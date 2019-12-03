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The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году
The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

The Village прощается с местами, которые закрылись в 2020 году

Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку

Когда бизнес оказался дороже

Клубы «Успех» и Punk Fiction опечатали. Арендодатель отказался давать им отсрочку
Когда бизнес оказался дороже

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление

Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель

Музыканты из Les Points пожаловались на московский клуб Live8. Им не заплатили за выступление
Швейцарские диджеи ждали своих денег шесть недель

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Powerhouse отметит шестилетие вечеринкой с участием Ceephax Acid Crew

Она пройдет 6 декабря

Powerhouse отметит шестилетие вечеринкой с участием Ceephax Acid Crew
Она пройдет 6 декабря

Dissident выселяют

Сегодня клуб работает последний день по старому адресу

Dissident выселяют
Сегодня клуб работает последний день по старому адресу

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat

На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов

Сообщество «Мыидем» отметит свой юбилей вечеринкой в клубе Aglomerat
На праздник позовут Sleeparchive, Poima, Shuva и других музыкантов

В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club

На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic

В клубе Aglomerat пройдет вечеринка с участием резидентов Sub Club
На ней выступят шотландские диджеи Harri & Domenic

В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам

Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks

В Mutabor отметят Хеллоуин. Вечеринку посвятят колдунам и шаманам
Ее организуют Arma, «Рабица», System 108 и the Volks

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить 19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200
На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить

На концерты и вечеринки почти не ходят люди с инвалидностью. Вот как это можно исправить
19 лет назад в Великобритании почти не было инклюзивных клубов и фестивалей. Теперь их почти 200

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных

Основатели «Плутона» — о закрытии клуба
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба «Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»
Основатели «Плутона» — о закрытии клуба

Основатели «Плутона» — о закрытии клуба
«Невозможно продолжать работу, когда нам запрещают проводить ночные ивенты и по звонку отменяют мероприятия»

Клуб «Плутон» закрывается

Концертная площадка проработает до 4 июня

Клуб «Плутон» закрывается
Концертная площадка проработает до 4 июня

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»

Главное открытие года — Mutabor: «Вписок не будет»
Чего ждать от нового арт-пространства, удалось ли решить старые проблемы «Армы» и что вообще происходит с клубной культурой в Москве

Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden

Охрана клуба никак не отреагировала на избиение

Организатора вечеринки Popoff Kitchen избили в Avangarden
Охрана клуба никак не отреагировала на избиение

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense Самые интересные события московских выходных
Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense

Выставка Сартека в «Октябре», Форум уличного искусства и вечеринка Sense
Самые интересные события московских выходных

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)

Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

Cтали известны даты и артисты первых вечеринок в новом клубе Arma17 и «Рабицы» (обновлено)
Mutabor расположится на территории бывшего подшипникового завода на Дубровке

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Чем заняться в выходные в Москве

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar Главный бар города перед закрытием
Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar

Запомнить тебя таким: Denis Simachev Shop & Bar
Главный бар города перед закрытием

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