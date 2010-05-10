Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение
Увидеть его можно будет невооруженным глазом
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения «Хадн дадн», Йоко Оно, Луна и открытие «Южной рюмочной»
Транснадежность: Как рабочая этика помогла Луне взлететь так высоко Вслушиваемся в новый альбом Луны «Транс»
Луна представила четвертый альбом «Транс», вдохновленный клубной музыкой
В ближайшие дни певица отправится в тур
Москвичи смогут увидеть «поцелуй» Луны с Сатурном
Также в выходные на городом пролетят северные тауриды
На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри
Хедлайнером первых дней станет театральная команда Liquid Theatre
Россияне увидят самое длительное в XXI веке полное затмение Луны
Астрономическое событие пройдет одновременно с великим противостоянием Марса
Центр исследования Луны расформируют за ненадобностью
За полгода существования центра у него не появились сотрудники
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
Кровавая Луна над Россией В прошлый раз сочетание суперлуния, затмения и «голубой луны» в Западном полушарии наблюдалось 152 года назад
В конце января россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение
Астрономические явления состоятся в один день
После Нового года москвичи смогут наблюдать редкое суперлуние
Спутник Земли будет выглядеть больше и ярче, чем обычно
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Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi» Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
В Москве прошел эксперимент по имитации полетов на Луну
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22 концерта зимы в МосквеСкриптонит и Pet Shop Boys, «Грибы» и Луна, LP и «Геометрия настоящего» — рассказываем о важных выступлениях зимы
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