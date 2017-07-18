На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы
Становимся легальными руферами в самоизоляции
На портале «Узнай Москву» появился виртуальный тур по недоступным крышам Москвы Становимся легальными руферами в самоизоляции
Петербургские руферы на куполе Дома Зингера и крыше Главного штаба
Видеозаписи вылазок опубликовали в интернете
Петербургские руферы на куполе Дома Зингера и крыше Главного штаба Видеозаписи вылазок опубликовали в интернете
Смольный будет бороться с наледью на крышах. Там хотят установить нагревающие кабели
Расходы на установку и эксплуатацию оборудования заложат в квитанции ЖКХ
Смольный будет бороться с наледью на крышах. Там хотят установить нагревающие кабели Расходы на установку и эксплуатацию оборудования заложат в квитанции ЖКХ
Интернет-провайдеры — о борьбе Смольного с экскурсиями по крышам
Власти Петербурга хотят привлечь бизнес к установке сигнализации на городских крышах
Интернет-провайдеры — о борьбе Смольного с экскурсиями по крышам Власти Петербурга хотят привлечь бизнес к установке сигнализации на городских крышах
Петербургские крыши закроют для туристов. С помощью врезных замков и видеонаблюдения
С таким обещанием выступил врио губернатора Александр Беглов
Петербургские крыши закроют для туристов. С помощью врезных замков и видеонаблюдения С таким обещанием выступил врио губернатора Александр Беглов
На крыше Roof Place проведут бесплатный урок балета Мероприятие состоится 8 июня
В Петербурге начался новый сезон концертов на крышах
Выступления будут проходить на крышах Roof Place, Mod Roof и Hi-Hat
В Петербурге начался новый сезон концертов на крышах Выступления будут проходить на крышах Roof Place, Mod Roof и Hi-Hat
Смольный хочет использовать башни противовоздушной обороны для легальных экскурсий по крышам
Ранее врио губернатора поручил «разобраться» с незаконными прогулками по крышам
Смольный хочет использовать башни противовоздушной обороны для легальных экскурсий по крышам Ранее врио губернатора поручил «разобраться» с незаконными прогулками по крышам
Беглов поручил «разобраться» с экскурсиями по крышам
По мнению чиновника, такие прогулки приводят к протечкам
Беглов поручил «разобраться» с экскурсиями по крышам По мнению чиновника, такие прогулки приводят к протечкам
От «Касты» до Агутина. Roof Fest объявил первых артистов
Этим летом на крыше Roof Place проведут десятки концертов, билеты на некоторые из них уже поступили в продажу
От «Касты» до Агутина. Roof Fest объявил первых артистов Этим летом на крыше Roof Place проведут десятки концертов, билеты на некоторые из них уже поступили в продажу
Программа кинопоказов, концертов и спектаклей на крышах в августе
События организованы проектом Roof Cinema
Программа кинопоказов, концертов и спектаклей на крышах в августе События организованы проектом Roof Cinema
Штрафовать организаторов экскурсий по крышам Петербурга
Городской парламент рассмотрит соответствующий законопроект осенью
Штрафовать организаторов экскурсий по крышам Петербурга Городской парламент рассмотрит соответствующий законопроект осенью
В августе на площадке Roof Place выступят Борис Гребенщиков и Дэниз Кинг
В последний месяц лета новое городское пространство примет семь концертов
В августе на площадке Roof Place выступят Борис Гребенщиков и Дэниз Кинг В последний месяц лета новое городское пространство примет семь концертов
Объявлена июльская программа кинопоказов, спектаклей и концертов на крышах
На крыше Mod Roof покажут «Исчезнувшую», «Гран Торино», «11 друзей Оушена» и другие фильмы
Объявлена июльская программа кинопоказов, спектаклей и концертов на крышах На крыше Mod Roof покажут «Исчезнувшую», «Гран Торино», «11 друзей Оушена» и другие фильмы
Центр «Артмуза» откроет крышу со сценой и рестораном
Площадка «Солнцесправа» будет работать с 30 июня до конца октября
Центр «Артмуза» откроет крышу со сценой и рестораном Площадка «Солнцесправа» будет работать с 30 июня до конца октября
Проект Roof Cinema объявил программу событий на июнь
Летний сезон разделили на три направления: кинопоказы, спектакли и концерты на крышах
Проект Roof Cinema объявил программу событий на июнь Летний сезон разделили на три направления: кинопоказы, спектакли и концерты на крышах
Новый сезон Roof Music Fest откроют 31 мая
С мая по сентябрь на петербургских крышах проведут более 20 концертов
Новый сезон Roof Music Fest откроют 31 мая С мая по сентябрь на петербургских крышах проведут более 20 концертов
В Петербурге хотят открыть не менее 15 крыш для легальных экскурсий
Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев
В Петербурге хотят открыть не менее 15 крыш для легальных экскурсий Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев
В Петербурге запустят новые легальные экскурсии по крышам
Проект «Доступные крыши» расширят за счет новых площадок в историческом центре
В Петербурге запустят новые легальные экскурсии по крышам Проект «Доступные крыши» расширят за счет новых площадок в историческом центре
Кинотеатр на крыше Новой сцены Александринского театра объявил расписание на август
Зрителям покажут фильмы Тима Бертона, Андрея Красовского, Киры Муратовой, Джузеппе Торнаторе и других режиссеров