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Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке
Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыкеАртем Макарский — о последнем альбоме певицы
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Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке
Новая музыка

Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке Артем Макарский — о последнем альбоме певицы

Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»
Утро в мире
Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»
Утро в мире

Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя
Выходные дома
Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себяЗанятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении
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Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя
Выходные дома

Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя Занятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении

Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами Галактики
Выходные дома
Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами ГалактикиРекомендации для тех, кто планирует провести на диване весь уик-энд
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Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами Галактики
Выходные дома

Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами Галактики Рекомендации для тех, кто планирует провести на диване весь уик-энд

18 концертов и фестивалей лета в Москве
Планы на сезон

18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

Планы на сезон

18 концертов и фестивалей лета в Москве PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе»
События недели
События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе»Дайджест городских событий этой недели: Маттье Мартен в Aperto Gallery, Алекс Израэль в «Новой Голландии» и еще несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе»
События недели

События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе» Дайджест городских событий этой недели: Маттье Мартен в Aperto Gallery, Алекс Израэль в «Новой Голландии» и еще несколько событий из календаря The Village.

События

Концерт Ланы Дель Рей в Петербурге перенесли на 17 июля

Организатор концерта Ланы Дель Рей, промоутерская компания NCA сообщила новые даты выступления певицы в Петербурге.

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События

Концерт Ланы Дель Рей в Петербурге перенесли на 17 июля Организатор концерта Ланы Дель Рей, промоутерская компания NCA сообщила новые даты выступления певицы в Петербурге.

Ситуация

Концерт Ланы Дель Рей отменили в Петербурге

Американская певица Лана Дель Рей отменила концерт 6 июня в Петербурге. У певицы заболело горло, и врачи порекомендовали ей 48-часовой отдых.

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Ситуация

Концерт Ланы Дель Рей отменили в Петербурге Американская певица Лана Дель Рей отменила концерт 6 июня в Петербурге. У певицы заболело горло, и врачи порекомендовали ей 48-часовой отдых.