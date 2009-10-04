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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Из Жуковского появятся рейсы в Данию и Грецию

Рейсы будет выполнять компания «Уральские авиалинии»

Из Жуковского появятся рейсы в Данию и Грецию

Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться» Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам
Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»

Рикке Кристенсен: «Если мы принимаем решения без горожан, они начинают злиться»
Работник муниципалитета Копенгагена — о том, зачем выгонять жителей на улицу, как заработать на помидорах и почему москвичам нужно прислушаться к датчанам

Прогулочные маршруты в 13 городах
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах

Прогулочные маршруты в 13 городах
Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города

Зачем европейские студенты едят из мусорок
Зачем европейские студенты едят из мусорок По всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг
Зачем европейские студенты едят из мусорок

Зачем европейские студенты едят из мусорок
По всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг

Как датских школьников учат сексуальной грамотности
Как датских школьников учат сексуальной грамотности Сотрудник датской ассоциации планирования семьи рассказал The Village, зачем пятикласснику знать свое тело, уметь решать математические задачи про венерические болезни и отказываться от секса
Как датских школьников учат сексуальной грамотности

Как датских школьников учат сексуальной грамотности
Сотрудник датской ассоциации планирования семьи рассказал The Village, зачем пятикласснику знать свое тело, уметь решать математические задачи про венерические болезни и отказываться от секса

Эрестад, город-конструктор
Эрестад, город-конструктор The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эрестад, город-конструктор в Копенгагене
Эрестад, город-конструктор

Эрестад, город-конструктор
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эрестад, город-конструктор в Копенгагене

Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах

Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах
Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-­Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах

Датская неожиданность Лера Швец о санузлах Копенгагена

Датская неожиданность

Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях
Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях В Копенгагене закончился конкурс «Евровидение 2014». Победила Австрия и «бородатая женщина» Кончита Вурст. Россия и сестры Толмачевы не попали в лучшую пятерку. Что пишут об этом в соцсетях?
Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях

Что пишут о результатах «Евровидения 2014» в социальных сетях
В Копенгагене закончился конкурс «Евровидение 2014». Победила Австрия и «бородатая женщина» Кончита Вурст. Россия и сестры Толмачевы не попали в лучшую пятерку. Что пишут об этом в соцсетях?

Как Копенгаген готовится к «Евровидению»
Как Копенгаген готовится к «Евровидению» Сцена в здании судоверфи, регистрация однополых браков в Оперном театре и гастрономический фестиваль Copenhagen Cooking — The Village узнал, как «Евровидение» изменит Копенгаген
Как Копенгаген готовится к «Евровидению»

Как Копенгаген готовится к «Евровидению»
Сцена в здании судоверфи, регистрация однополых браков в Оперном театре и гастрономический фестиваль Copenhagen Cooking — The Village узнал, как «Евровидение» изменит Копенгаген

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой

Pop-up ресторан, неделя вторая О второй паре шефов в Door 19

Pop-up ресторан, неделя вторая

Христиания, квартал со своей валютой и законами
Христиания, квартал со своей валютой и законами The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Христиания, квартал сквоттеров и художников в Копенгагене
Христиания, квартал со своей валютой и законами

Христиания, квартал со своей валютой и законами
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Христиания, квартал сквоттеров и художников в Копенгагене

Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды Международный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды

Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды
Международный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.

Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе

Утром 12 февраля экологи и любители животных собрались у посольства Дании в Москве, чтобы почтить память убитого жирафа Мариуса.

Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе

Как датский дизайн делает счастливыми детей в России
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России

Как датский дизайн делает счастливыми детей в России
Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.

Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта

Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта
Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.

Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам

Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам
Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram

Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции
Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Андреас Дальберг из Швеции рассказывает об использовании животных целиком и любимых ресторанах в мире
Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции

Шефы Omnivore: Андреас Дальберг о внутренностях животных и ресторанах в Швеции
The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Андреас Дальберг из Швеции рассказывает об использовании животных целиком и любимых ресторанах в мире

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.

Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире

Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире
К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.
Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы

Иностранный опыт: 3 общественных велопроката Европы
Велосипед может становиться частью системы городского общественного транспорта. The Village разобрался с тем, как работают общественные велопрокаты в Копенгагене, Париже и Барселоне.

Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов
Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов Почетным гостем прошедшего в Москве урбанистического форума стал архитектор Ян Гейл, благодаря которому Копенгаген и десятки городов избавились от диктата автомобилей. The Village поговорил с Гейлом.
Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов

Интервью: Архитектор Ян Гейл о велосипедах и будущем мегаполисов
Почетным гостем прошедшего в Москве урбанистического форума стал архитектор Ян Гейл, благодаря которому Копенгаген и десятки городов избавились от диктата автомобилей. The Village поговорил с Гейлом.

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1 1. Шри-Ланка

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1

Louisiana. Museum of modern art Нет, это не один из штатов США, а один из самых живописных музеев в мире.&nbsp;Луизиана расположена в Северной Зеландии, в нечитабельном городе&nbsp;Humlebæk, что всего в 50 км от Копенгагена. Наслушавшись советов друзей и прохожих, мы сели в поезд на центральной станции датской столицы и отправились в путь.

Louisiana. Museum of modern art