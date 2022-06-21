Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС
Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку
Когда бизнес оказался дороже
Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление
Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat
На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов
В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club
На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic
В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам
Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба «Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет» Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden
Охрана клуба никак не отреагировала на избиение
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense Самые интересные события московских выходных
Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Гости и сотрудники «Симачева» прощаются с клубом «Какой в жопу Studio 54, мы творили историю громче» — завсегдатаи «Симачева» — о его закрытии
ТАСС: В московском гей-клубе задержали мужчину с гранатой (обновлено)
В МВД сообщили, что инцидент произошел еще осенью
Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)
Основатель петербургской площадки Саша Церетели не стал комментировать эту информацию
В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте
Мероприятие проведут в честь Хеллоуина
Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»
Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы
СК проверит полицейских, устроивших погром в «Рабице»
Об этом сообщает онлайн-издание «Медиазона»
Закрытие «Рабицы», пожар в Ростове и прекращение выдачи виз в США в регионах
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице» На соучредителя клуба завели уголовное дело
Почему Москве нужен ночной мэр Как тусовщики получают представительство во власти и меняют города
Клуб China-Town-Cafe закрылся
Ранее предполагалось, что клуб откроется после ремонта в сентябре
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна
По словам арт-директора клуба, «новые окна очень красивые и соответствуют стилю и настроению „Пропаганды“»
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет«Четверги Санчеcа», выступление Нины Кравиц и речи Брежнева — диджеи и основатели клуба вспоминают, как все начиналось
«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет «Четверги Санчеcа», выступление Нины Кравиц и речи Брежнева — диджеи и основатели клуба вспоминают, как все начиналось
Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле
Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы Четыре истории о непройденном фейсконтроле
«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия
На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions
Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия
Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
В клубах Москвы пройдет музыкальный фестиваль Moscow Music Week
Выступления артистов намечены на период с 15 по 18 сентября
В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц
Помимо Кравиц, на вечеринке будет играть Никита Забелин и два секретных гостя
Клуб «НИИ» вместе с бюро Alpbau открывает галерею современного искусства
Открытие галереи состоится вечером 22 июля
Сайт о ночной жизни Nightparty.ru перезапустили
На сайте добавили тематические подборки мест и поиск событий на карте
Приставы опечатали концертный клуб Stadium Live
В отношении Stadium Live вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей
Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира
Российский клуб занял в рейтинге 34-е место