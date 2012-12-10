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Новости

В еде компании «Дело вкуса» нашли возбудителей стафилококка

Ею отравились музыканты из оркестра Мариинского театра после концерта в «Зарядье»

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Новости

В еде компании «Дело вкуса» нашли возбудителей стафилококка Ею отравились музыканты из оркестра Мариинского театра после концерта в «Зарядье»

Новости

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира

Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

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Новости

Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова

Новости

Ресторан «Север-Юг» запустил кейтеринг

В качестве опции проект предлагает выездной коктейльный бар

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Новости

Ресторан «Север-Юг» запустил кейтеринг В качестве опции проект предлагает выездной коктейльный бар

Новости

«Хангри Вульф» запустил кейтеринг

Ценовая политика — 1 000 рублей на человека за фуршет

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Новости

«Хангри Вульф» запустил кейтеринг Ценовая политика — 1 000 рублей на человека за фуршет

Новости

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций

Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

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Новости

Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»

Новое в Москве

В Москве заработал агрегатор кейтеринга Catery.ru

Он объединил предложения от 60 ресторанов

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Новое в Москве

В Москве заработал агрегатор кейтеринга Catery.ru Он объединил предложения от 60 ресторанов

Новости ресторанов

Burger Heroes запустил кейтеринг

В меню есть 10 видов брускетт, салаты и десерты

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Новости ресторанов

Burger Heroes запустил кейтеринг В меню есть 10 видов брускетт, салаты и десерты

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

Кафе «Профессор Пуф» запускает кейтеринг

Служба сможет накормить до 50-70 человек

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Новости ресторанов

Кафе «Профессор Пуф» запускает кейтеринг Служба сможет накормить до 50-70 человек

Новости ресторанов

Проект Ajika запускает кейтеринговую службу

Повара проекта могут накормить до 50 человек

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Новости ресторанов

Проект Ajika запускает кейтеринговую службу Повара проекта могут накормить до 50 человек

Еда

Основательница No Crepe запустила сервис кейтеринга

Средняя цена услуги составляет 1 500 рублей на человека, в зависимости от мероприятия, пожеланий и возможностей заказчика

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Еда

Основательница No Crepe запустила сервис кейтеринга Средняя цена услуги составляет 1 500 рублей на человека, в зависимости от мероприятия, пожеланий и возможностей заказчика

Как повар-любитель создал службу кейтеринга
Личный опыт
Как повар-любитель создал службу кейтерингаСоздатель петербургского проекта «Кура & Греча» Аня Назарова рассказала The Village о том, как, не имея кулинарного образования, открыть службу кейтеринга и чем это лучше собственного кафе
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Как повар-любитель создал службу кейтеринга
Личный опыт

Как повар-любитель создал службу кейтеринга Создатель петербургского проекта «Кура & Греча» Аня Назарова рассказала The Village о том, как, не имея кулинарного образования, открыть службу кейтеринга и чем это лучше собственного кафе

Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика»
Рестораны
Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика»The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня создатель службы доставки Smartomato об альтернативном способе заработка для ресторанов
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Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика»
Рестораны

Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня создатель службы доставки Smartomato об альтернативном способе заработка для ресторанов

Еда

«Местная еда» запустила службу кейтеринга

Проект «Местная еда» объявил о запуске собственной кейтеринговой службы.

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Еда

«Местная еда» запустила службу кейтеринга Проект «Местная еда» объявил о запуске собственной кейтеринговой службы.

Рестораны

В «Аврора Бизнес Парк» открывается пекарня Paul

В бизнес-центре на Садовнической улице открывается пятая в Москве пекарня Paul со свежей выпечкой, десертами и кейтерингом.

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Рестораны

В «Аврора Бизнес Парк» открывается пекарня Paul В бизнес-центре на Садовнической улице открывается пятая в Москве пекарня Paul со свежей выпечкой, десертами и кейтерингом.

5 кейтерингов с необычным меню
Рестораны
5 кейтерингов с необычным менюФермерские продукты, вино, вегетарианское, паназиатское и рыбное меню — The Village выбрал пять кейтеринговых компаний с интересной едой и личным подходом в обслуживании.
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5 кейтерингов с необычным меню
Рестораны

5 кейтерингов с необычным меню Фермерские продукты, вино, вегетарианское, паназиатское и рыбное меню — The Village выбрал пять кейтеринговых компаний с интересной едой и личным подходом в обслуживании.

Еда

LavkaLavka запустила свою службу кейтеринга

На корпоратив или домашний праздник теперь можно заказать блюда LavkaLavka из фермерских продуктов.

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Еда

LavkaLavka запустила свою службу кейтеринга На корпоратив или домашний праздник теперь можно заказать блюда LavkaLavka из фермерских продуктов.

Еда

«Воккер» запустил службу кейтеринга

Сеть лапшичных «Воккер» теперь доставляет паназиатскую кухню по демократичным ценам для банкетов и праздников.

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Еда

«Воккер» запустил службу кейтеринга Сеть лапшичных «Воккер» теперь доставляет паназиатскую кухню по демократичным ценам для банкетов и праздников.