ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время
На этот раз — на 8 миллионов рублей
ФБК снова оштрафовали за прошлогодние митинги. Полиции пришлось разгонять акции во внеурочное время На этот раз — на 8 миллионов рублей
Соболь и Албуров проиграли метрополитену 311 тысяч рублей
Оппозиционеров все еще наказывают за летние митинги
Соболь и Албуров проиграли метрополитену 311 тысяч рублей Оппозиционеров все еще наказывают за летние митинги
Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции
На общую сумму более 350 тысяч рублей
Соболь, Жданова и Галямину снова оштрафовали за летние акции На общую сумму более 350 тысяч рублей
«Новая газета»: Провокации против Соболь на выборах в МГД связаны с сайтами Пригожина
Активисты получали за свою работу до 850 тысяч рублей
«Новая газета»: Провокации против Соболь на выборах в МГД связаны с сайтами Пригожина Активисты получали за свою работу до 850 тысяч рублей
Соболь и Албуров проиграли Мосгортрансу и «Автомобильным дорогам» 2 миллиона рублей
Иск подавали из-за перекрытий на акциях протеста 3 августа
Соболь и Албуров проиграли Мосгортрансу и «Автомобильным дорогам» 2 миллиона рублей Иск подавали из-за перекрытий на акциях протеста 3 августа
Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили
Участников встречи не пускали в здание
Навального и Соболь пригласили в Мосгордуму на круглый стол. В последний момент его отменили Участников встречи не пускали в здание
Навальному и ФБК придется выплатить 88 миллионов рублей после расследования о дизентерии в школах
Оппозиция платит за газоны, уборку улиц, а теперь, видимо, и за Пригожина
Навальному и ФБК придется выплатить 88 миллионов рублей после расследования о дизентерии в школах Оппозиция платит за газоны, уборку улиц, а теперь, видимо, и за Пригожина
Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC
Она оказалась единственной россиянкой в списке
Любовь Соболь вошла в сотню самых влиятельных женщин года по версии BBC Она оказалась единственной россиянкой в списке
«Автомобильные дороги» отсудили у оппозиционеров 3,4 миллиона рублей
В эту сумму оценили ущерб от проведения протестной акции 27 июля
«Автомобильные дороги» отсудили у оппозиционеров 3,4 миллиона рублей В эту сумму оценили ущерб от проведения протестной акции 27 июля
Еще пять исков против организаторов протестных акций поступили в суды
Жалобы подали как городские структуры, так и индивидуальные предприниматели
Еще пять исков против организаторов протестных акций поступили в суды Жалобы подали как городские структуры, так и индивидуальные предприниматели
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из полиции (обновлено)
Также отпустили сотрудника ФБК Николая Ляскина
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из полиции (обновлено) Также отпустили сотрудника ФБК Николая Ляскина
Любовь Соболь объявила о шествии в центре Москвы 31 августа
Ранее мэрия не согласовала все заявки оппозиции на этот день
Любовь Соболь объявила о шествии в центре Москвы 31 августа Ранее мэрия не согласовала все заявки оппозиции на этот день
ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева
Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах
ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах
Любовь Соболь ночью вынесли из избиркома на диване, а потом задержали
Спустя пару часов юриста ФБК отпустили из ОВД, вручив повестку на допрос
Любовь Соболь ночью вынесли из избиркома на диване, а потом задержали Спустя пару часов юриста ФБК отпустили из ОВД, вручив повестку на допрос
Сборщики подписей независимых кандидатов — о махинациях избиркома и агрессии москвичей «Член комиссии может признать недействительной любую подпись, которая ему не нравится»
Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Также в регистрации отказали Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу
Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму Также в регистрации отказали Юлии Галяминой, Ивану Жданову и Константину Янкаускасу
Соболь обвинила своих конкурентов на выборах в сдаче поддельных подписей
Горожане, якобы поддержавшие Булыкина и Соколова, отрицают свое участие в сборе подписей
Соболь обвинила своих конкурентов на выборах в сдаче поддельных подписей Горожане, якобы поддержавшие Булыкина и Соколова, отрицают свое участие в сборе подписей
Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму
Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»
Сколько оппозиционеров смогли собрать подписи для выдвижения в Мосгордуму Половина кандидатов, собравших необходимое число подписей, представляют партию «Яблоко»
Полиция задержала троих мужчин, обливших навозом сборщиков подписей за Любовь Соболь
На них завели дело о мелком хулиганстве
Полиция задержала троих мужчин, обливших навозом сборщиков подписей за Любовь Соболь На них завели дело о мелком хулиганстве
Музыкант Сергей «Паук» Троицкий выдвинулся в Мосгордуму в одном округе с Любовью Соболь
Лидер «Коррозии металла» планирует разрешить везде курить и продавать алкоголь ночью