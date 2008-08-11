На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы
Становимся легальными руферами в самоизоляции
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
Крыша, музыка и особняк: Как ожила Кожевенная линия в ПетербургеМы побывали в промзоне на Васильевском острове, где летом отгремело пространство DOT, и узнали, что там ожидается в будущем
Крыша, музыка и особняк: Как ожила Кожевенная линия в Петербурге Мы побывали в промзоне на Васильевском острове, где летом отгремело пространство DOT, и узнали, что там ожидается в будущем
Руферы — о крышах Петербурга и экскурсиях по ним Руферы со стажем рассказывают о крышах, которые поделены между гидами, о капканах на чердаках и о легализации рынка
Руферы — о крышах Петербурга и экскурсиях по ним Руферы со стажем рассказывают о крышах, которые поделены между гидами, о капканах на чердаках и о легализации рынка
Руфер Алексей Денисов — о том, куда сложнее забраться: на крышу «Зенит-Арены» или Эрмитажа Руфер, забравшийся на пилон строящегося вантового моста, рассказал каково это — постить фотографии в Instagram на высоте 121 метр
Руфер Алексей Денисов — о том, куда сложнее забраться: на крышу «Зенит-Арены» или Эрмитажа Руфер, забравшийся на пилон строящегося вантового моста, рассказал каково это — постить фотографии в Instagram на высоте 121 метр
В центре Москвы ко Дню города опечатают выходы на крыши
Как поясняют чиновники, крыши опечатают в целях безопасности
Гид по развлечениям на крышах Йога, концерты, пикник или танцы — The Village изучил, чем можно заняться на одной из петербургских крыш, и составил список адресов
Гид по развлечениям на крышах Йога, концерты, пикник или танцы — The Village изучил, чем можно заняться на одной из петербургских крыш, и составил список адресов
«Мультимедиа Арт Музей» открыл крышу
У посетителей МАММ появилась возможность попасть на крышу за дополнительную плату.
Московские руферы откроют фотоагентство
Руферы Москвы откроют собственное урбан-фотоагентство Moscowviews.
Размещение кафе на крышах упростят
Владельцам кафе разрешат открывать заведения на крышах, террасах и балконах.
Есть вопрос: «Можно ли легально получить ключи от крыши?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос: «Можно ли легально получить ключи от крыши?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
За падающие сосульки будет отвечать владелец крыши За падающие сосульки вводится персональная ответственность. Бесхозных крыш и территорий отныне не должно быть в столице
Летние веранды на крышах В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил уже два больших материала о столичных верандах. Сегодня — третья часть, с верандами на крышах.
Летние веранды на крышах В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил уже два больших материала о столичных верандах. Сегодня — третья часть, с верандами на крышах.
А на крышах Нью-Йорка В Москве мы бы скорее всего никогда не смогли такого увидеть , зато это возможно в Нью-Йорке. Любой город представляет собой сложный организм - полиструктурный и многоуровневый. О том, что происходит на верхнем уровне престижной части Нью-Йорка, можно узнать из небольшого фотообзора, размещённого на фликре пользователем Jwilly.
Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Япономания (2), Питер В Петербурге уже вовсю осень, то ли холод, то ли дождь (то ли все это сразу) и, увы, крышный сезон подошел к концу. Но возможность отдохнуть с видом на крыши Невского (и не только) проспекта у нас осталась – хотя бы в суши-баре Япономания в ТЦ Атриум (Невский 71, 5й этаж). Можно сидеть у окошка, смотреть на разноцветные фигурки куда-то бегущих жителей и гостей нашего славного города...
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Chillout крыша Пару лет назад по выходным там рулил Вася Куйбар (и это была просто крыша R’n’B кафе). Теперь, стоит бронзовый будда, висят цветные шторы – вроде как Индия для Москвы.
Краткий путеводитель по крышам Питера Питерское лето невозможно представить без вылазки на крышу. Лишь только тает снег, любители доступного городского экстрима устремляются в знакомые подъезды – проверить поменялся ли за зиму код на входной двери и заперт ли чердак. И хотя пик крышного сезона приходится на белые ночи, до первых серьезных холодов на крышах можно увидеть компании фанатов «руфинга» (от анг. roof)...