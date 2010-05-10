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МЫ В СОЦСЕТЯХ

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Увидеть его можно будет невооруженным глазом

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Главные постсоветские клипы 2010-х
Главные постсоветские клипы 2010-х «Самая любимая музыка здесь играет»
Главные постсоветские клипы 2010-х

Главные постсоветские клипы 2010-х
«Самая любимая музыка здесь играет»

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения «Хадн дадн», Йоко Оно, Луна и открытие «Южной рюмочной»
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения

Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения
«Хадн дадн», Йоко Оно, Луна и открытие «Южной рюмочной»

Транснадежность: Как рабочая этика помогла Луне взлететь так высоко
Транснадежность: Как рабочая этика помогла Луне взлететь так высоко Вслушиваемся в новый альбом Луны «Транс»
Транснадежность: Как рабочая этика помогла Луне взлететь так высоко

Транснадежность: Как рабочая этика помогла Луне взлететь так высоко
Вслушиваемся в новый альбом Луны «Транс»

Луна представила четвертый альбом «Транс», вдохновленный клубной музыкой

В ближайшие дни певица отправится в тур

Луна представила четвертый альбом «Транс», вдохновленный клубной музыкой

Сегодня россияне увидят суперлуние

Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние

Сегодня россияне увидят суперлуние

Москвичи смогут увидеть «поцелуй» Луны с Сатурном

Также в выходные на городом пролетят северные тауриды

Москвичи смогут увидеть «поцелуй» Луны с Сатурном

«Заколдованные сны»: Луна представила свой третий альбом

«О любви и непредсказуемой судьбе»

«Заколдованные сны»: Луна представила свой третий альбом

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Рассказывает музыкальный редактор шоу

На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри

Хедлайнером первых дней станет театральная команда Liquid Theatre

На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса

Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны

Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью

За полгода существования центра у него не появились сотрудники

Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью

22 концерта этой весны — от Lorde до Луны
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны

22 концерта этой весны — от Lorde до Луны
А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений

Кровавая Луна над Россией
Кровавая Луна над Россией В прошлый раз сочетание суперлуния, затмения и «голубой луны» в Западном полушарии наблюдалось 152 года назад
Кровавая Луна над Россией

Кровавая Луна над Россией
В прошлый раз сочетание суперлуния, затмения и «голубой луны» в Западном полушарии наблюдалось 152 года назад

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

Астрономические явления состоятся в один день

В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение

После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние

Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно

После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние

30 лучших клипов 2017 года
30 лучших клипов 2017 года От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos
30 лучших клипов 2017 года

30 лучших клипов 2017 года
От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»
Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

В Москве прошел эксперимент по имитации полетов на Луну

В течение 17 суток исследователи изучали влияние изоляции на состояние экипажа космического корабля

В Москве прошел эксперимент по имитации полетов на Луну

Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»
Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»

Электрогрузовик Tesla, Навальный на «России 1» и тизер сиквела «Фантастических тварей»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В августе москвичи смогут наблюдать звездопад и затмение Луны

Также сейчас можно наблюдать серебристые облака

В августе москвичи смогут наблюдать звездопад и затмение Луны

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Спутник Земли можно будет увидеть 26, 27 и 28 июля

В московском планетарии установят телескопы для дневных наблюдений за Луной

Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны
Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны

Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Что делать в Москве в эти выходные

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны
Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны

Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Роскосмос объявил набор космонавтов для полета на Луну

На место космонавта может претендовать человек не старше 35 лет

Роскосмос объявил набор космонавтов для полета на Луну

Построить хранилища на Луне для культурных ценностей

С таким предложением выступили ученые МИФИ и РАН

Построить хранилища на Луне для культурных ценностей

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года
«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году

«Грибы», Луна и «Русский аттракцион»: Важное в музыке в 2016 году
Участница Maiden Obey Даша Уточка — о любимых исполнителях и событиях уходящего года

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

22 концерта зимы в Москве

22 концерта зимы в Москве
Скриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы

Названы сроки высадки первого россиянина на Луну

РКК «Энергия» собирается работать над лунной программой вместе с европейцами и американцами

Названы сроки высадки первого россиянина на Луну

Суперлуние в России

В ночь на вторник можно было увидеть самую крупную Луну в 2016 году

Суперлуние в России

Луна: От клипов на коленке до аншлага в Москве

Луна: От клипов на коленке до аншлага в Москве«Какая разница, коммерческий мы проект или некоммерческий?»

Луна: От клипов на коленке до аншлага в Москве

Луна: От клипов на коленке до аншлага в Москве
«Какая разница, коммерческий мы проект или некоммерческий?»

Полёт на Луну за 478 миллионов рублей

Исполнителем контракта выбран Центральный научно-исследовательский институт машиностроения

Полёт на Луну за 478 миллионов рублей

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

Увидеть это явление можно будет и невооружённым глазом

Москвичи 14 июля смогут наблюдать соединение Луны и Марса

Роскосмос отказался от лунной программы

Базу на Луне строить не будут — это позволит урезать расходы

Роскосмос отказался от лунной программы

В выходные в Москве можно будет наблюдать суперлуние

Над городами России взойдёт необычно крупная Луна, чьи видимые размеры будут больше нормы на 10 % из-за максимального сближения небесного тела с Землёй

В выходные в Москве можно будет наблюдать суперлуние

Высадку россиян на Луну отсрочили из-за кризиса

Финансирование разработки лунного взлётно-посадочного комплекса пришлось сократить вдвое

Высадку россиян на Луну отсрочили из-за кризиса

Звуковая кража данных, перебежчики в «Одноклассники» и развитие Uber в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Звуковая кража данных, перебежчики в «Одноклассники» и развитие Uber в России

Где смотреть солнечное затмение
Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Где смотреть солнечное затмение

Где смотреть солнечное затмение
The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением

В обсерватории парка «Сокольники» можно будет бесплатно наблюдать солнечное затмение

Посещение обсерватории в день затмения сделают бесплатным

В обсерватории парка «Сокольники» можно будет бесплатно наблюдать солнечное затмение

Лунное затмение в снимках Instagram The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны

Лунное затмение в снимках Instagram

Россия построит инопланетную лабораторию

Она позволит заняться более активным освоением Солнечной системы

Россия построит инопланетную лабораторию

NASA приглашает компании осваивать Луну

Однако этому ещё может воспрепятствовать ООН

NASA приглашает компании осваивать Луну

На Луне откроют первый парк развлечений

Сенаторы конгресса США предложили сделать места приземлений американских космических кораблей программы «Аполлон» охраняемой зоной

На Луне откроют первый парк развлечений

День открытой астрономии 22 мая 2010 года с 20:00 до 23:00 в Москве по адресу Нахимовский проспект д. 11, корпус 1 будет проходить очередной, уже 7-ой  по счету, день Открытой Астрономии. Первые четыре прошли очень хорошо, с прекрасной видимостью. Пятый тоже, только было холодно. Шестой не удался из-за плохой погоды. Большие надежды возлагаются на этот раз: как никак лето уже почти. Прогноз довольно...

День открытой астрономии