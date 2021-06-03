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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кеды из коллаборации Converse и Comme des Garçons
Товар дня
3 июня 2021

Кеды из коллаборации Converse и Comme des Garçons

20 пар кед для лета
20 пар кед для лета
20 пар кед для лета

20 пар кед для лета

Кеды от Converse и Chinatown Market, вдохновленные чемпионской курткой по случаю победы Lakers в 2002 году
Товар дня
12 марта 2021

Кеды от Converse и Chinatown Market, вдохновленные чемпионской курткой по случаю победы Lakers в 2002 году

Кеды с нашивками-лягушками от Vans и Frog Skateboards
Товар дня
29 января 2021

Кеды с нашивками-лягушками от Vans и Frog Skateboards

Пара Vans Sk8-Hi с лого культовой группы Foo Fighters
Товар дня
20 января 2021

Пара Vans Sk8-Hi с лого культовой группы Foo Fighters

Кеды и панамы из совместной коллекции Vans и Андерсона Пака
Товар дня
10 октября 2020

Кеды и панамы из совместной коллекции Vans и Андерсона Пака

Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis
Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis Стоящее пополнение коллекции
Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis

Кеды из коллаборации Converse и художницы Shaniqwa Jarvis
Стоящее пополнение коллекции

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

С обложками журналов и животными

Экологичная коллекция от Vans и National Geographic

Свой дресс-код: Как сломать барьеры в стиле
ПРОМО
Свой дресс-код: Как сломать барьеры в стиле И выбирать одежду по вкусу, а не реакции окружающих
Свой дресс-код: Как сломать барьеры в стиле
ПРОМО

Свой дресс-код: Как сломать барьеры в стиле
И выбирать одежду по вкусу, а не реакции окружающих

Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера

Каждая пара обуви посвящена факультету Хогвартса

Коллекция одежды и обуви Vans, посвященная вселенной Гарри Поттера

32 пары кроссовок и кед на весну
32 пары кроссовок и кед на весну Прагматизм, хайп и нонконформизм
32 пары кроссовок и кед на весну

32 пары кроссовок и кед на весну
Прагматизм, хайп и нонконформизм

Капсульная коллекция Vans x David Bowie
Капсульная коллекция Vans x David Bowie Посвященная культовому рок-исполнителю
Капсульная коллекция Vans x David Bowie

Капсульная коллекция Vans x David Bowie
Посвященная культовому рок-исполнителю

Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel

Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel
А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»

Кеды из мешковины Converse x Golf le Fleur
Кеды из мешковины Converse x Golf le Fleur Очередной эксперимент Tyler, The Creator
Кеды из мешковины Converse x Golf le Fleur

Кеды из мешковины Converse x Golf le Fleur
Очередной эксперимент Tyler, The Creator

Капсульная коллекция Kith x Coca-Cola x Converse
Капсульная коллекция Kith x Coca-Cola x Converse Коллекционеры и реселлеры уже на низком старте
Капсульная коллекция Kith x Coca-Cola x Converse

Капсульная коллекция Kith x Coca-Cola x Converse
Коллекционеры и реселлеры уже на низком старте

Капсульная коллекция Сonverse x J.W. Anderson
Капсульная коллекция Сonverse x J.W. Anderson В меру яркие коллаборационные кеды
Капсульная коллекция Сonverse x J.W. Anderson

Капсульная коллекция Сonverse x J.W. Anderson
В меру яркие коллаборационные кеды

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

В «Цветном» откроется поп-ап-корнер «Два мяча»

Здесь эксклюзивно будет доступна «Модель 1973»

В «Цветном» откроется поп-ап-корнер «Два мяча»

В «Охотном Ряду» открылся Street Beat

В магазине можно найти The North Face, Puma, Stussy и New Era

В «Охотном Ряду» открылся Street Beat

На Петровском бульваре 18 марта откроется после ремонта Brandshop

Теперь в магазине будут продаваться только кроссовки и кеды

На Петровском бульваре 18 марта откроется после ремонта Brandshop

В «Капитолии» открылся магазин Street Beat

Это 10-й по счету магазин в Москве

В «Капитолии» открылся магазин Street Beat

«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед
«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед Евгений Райков — о кедах «Два мяча», краудфандинге и производстве в Китае
«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед

«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед
Евгений Райков — о кедах «Два мяча», краудфандинге и производстве в Китае

Открылся онлайн-магазин «советских» кед «Два мяча»

Новые кеды полностью повторяют советские ретрообразцы

Открылся онлайн-магазин «советских» кед «Два мяча»

В «Европейском» открылся фирменный магазин Converse

Новый Converse стал девятым в России и восьмым в Москве

В «Европейском» открылся фирменный магазин Converse

10 главных покупок лета
10 главных покупок лета Платье на тонких бретелях, соломенная шляпа, солнечные очки и кюлоты — рассказываем, как обновить гардероб к новому сезону
10 главных покупок лета

10 главных покупок лета
Платье на тонких бретелях, соломенная шляпа, солнечные очки и кюлоты — рассказываем, как обновить гардероб к новому сезону

Как ухаживать за светлыми тряпичными кедами
Как ухаживать за светлыми тряпичными кедами Ластик, стирка в машинке, носки и регулярное проветривание — разбираемся, как продлить жизнь новенькой белоснежной паре
Как ухаживать за светлыми тряпичными кедами

Как ухаживать за светлыми тряпичными кедами
Ластик, стирка в машинке, носки и регулярное проветривание — разбираемся, как продлить жизнь новенькой белоснежной паре

6 пар мужских кед
6 пар мужских кед Зеленоватые Pointer, джинсовые Ransom, минималистичные Maison Kitsuné — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов на лето
6 пар мужских кед

6 пар мужских кед
Зеленоватые Pointer, джинсовые Ransom, минималистичные Maison Kitsuné — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов на лето

6 пар женских кед
6 пар женских кед Цветочные Vans, конфетные Nike, карамельные Common Projects — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов для лета
6 пар женских кед

6 пар женских кед
Цветочные Vans, конфетные Nike, карамельные Common Projects — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов для лета

В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat

Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра

В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat

Лучше меньше: Где покупать кеды Converse
Лучше меньше: Где покупать кеды Converse The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать кеды Converse

Лучше меньше: Где покупать кеды Converse
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse
Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере туфель Christian Louboutin, парки Canada Goose и кедов Converse.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse

Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse
The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере туфель Christian Louboutin, парки Canada Goose и кедов Converse.

SHOW-ROOM магазина UrbanLine В начале 2009 года в Москве открылся SHOW-ROOM магазина UrbanLine. Ребята из UrbanLine занимаются продвижением на российском рынке обувного бренда PF-Flyers – иконы американской сникер культуры 60-х годов прошлого века.

SHOW-ROOM магазина UrbanLine