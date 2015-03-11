Пока у нас в стране нет нормальной законодательной базы, отравители будут продолжать заниматься своим делом, придумывая всё новые способы умерщвления животных. Обычно это разбросанные по земле приманки, в Казани также недавно были случаи с лентами серпантина: собака лижет такую ленту и получает отравление. Среди ядов, которые часто используют догхантеры (мы сами их, кстати, называем Шариковыми — как персонажа из «Собачьего сердца») — изониазид, он не имеет запаха, его трудно обнаружить.

Отсюда единственный возможный совет: собаку выгуливать на поводке, в наморднике, при себе на всякий случай иметь витамин B6, при малейшем подозрении на отравление сразу везти животное в ветклинику.

А вообще у человека должна быть гражданская позиция. Нужно уметь защищать своё животное. Что-то нехорошее произошло — хотя бы подайте заявление в полицию. Выйдите на публичную акцию, поддержите зоозащитников. Надо двигать процесс. В законодательном плане у нас нет ничего — вот Шариковы и чувствуют свою безнаказанность. Протестуют жалкие кучки людей, заявления в полицию подают единицы. В полиции неохотно берут такие дела? Так надо уметь настоять. Заявлений мало — вот полицейские и смотрят на владельцев собак как на странных людей. В конце концов, домашняя собака — ваша частная собственность. Она никому не мешает: ходит на поводке и в наморднике, там, где положено... Впрочем, я знаю, что петербургские депутаты что-то делают в законодательном плане — может быть, что-то у них и получится.