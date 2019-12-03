Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку
Когда бизнес оказался дороже
Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку Когда бизнес оказался дороже
Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление
Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель
Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Powerhouse отметит шестилетие вечеринкой с участием Ceephax Acid Crew Она пройдет 6 декабря
Dissident выселяют Сегодня клуб работает последний день по старому адресу
Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat
На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов
Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов
В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club
На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic
В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic
В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам
Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks
В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба «Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»
Клуб «Плутон» закрывается Концертная площадка проработает до 4 июня
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет» Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве
Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden
Охрана клуба никак не отреагировала на избиение
Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden Охрана клуба никак не отреагировала на избиение
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense Самые интересные события московских выходных
Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке