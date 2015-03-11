Зоозащитник и ветврач — о том, как обезопасить свою собаку от яда на улице В Петербурге — очередная волна отравлений собак: одна из ветклиник в Петроградском районе нон-стоп принимает всё новых пациентов. The Village спросил у зоозащитника и ветврача, как остановить эпидемию
В Петербурге очередная волна отравлений собак, на этот раз — на Петроградской стороне. «Третью неделю сидим с собакой в клинике сутками, но речь не об этом, а о том, что в последние примерно четыре дня у нас на глазах произошёл резкий марш-бросок догхантеров, — написала в Facebook горожанка Анастасия Манакова. — За последние четыре дня — от шести до десяти отравленных породных собак, совершенно охреневшие от шока хозяева, рыдающие мужики и кричащие женщины, и это только у меня на глазах. Сколько привозят утром-днём и позже ночью, я не вижу, но в стационаре лежат ещё тяжёлые псы. Из шести откачали двух: отрава такая сильная и быстрая, что хозяева за 15 минут успевают в клинику только тело привезти. Врачи при всём старании не успевают откачать».
Эпидемия отравлений в городе началась в 2010-е и как будто не идёт на спад. The Village спросил у зоозащитника Фидаиля Утяганова и ветврача Павла Череватова, как обезопасить свою собаку.
Фидаиль Утяганов
зоозащитник
Пока у нас в стране нет нормальной законодательной базы, отравители будут продолжать заниматься своим делом, придумывая всё новые способы умерщвления животных. Обычно это разбросанные по земле приманки, в Казани также недавно были случаи с лентами серпантина: собака лижет такую ленту и получает отравление. Среди ядов, которые часто используют догхантеры (мы сами их, кстати, называем Шариковыми — как персонажа из «Собачьего сердца») — изониазид, он не имеет запаха, его трудно обнаружить.
Отсюда единственный возможный совет: собаку выгуливать на поводке, в наморднике, при себе на всякий случай иметь витамин B6, при малейшем подозрении на отравление сразу везти животное в ветклинику.
А вообще у человека должна быть гражданская позиция. Нужно уметь защищать своё животное. Что-то нехорошее произошло — хотя бы подайте заявление в полицию. Выйдите на публичную акцию, поддержите зоозащитников. Надо двигать процесс. В законодательном плане у нас нет ничего — вот Шариковы и чувствуют свою безнаказанность. Протестуют жалкие кучки людей, заявления в полицию подают единицы. В полиции неохотно берут такие дела? Так надо уметь настоять. Заявлений мало — вот полицейские и смотрят на владельцев собак как на странных людей. В конце концов, домашняя собака — ваша частная собственность. Она никому не мешает: ходит на поводке и в наморднике, там, где положено... Впрочем, я знаю, что петербургские депутаты что-то делают в законодательном плане — может быть, что-то у них и получится.
Павел Череватов
ветеринарный врач
Симптомы отравления могут быть разными — начиная от рвоты и заканчивая судорогами. Если вы увидели, как собака съела что-то похожее на отраву, нужно сразу бежать домой, нельзя терять времени. В первую очередь необходимо промыть собаке желудочно-кишечный тракт и вызвать рвоту: берётся вода и вливается в рот собаке. Чем больше воды, тем лучше. Затем необходимо дать собаке активированный уголь в расчёте одна таблетка на пять-семь килограммов веса, он абсорбирует яды. Затем следует сразу ехать в ближайшую ветеринарную клинику, в которой врач будет делать последующие процедуры. Звонить врачу нужно сразу как пришли домой, чтобы объяснить ситуацию и описать симптомы: в это время он уже сможет начать готовить капельницу.
Витамин B6 действует как антидот, и его можно вколоть внутримышечно в заднюю лапку, если вы знаете дозу. Она зависит от веса, возраста собаки, от того, сколько ядовитых веществ она съела и так далее. Все эти манипуляции лучше делать врачу в клинике.