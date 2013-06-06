Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыкеАртем Макарский — о последнем альбоме певицы
Новая музыка
Недостоверные данные о счастье: Как Лана Дель Рей стала последним панком в поп-музыке Артем Макарский — о последнем альбоме певицы
Утро в мире
Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Массовая утечка в MyFitnessPal, новый альбом The Weeknd и продолжение «Мира Дикого Запада» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Выходные дома
Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себяЗанятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении
Выходные дома
Новые песни Ланы Дель Рей, возвращение Харви Спектера и игра, которая заставит ненавидеть себя Занятия для тех, кто проведет выходные в горизонтальном положении
Выходные дома
Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами ГалактикиРекомендации для тех, кто планирует провести на диване весь уик-энд
Выходные дома
Новый клип Ланы Дель Рей, «Кремниевая долина» и игровой сериал со Стражами Галактики Рекомендации для тех, кто планирует провести на диване весь уик-энд
Планы на сезон
18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
Планы на сезон
18 концертов и фестивалей лета в Москве PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
События недели
События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе»Дайджест городских событий этой недели: Маттье Мартен в Aperto Gallery, Алекс Израэль в «Новой Голландии» и еще несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Лана Дель Рэй, Iron Maiden и выставка «На районе» Дайджест городских событий этой недели: Маттье Мартен в Aperto Gallery, Алекс Израэль в «Новой Голландии» и еще несколько событий из календаря The Village.
События
Концерт Ланы Дель Рей в Петербурге перенесли на 17 июля
Организатор концерта Ланы Дель Рей, промоутерская компания NCA сообщила новые даты выступления певицы в Петербурге.
События
Концерт Ланы Дель Рей в Петербурге перенесли на 17 июля Организатор концерта Ланы Дель Рей, промоутерская компания NCA сообщила новые даты выступления певицы в Петербурге.
Ситуация
Концерт Ланы Дель Рей отменили в Петербурге
Американская певица Лана Дель Рей отменила концерт 6 июня в Петербурге. У певицы заболело горло, и врачи порекомендовали ей 48-часовой отдых.
Ситуация