В еде компании «Дело вкуса» нашли возбудителей стафилококка
Ею отравились музыканты из оркестра Мариинского театра после концерта в «Зарядье»
В еде компании «Дело вкуса» нашли возбудителей стафилококка Ею отравились музыканты из оркестра Мариинского театра после концерта в «Зарядье»
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира
Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
Стали известны операторы питания для VIP-гостей на чемпионате мира Главный стадион мундиаля «Лужники» будет обслуживать кейтеринг Аркадия Новикова
Ресторан «Север-Юг» запустил кейтеринг
В качестве опции проект предлагает выездной коктейльный бар
Ресторан «Север-Юг» запустил кейтеринг В качестве опции проект предлагает выездной коктейльный бар
«Хангри Вульф» запустил кейтеринг Ценовая политика — 1 000 рублей на человека за фуршет
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций
Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
Сколько денег хотят выручить на продаже питания во время Кубка конфедераций Тендер на организацию питания на стадионах выиграла «Арена фудс-кейтеринг», входящая в группу компаний «Шоколадница»
В Москве заработал агрегатор кейтеринга Catery.ru
Он объединил предложения от 60 ресторанов
В Москве заработал агрегатор кейтеринга Catery.ru Он объединил предложения от 60 ресторанов
Burger Heroes запустил кейтеринг В меню есть 10 видов брускетт, салаты и десерты
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кафе «Профессор Пуф» запускает кейтеринг Служба сможет накормить до 50-70 человек
Проект Ajika запускает кейтеринговую службу
Повара проекта могут накормить до 50 человек
Проект Ajika запускает кейтеринговую службу Повара проекта могут накормить до 50 человек
Основательница No Crepe запустила сервис кейтеринга
Средняя цена услуги составляет 1 500 рублей на человека, в зависимости от мероприятия, пожеланий и возможностей заказчика
Основательница No Crepe запустила сервис кейтеринга Средняя цена услуги составляет 1 500 рублей на человека, в зависимости от мероприятия, пожеланий и возможностей заказчика
Как повар-любитель создал службу кейтеринга Создатель петербургского проекта «Кура & Греча» Аня Назарова рассказала The Village о том, как, не имея кулинарного образования, открыть службу кейтеринга и чем это лучше собственного кафе
Создатель службы доставки еды Антон Бутербродов: «Аудитория кейтеринга сейчас как никогда велика» The Village публикует самые интересные выступления с прошедшего в Киеве форума «РестоПрактики». Сегодня создатель службы доставки Smartomato об альтернативном способе заработка для ресторанов
«Местная еда» запустила службу кейтеринга
Проект «Местная еда» объявил о запуске собственной кейтеринговой службы.
«Местная еда» запустила службу кейтеринга Проект «Местная еда» объявил о запуске собственной кейтеринговой службы.
В «Аврора Бизнес Парк» открывается пекарня Paul
В бизнес-центре на Садовнической улице открывается пятая в Москве пекарня Paul со свежей выпечкой, десертами и кейтерингом.
В «Аврора Бизнес Парк» открывается пекарня Paul В бизнес-центре на Садовнической улице открывается пятая в Москве пекарня Paul со свежей выпечкой, десертами и кейтерингом.
5 кейтерингов с необычным меню Фермерские продукты, вино, вегетарианское, паназиатское и рыбное меню — The Village выбрал пять кейтеринговых компаний с интересной едой и личным подходом в обслуживании.
LavkaLavka запустила свою службу кейтеринга
На корпоратив или домашний праздник теперь можно заказать блюда LavkaLavka из фермерских продуктов.