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На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы

Становимся легальными руферами в самоизоляции

На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы
Становимся легальными руферами в самоизоляции

Петербургские руферы на куполе Дома Зингера и крыше Главного штаба

Видеозаписи вылазок опубликовали в интернете

Петербургские руферы на куполе Дома Зингера и крыше Главного штаба
Видеозаписи вылазок опубликовали в интернете

Смольный будет бороться с наледью на крышах. Там хотят установить нагревающие кабели

Расходы на установку и эксплуатацию оборудования заложат в квитанции ЖКХ

Смольный будет бороться с наледью на крышах. Там хотят установить нагревающие кабели
Расходы на установку и эксплуатацию оборудования заложат в квитанции ЖКХ

Интернет-провайдеры — о борьбе Смольного с экскурсиями по крышам

Власти Петербурга хотят привлечь бизнес к установке сигнализации на городских крышах

Интернет-провайдеры — о борьбе Смольного с экскурсиями по крышам
Власти Петербурга хотят привлечь бизнес к установке сигнализации на городских крышах

Петербургские крыши закроют для туристов. С помощью врезных замков и видеонаблюдения

С таким обещанием выступил врио губернатора Александр Беглов

Петербургские крыши закроют для туристов. С помощью врезных замков и видеонаблюдения
С таким обещанием выступил врио губернатора Александр Беглов

На крыше Roof Place проведут бесплатный урок балета

Мероприятие состоится 8 июня

На крыше Roof Place проведут бесплатный урок балета
Мероприятие состоится 8 июня

В Петербурге начался новый сезон концертов на крышах

Выступления будут проходить на крышах Roof Place, Mod Roof и Hi-Hat

В Петербурге начался новый сезон концертов на крышах
Выступления будут проходить на крышах Roof Place, Mod Roof и Hi-Hat

Смольный хочет использовать башни противовоздушной обороны для легальных экскурсий по крышам

Ранее врио губернатора поручил «разобраться» с незаконными прогулками по крышам

Смольный хочет использовать башни противовоздушной обороны для легальных экскурсий по крышам
Ранее врио губернатора поручил «разобраться» с незаконными прогулками по крышам

Беглов поручил «разобраться» с экскурсиями по крышам

По мнению чиновника, такие прогулки приводят к протечкам

Беглов поручил «разобраться» с экскурсиями по крышам
По мнению чиновника, такие прогулки приводят к протечкам

От «Касты» до Агутина. Roof Fest объявил первых артистов

Этим летом на крыше Roof Place проведут десятки концертов, билеты на некоторые из них уже поступили в продажу

От «Касты» до Агутина. Roof Fest объявил первых артистов
Этим летом на крыше Roof Place проведут десятки концертов, билеты на некоторые из них уже поступили в продажу

Программа кинопоказов, концертов и спектаклей на крышах в августе

События организованы проектом Roof Cinema

Программа кинопоказов, концертов и спектаклей на крышах в августе
События организованы проектом Roof Cinema

Штрафовать организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Городской парламент рассмотрит соответствующий законопроект осенью

Штрафовать организаторов экскурсий по крышам Петербурга
Городской парламент рассмотрит соответствующий законопроект осенью

В августе на площадке Roof Place выступят Борис Гребенщиков и Дэниз Кинг

В последний месяц лета новое городское пространство примет семь концертов

В августе на площадке Roof Place выступят Борис Гребенщиков и Дэниз Кинг
В последний месяц лета новое городское пространство примет семь концертов

Объявлена июльская программа кинопоказов, спектаклей и концертов на крышах

На крыше Mod Roof покажут «Исчезнувшую», «Гран Торино», «11 друзей Оушена» и другие фильмы

Объявлена июльская программа кинопоказов, спектаклей и концертов на крышах
На крыше Mod Roof покажут «Исчезнувшую», «Гран Торино», «11 друзей Оушена» и другие фильмы

Центр «Артмуза» откроет крышу со сценой и рестораном

Площадка «Солнцесправа» будет работать с 30 июня до конца октября

Центр «Артмуза» откроет крышу со сценой и рестораном
Площадка «Солнцесправа» будет работать с 30 июня до конца октября

Проект Roof Cinema объявил программу событий на июнь

Летний сезон разделили на три направления: кинопоказы, спектакли и концерты на крышах

Проект Roof Cinema объявил программу событий на июнь
Летний сезон разделили на три направления: кинопоказы, спектакли и концерты на крышах

Новый сезон Roof Music Fest откроют 31 мая

С мая по сентябрь на петербургских крышах проведут более 20 концертов

Новый сезон Roof Music Fest откроют 31 мая
С мая по сентябрь на петербургских крышах проведут более 20 концертов

В Петербурге хотят открыть не менее 15 крыш для легальных экскурсий

Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев

В Петербурге хотят открыть не менее 15 крыш для легальных экскурсий
Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев

В Петербурге запустят новые легальные экскурсии по крышам

Проект «Доступные крыши» расширят за счет новых площадок в историческом центре

В Петербурге запустят новые легальные экскурсии по крышам
Проект «Доступные крыши» расширят за счет новых площадок в историческом центре

Кинотеатр на крыше Новой сцены Александринского театра объявил расписание на август

Зрителям покажут фильмы Тима Бертона, Андрея Красовского, Киры Муратовой, Джузеппе Торнаторе и других режиссеров

Кинотеатр на крыше Новой сцены Александринского театра объявил расписание на август
Зрителям покажут фильмы Тима Бертона, Андрея Красовского, Киры Муратовой, Джузеппе Торнаторе и других режиссеров

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