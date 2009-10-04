Louisiana. Museum of modern art Нет, это не один из штатов США, а один из самых живописных музеев в мире. Луизиана расположена в Северной Зеландии, в нечитабельном городе Humlebæk, что всего в 50 км от Копенгагена. Наслушавшись советов друзей и прохожих, мы сели в поезд на центральной станции датской столицы и отправились в путь.