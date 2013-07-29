Торты в виде «Доширака», ведра из KFC и миски с оливье
Необычные кондитерские изделия делает петербурженка Алена Фоня
Торты в виде «Доширака», ведра из KFC и миски с оливье Необычные кондитерские изделия делает петербурженка Алена Фоня
Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность
Данные исследования приводит Росконтроль
Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность Данные исследования приводит Росконтроль
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья
Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки
В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
Потребление сладкого в России достигло рекордной отметки В год на кондитерские изделия уходит 7 тысяч рублей
Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет
Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
Сколько денег россияне тратят на сладости И сколько килограммов сладкого съедают ежегодно
Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин
Доставка заказов осуществляется по всей России
Кондитерская фабрика «Победа» запустила онлайн-магазин Доставка заказов осуществляется по всей России
Россия отказалась ввести эмбарго на вино и конфеты
По словам главы Минсельхоза, время для этого ещё не настало
Россия отказалась ввести эмбарго на вино и конфеты По словам главы Минсельхоза, время для этого ещё не настало
Россия запретила ввоз всех кондитерских изделий из Украины
Роспотребнадзор выявил несоответствие требованиям, предъявляемым к маркировке товара
Россия запретила ввоз всех кондитерских изделий из Украины Роспотребнадзор выявил несоответствие требованиям, предъявляемым к маркировке товара
Россельхознадзор предложил запретить украинские сладости
Он будет распространяться на те кондитерские изделия, при производстве которых используется уже запрещённая молочная продукция
Россельхознадзор предложил запретить украинские сладости Он будет распространяться на те кондитерские изделия, при производстве которых используется уже запрещённая молочная продукция
Онищенко запретил ввоз в Россию конфет Roshen
Представители Роспотребназора обнаружили, что продукция украинской фабрики Roshen не соответствует требованиям к качеству и безопасности.