Краткая история креативных пространств Петербурга Которые стали одним из главных городских феноменов 2010-х
Краткая история креативных пространств Петербурга
Которые стали одним из главных городских феноменов 2010-х
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме«Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Sonic Death — о канале Грибоедова, нулевых и сексизме «Верните мой 2007-й»: Участники петербургской группы рассказывают о том, почему раньше было «жирное время», а сейчас — мрак и патриотизм
Горизонтальный проект: Коммерческий директор «Лофт Проекта Этажи» — про бизнес-центр из контейнеров Денис Кузнецов рассказал The Village о том, какой будет «Улица Контейнерная» во дворе петербургского лофта, а также почему малый креативный бизнес хорошо чувствует себя в кризис
Горизонтальный проект: Коммерческий директор «Лофт Проекта Этажи» — про бизнес-центр из контейнеров Денис Кузнецов рассказал The Village о том, какой будет «Улица Контейнерная» во дворе петербургского лофта, а также почему малый креативный бизнес хорошо чувствует себя в кризис
Как делать этичный бизнес в большом городе Участники петербургского кооператива «Горизонталь», организовавшие лавку с веганской едой, рассказали The Village, почему нужно работать без начальников и как не поссориться, когда все равны
Как делать этичный бизнес в большом городе Участники петербургского кооператива «Горизонталь», организовавшие лавку с веганской едой, рассказали The Village, почему нужно работать без начальников и как не поссориться, когда все равны
Как открыть свой мини-кинотеатр Владелец маленького независимого кинотеатра рассказал The Village, можно ли заработать, показывая старые фильмы на большом экране, и как это делать легально
Как открыть свой мини-кинотеатр Владелец маленького независимого кинотеатра рассказал The Village, можно ли заработать, показывая старые фильмы на большом экране, и как это делать легально
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в ноябре Бар с крафтовым пивом и домашними сосисками, бистро с меню итальянца Фабрицио Фатуччи и ещё четыре места — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в ноябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в ноябре Бар с крафтовым пивом и домашними сосисками, бистро с меню итальянца Фабрицио Фатуччи и ещё четыре места — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в ноябре
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка» The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли
Марина Колбакова, совладелица магазина одежды «Мыльная Белка» The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали в саду Сан-Галли
Кальянная «Радио Багдад» Кальянная в «Лофт Проекте Этажи» с индустриальным интерьером, металлическими бочками вместо столов и стульями Vitra.
Кальянная «Радио Багдад» Кальянная в «Лофт Проекте Этажи» с индустриальным интерьером, металлическими бочками вместо столов и стульями Vitra.
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
Как сделать Калугу, Владивосток и Первоуральск центрами новой культуры В 2016 году в Калуге, Первоуральске и Владивостоке построят Дома новой культуры — центры современной науки, дизайна и медиа. The Village узнал, как новая культура изменит городскую среду.
Специалист по городскому планированию — о мобильном городе Цветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Специалист по городскому планированию — о мобильном городе Цветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Офис недели (Петербург): Uniquepr Офис в «Этажах» с минимумом мебели, белыми стенами и большим количеством деталей.
Офис недели (Петербург): Uniquepr Офис в «Этажах» с минимумом мебели, белыми стенами и большим количеством деталей.
Офис недели: «Лофт Проект Этажи» (Петербург) Офис арт-центра «Лофт Проект Этажи» на Лиговском проспекте
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
ПОЖАР НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 74 (Лофт Проект ЭТАЖИ) Сегодня, 5 апреля 2009 г., в здании хлебозавода на Лиговском 74, где помимо арендаторов офисов располагается культурный центр Лофт Проект ЭТАЖИ, случился пожар. Причина возгорания была обнаружена на первом этаже здания - в помещении наших соседей ООО "ТАЙМ" на складе электрокатушек, к сожалению, огонь перекинулся на 1-й этаж Лофта, где загорелись перекрытия. Что касается второго этажа...