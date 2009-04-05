ПОЖАР НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 74 (Лофт Проект ЭТАЖИ) Сегодня, 5 апреля 2009 г., в здании хлебозавода на Лиговском 74, где помимо арендаторов офисов располагается культурный центр Лофт Проект ЭТАЖИ, случился пожар. Причина возгорания была обнаружена на первом этаже здания - в помещении наших соседей ООО "ТАЙМ" на складе электрокатушек, к сожалению, огонь перекинулся на 1-й этаж Лофта, где загорелись перекрытия. Что касается второго этажа...