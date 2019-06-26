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ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время

На этот раз — на 8 миллионов рублей

ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время
На этот раз — на 8 миллионов рублей

Соболь и Албуров проиграли метрополитену 311 тысяч рублей

Оппозиционеров все еще наказывают за летние митинги

Соболь и Албуров проиграли метрополитену 311 тысяч рублей
Оппозиционеров все еще наказывают за летние митинги

Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции

На общую сумму более 350 тысяч рублей

Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции
На общую сумму более 350 тысяч рублей

«Новая газета»: Провокации против Соболь на выборах в МГД связаны с сайтами Пригожина

Активисты получали за свою работу до 850 тысяч рублей

«Новая газета»: Провокации против Соболь на выборах в МГД связаны с сайтами Пригожина
Активисты получали за свою работу до 850 тысяч рублей

Соболь и Албуров проиграли Мосгортрансу и «Автомобильным дорогам» 2 миллиона рублей

Иск подавали из-за перекрытий на акциях протеста 3 августа

Соболь и Албуров проиграли Мосгортрансу и «Автомобильным дорогам» 2 миллиона рублей
Иск подавали из-за перекрытий на акциях протеста 3 августа

Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили

Участников встречи не пускали в здание

Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили
Участников встречи не пускали в здание

Навальному и ФБК придется выплатить 88 миллионов рублей после расследования о дизентерии в школах

Оппозиция платит за газоны, уборку улиц, а теперь, видимо, и за Пригожина

Навальному и ФБК придется выплатить 88 миллионов рублей после расследования о дизентерии в школах
Оппозиция платит за газоны, уборку улиц, а теперь, видимо, и за Пригожина

Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC

Она оказалась единственной россиянкой в списке

Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC
Она оказалась единственной россиянкой в списке

«Автомобильные дороги» отсудили у оппозиционеров 3,4 миллиона рублей

В эту сумму оценили ущерб от проведения протестной акции 27 июля

«Автомобильные дороги» отсудили у оппозиционеров 3,4 миллиона рублей
В эту сумму оценили ущерб от проведения протестной акции 27 июля

Еще пять исков против организаторов протестных акций поступили в суды

Жалобы подали как городские структуры, так и индивидуальные предприниматели

Еще пять исков против организаторов протестных акций поступили в суды
Жалобы подали как городские структуры, так и индивидуальные предприниматели

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из полиции (обновлено)

Также отпустили сотрудника ФБК Николая Ляскина

Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из полиции (обновлено)
Также отпустили сотрудника ФБК Николая Ляскина

Любовь Соболь объявила о шествии в центре Москвы 31 августа

Ранее мэрия не согласовала все заявки оппозиции на этот день

Любовь Соболь объявила о шествии в центре Москвы 31 августа
Ранее мэрия не согласовала все заявки оппозиции на этот день

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева

Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева
Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

Любовь Соболь ночью вынесли из избиркома на диване, а потом задержали

Спустя пару часов юриста ФБК отпустили из ОВД, вручив повестку на допрос

Любовь Соболь ночью вынесли из избиркома на диване, а потом задержали
Спустя пару часов юриста ФБК отпустили из ОВД, вручив повестку на допрос

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей

Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей
«Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»

Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Также в регистрации отказали Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу

Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Также в регистрации отказали Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу

Соболь обвинила своих конкурентов на выборах в сдаче поддельных подписей

Горожане, якобы поддержавшие Булыкина и Соколова, отрицают свое участие в сборе подписей

Соболь обвинила своих конкурентов на выборах в сдаче поддельных подписей
Горожане, якобы поддержавшие Булыкина и Соколова, отрицают свое участие в сборе подписей

Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму

Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»

Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму
Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»

Полиция задержала троих мужчин, обливших навозом сборщиков подписей за Любовь Соболь

На них завели дело о мелком хулиганстве

Полиция задержала троих мужчин, обливших навозом сборщиков подписей за Любовь Соболь
На них завели дело о мелком хулиганстве

Музыкант Сергей «Паук» Троицкий выдвинулся в Мосгордуму в одном округе с Любовью Соболь

Лидер «Коррозии металла» планирует разрешить везде курить и продавать алкоголь ночью

Музыкант Сергей «Паук» Троицкий выдвинулся в Мосгордуму в одном округе с Любовью Соболь
Лидер «Коррозии металла» планирует разрешить везде курить и продавать алкоголь ночью

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