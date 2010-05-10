День открытой астрономии 22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...