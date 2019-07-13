Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что подписи ее конкурентов на выборах в Мосгордуму подделаны.

В одном округе (43-м) с Соболь выдвигаются экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. Юрист отметила, что по закону она имеет право присутствовать на проверке их подписных листов, однако ей удалось увидеть лишь несколько документов.

Для их самостоятельной проверки команда Соболь обошла несколько жителей, чьи подписи якобы указаны в листах за выдвижение ее конкурентов. В видео, опубликованном на канале «Навальный Live», горожане говорят, что не ставили подписи за Булыкина и Соколова.