

«Синдром постоянного нахождения онлайн»: Как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан
The Village поговорил с социологом Андреем Возьяновым о том, как обрастание гаджетами повлияло на нашу жизнь: стали ли мы меньше читать, общаться с живыми людьми и иначе относиться к автомобилям

Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.
Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей

Однажды на Руси: 10 самых странных поступков предпринимателей
Бизнесмены в России славятся своим необычным подходом к решению вопросов. H&F собрал смешные и печальные истории с их участием.

Как помочь россиянам дождаться автобуса
Как помочь россиянам дождаться автобуса Уральские разработчики создали приложение, которое отслеживает движение городского транспорта и рассчитывает время его прибытия. The Village узнал, когда оно появится в Москве и ещё 40 городах России
Как помочь россиянам дождаться автобуса

Как помочь россиянам дождаться автобуса
Уральские разработчики создали приложение, которое отслеживает движение городского транспорта и рассчитывает время его прибытия. The Village узнал, когда оно появится в Москве и ещё 40 городах России

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов

Он специализируется на стартапах, занимающихся развитием 3D-печати, носимой электроники, робототехники, а также инфраструктуры для «умного дома»

В Казани открылся технопарк для hardware-проектов

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ