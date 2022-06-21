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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Иностранные футболисты смогут приостановить контракты в России до лета 2023 года
21 июня 2022

Иностранные футболисты смогут приостановить контракты в России до лета 2023 года

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе» Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС
Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»

Как устроен «Урбан» — новый клуб-тысячник на «Флаконе»
Там уже сыграли Kedr Livanskiy и ЛСП. Дальше — «СБПЧ», «Источник» и Антоха МС

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

7 лет Powerhouse
1 декабря 2020

«Пасош», Cream Soda: Powerhouse отпразднует семилетие

24 октября 2020

«Известия Hall» опечатают за нарушение коронавирусных мер

Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку

Когда бизнес оказался дороже

Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Powerhouse отметит шестилетие вечеринкой с участием Ceephax Acid Crew

Она пройдет 6 декабря

Powerhouse отметит шестилетие вечеринкой с участием Ceephax Acid Crew

Dissident выселяют

Сегодня клуб работает последний день по старому адресу

Dissident выселяют

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club

На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic

В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club

В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам

Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks

В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных

Основатели «Плутона» — о закрытии клуба
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба «Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба

Основатели «Плутона» — о закрытии клуба
«Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»

Клуб «Плутон» закрывается

Концертная площадка проработает до 4 июня

Клуб «Плутон» закрывается

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»
Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden

Охрана клуба никак не отреагировала на избиение

Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense Самые интересные события московских выходных
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense

Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense
Самые интересные события московских выходных

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Чем заняться в выходные в Москве

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar Главный бар города перед закрытием
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Главный бар города перед закрытием

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах Как устроены «Убежище» и RAF25
Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах

Рейв и нойз в подземелье: Что известно о новых петербургских клубах в бомбоубежищах
Как устроены «Убежище» и RAF25

Гости и сотрудники «Симачева» прощаются с клубом
Гости и сотрудники «Симачева» прощаются с клубом «Какой в жопу Studio 54, мы творили историю громче» — завсегдатаи «Симачева» — о его закрытии
Гости и сотрудники «Симачева» прощаются с клубом

Гости и сотрудники «Симачева» прощаются с клубом
«Какой в жопу Studio 54, мы творили историю громче» — завсегдатаи «Симачева» — о его закрытии

ТАСС: В московском гей-клубе задержали мужчину с гранатой (обновлено)

В МВД сообщили, что инцидент произошел еще осенью

ТАСС: В московском гей-клубе задержали мужчину с гранатой (обновлено)

Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)

Основатель петербургской площадки Саша Церетели не стал комментировать эту информацию

Помещение клуба «Клуб» выставили в аренду на Avito (обновлено)

В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте

Мероприятие проведут в честь Хеллоуина

В клубе «Газгольдер» пройдет вечеринка Slowdance в полной темноте

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

Клубный промоутер
Клубный промоутер Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском
Клубный промоутер

Клубный промоутер
Московский клубный деятель — о фейсконтроле, передозировках, отмене фестивалей и сотрудниках полиции в штатском

Два московских клуба вошли в мировой топ-100

Один из них уже закрыт

Два московских клуба вошли в мировой топ-100

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики

Клуб «Вечерняя школа» на Старой Басманной закрывается

О причинах закрытия не сообщается

Клуб «Вечерняя школа» на Старой Басманной закрывается

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверыЛюбители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы

«Удачно „Рабица“ схлопнулась»: Куда теперь ходят рейверы
Любители музыки и ночных приключений — о том, как они проводят время после закрытия главного техно-клуба Москвы

СК проверит полицейских, устроивших погром в «Рабице»

Об этом сообщает онлайн-издание «Медиазона»

СК проверит полицейских, устроивших погром в «Рабице»

Закрытие «Рабицы», пожар в Ростове и прекращение выдачи виз в США в регионах

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Закрытие «Рабицы», пожар в Ростове и прекращение выдачи виз в США в регионах

«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице» На соучредителя клуба завели уголовное дело
«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»

«Выглядело все по-настоящему бесчеловечно»: Очевидцы — о погроме в «Рабице»
На соучредителя клуба завели уголовное дело

Почему Москве нужен ночной мэр
Почему Москве нужен ночной мэр Как тусовщики получают представительство во власти и меняют города
Почему Москве нужен ночной мэр

Почему Москве нужен ночной мэр
Как тусовщики получают представительство во власти и меняют города

Клуб China-Town-Cafe закрылся

Ранее предполагалось, что клуб откроется после ремонта в сентябре

Клуб China-Town-Cafe закрылся

Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом

Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом
Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна

В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна

По словам арт-директора клуба, «новые окна очень красивые и соответствуют стилю и настроению „Пропаганды“»

В клубе «Пропаганда» из-за несоответствия «облику города» сняли витражные окна

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич» Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом
«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»

«Пару раз просыпался там в подсобке»: Музыканты, промоутеры и посетители — о закрытии клуба «Дич»
Сабуров, «Пасош», Jars и другие рассказывают о концертах, звуке и сотрудничестве друг с другом

«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет

«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет«Четверги Санчеcа», выступление Нины Кравиц и речи Брежнева — диджеи и основатели клуба вспоминают, как все начиналось

«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет

«Пока не снесут ее, она останется»: «Пропаганде» 20 лет
«Четверги Санчеcа», выступление Нины Кравиц и речи Брежнева — диджеи и основатели клуба вспоминают, как все начиналось

Клуб «Дич» закрывается

Команда заведения собирается продолжить работу на новом месте

Клуб «Дич» закрывается

Клуб «Пропаганда» запускает собственный лейбл

Первый релиз запланирован на 5 мая

Клуб «Пропаганда» запускает собственный лейбл

Клуб «Конструктор» закрылся (обновлено)

С начала 2017 года в клубе не прошло ни одной вечеринки

Клуб «Конструктор» закрылся (обновлено)

Клуб Space Moscow закрывается

Заведение прекратит свою работу к середине февраля

Клуб Space Moscow закрывается

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубыЧетыре истории о непройденном фейсконтроле

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы

Фейсконтрольщики против москвичей, которых они не пустили в клубы
Четыре истории о непройденном фейсконтроле

«Кругозор» анонсировал закрытие

По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

«Кругозор» анонсировал закрытие

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

На вечеринке выступит техно-дуэт из Берлина Âme, а также Kristian Raedle и Innervisions

«Крыша мира» проводит 23–25 сентября вечеринку закрытия

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

Последняя вечеринка здесь состоится 24 сентября

Heineken Bar проведет вечеринку по случаю своего закрытия

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте
«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве

«Закрытая группа не спасает от полиции»: Как устроены новые подпольные вечеринки в Москве
Организаторы вечеринок в музеях и на крышах — о своем опыте

В клубах Москвы пройдет музыкальный фестиваль Moscow Music Week

Выступления артистов намечены на период с 15 по 18 сентября

В клубах Москвы пройдет музыкальный фестиваль Moscow Music Week

В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц

Помимо Кравиц, на вечеринке будет играть Никита Забелин и два секретных гостя

В клубе «Рабица» выступит Нина Кравиц

Клуб «НИИ» вместе с бюро Alpbau открывает галерею современного искусства

Открытие галереи состоится вечером 22 июля

Клуб «НИИ» вместе с бюро Alpbau открывает галерею современного искусства

Сайт о ночной жизни Nightparty.ru перезапустили

На сайте добавили тематические подборки мест и поиск событий на карте

Сайт о ночной жизни Nightparty.ru перезапустили

Приставы опечатали концертный клуб Stadium Live

В отношении Stadium Live вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей

Приставы опечатали концертный клуб Stadium Live

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира

Российский клуб занял в рейтинге 34-е место

Arma17 вошёл в список 100 лучших клубов мира

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