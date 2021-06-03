Кеды от Converse и Chinatown Market, вдохновленные чемпионской курткой по случаю победы Lakers в 2002 году
Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis Стоящее пополнение коллекции
Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера
Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»
Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького
Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды
В «Охотном Ряду» открылся Street Beat
В магазине можно найти The North Face, Puma, Stussy и New Era
На Петровском бульваре 18 марта откроется после ремонта Brandshop
Теперь в магазине будут продаваться только кроссовки и кеды
«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед Евгений Райков — о кедах «Два мяча», краудфандинге и производстве в Китае
Открылся онлайн-магазин «советских» кед «Два мяча»
Новые кеды полностью повторяют советские ретрообразцы
В «Европейском» открылся фирменный магазин Converse
Новый Converse стал девятым в России и восьмым в Москве
10 главных покупок лета Платье на тонких бретелях, соломенная шляпа, солнечные очки и кюлоты — рассказываем, как обновить гардероб к новому сезону
Как ухаживать за светлыми тряпичными кедами Ластик, стирка в машинке, носки и регулярное проветривание — разбираемся, как продлить жизнь новенькой белоснежной паре
6 пар мужских кед Зеленоватые Pointer, джинсовые Ransom, минималистичные Maison Kitsuné — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов на лето
6 пар женских кед Цветочные Vans, конфетные Nike, карамельные Common Projects — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов для лета
В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat
Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра