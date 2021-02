Цены и ассортимент аналогичны другим магазинам сети. Здесь представлены бренды Nike, Jordan, Vans, Puma, New Balance, Converse, Asics, Onitsuka Tiger, The North Face, Crep, New Era. Кроме кроссовок и кед в Street Beat можно найти кепки, рюкзаки, сумки и спортивную одежду.

В сети проекта Street Beat двадцать магазинов в семи городах России, двенадцать из которых — в Москве. Найти подробную информацию об ассортименте и сделать заказ также можно на сайте магазина.