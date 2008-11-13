Новые названия станций московского метро от «Яндекса»
Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения
В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP
Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке
С 2019 года все музеи Москвы откроют онлайн-кассы
Пока что купить билеты онлайн можно в 24 музеях
Самые депрессивные места Москвы
Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
Facebook запустил новый сервис "Места": за чек-ин в "Солянке" и "Стрелке" наливают бесплатно Facebook запустил версию сервиса «Места» для российских пользователей
Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.
Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )
Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...
Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе – всё зависит только от вас.
Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса. Самое интересное, что не каждый-то и сможет!
Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...
Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...
Креативные места ожидания Когда ожидание общественного транспорта соседствует с наслаждением.
Избранное братство хостелов: party-hostels (EU). Part I Продолжение.
"Есть такое убойное место в Питере." Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
Кондитерская "Ежевикин" Хочу поделиться с вами одним из моих любимых мест, кондитерской "Ежевикин". Найти её достаточно просто, находится она прямо у выхода из метро Китай-город.
ВиноСыр Итак,на днях, после посещения выставки Пикассо, под большим впечатлением от увиденного, по совету знакомого мы побрели в вышеупомянутое заведение с целью обсудить, осмыслить ну и попить винца,соответственно.
Things to see in 2010 - Wishlist Life is too short for bad trips! Jump in the game and play hard.
Необыкновенные аквариумы Недостаточно слов, чтобы описать самые необыкновенные аквариумы мира. Они прекрасны, они грандиозны, они волшебны… Громадные витрины и высокотехнологичные прозрачные цилиндры позволят вам увидеть удивительный подводный мир изнутри и даже почувствовать себя его полноправным обитателем.
Европа by train: 5 красивейших железных дорог Железные дороги, проложенные когда-то в Альпах для сообщения горных районов и транспортировки угля, теперь являются популярными достопримечательностями.
Москва, Хачапури и ностальгия Как хорошо вернуться в родной город после разлуки! Все знакомо - и не знакомо. Когда-то Москва казалась мне маленькой. Я знала про все интересные для меня события. Куда не пойдешь - встречаешь знакомых или друзей. Разве она была такая маленькая? Неужели это мой город? Сейчас он кажется мне огромным. Я приезжаю из Афин и моя Москвушка кажется гигантской. Улицы огромными, люди...
Ужин под облаками Бельгийцы подняли кухню на совершенно новый уровень — уровень птичьего полета. Платформа со столом на 21 человека и завидным набором блюд поднимается в небо с помощью гигантского крана. Конструкция оснащена стульями, похожими на сидения в гоночных автомобилях. Все участники ужина пристегиваются ремнями — пусть это немного и ограничивает свободу движений, но 25-тиметровое расстояние до...
Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1.
Mandarin Oriental Hotel, Барселона Этот замечательный отель открыл двери для своих посетителей лишь в ноябре, он уже успел завоевать репутацию одного из прекраснейших отелей Барселоны. Он принадлежит Mandarin Oriental Hotel Group и стал первым их отелем в Европе.
Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.
Наш Шайнха часть 2 Итак, вот продолжение, нашей фотоитсории о поездке в Шанхай. Первую часть можно увидеть тут.
PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.
Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма За последние 20 лет Берлин очень сильно привели в порядок. Денег хватило не на все, но и то, что не успели восстановить из руин все равно привлекает толпы туристов. Пройдемся от злачного к почти неизвестному.
ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.
Регистан. " Сердце " древнего Самарканда Регистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане.
Франкфурт-на-Майне: город мечты Года 2 назад мне довелось посетить наипрекраснейший город: Франкфурт-на-Майне (Германия).
Франкфурт-на-Майне: город мечты Года 2 назад мне довелось посетить наипрекраснейший город: Франкфурт-на-Майне (Германия).
Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...
Дорога смерти в Боливии Так и хочется сказать перед началом - "Эй товарищи стритрейсеры,я тут знаю одну отличную трассу."
Город – призрак Сан Жи (Тайвань) В предместьях Тайбэя (Тайвань) есть заброшенный город Сан Жи (San Zhi).Изначально Сан Жи строился в футуристическом стиле как роскошныйкурорт для состоятельных людей. Однако после многочисленных несчастныхслучаев, происходивших на стройке, возведение города было остановлено.Нехватка средств и нехватка готовности продолжать дальше привели ктому, что город превратился в долгострой, а...
Здравница. Самара Подписавшись на поток и ознакомившись со всеми статьями, стало как то обидно за мизерное количество постов об интересных местах России. Можно сказать их практически нет.
South Park City – город-призрак и музей Наверняка все в какой-то степени знакомы с мульт-сериалом "South Park",да-да "Кенни","мистер Хэнки" и т.д.Однако мало кто знает ,что существует реальный прототип мультипликационного города "South Park", точнее официальное название у него "Фэрплэй", точнее не город, а город-призрак, а если быть еще точнее, то сейчас это музей. Не удивляйтесь, на самом все...
Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.
Хельсинки – LOOKS Из Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...
Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия Беларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...
GO GOA! Как побывать в раю на земле без помощи турфирм Пошаговая инструкция как сэкономить деньги на путешествие в ГОА, побывать в не менее интересных местах, чем предлагают турфирмы, жить в более комфортабельных условиях за меньшие деньги.
На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.
Игорь Тонких С Питером у меня давнишние отношения: мы делали здесь концерты Ника Кейва, Einsturzende Neubauten, Tricky, Rage Against The Machine еще в лохматых 90-х
ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМ В каждом детском доме сейчас есть библиотека, состоящая из книг, которые поступили туда в советские времена. Слово «книга» ассоциируется у детей с пыльным рваным томиком Чернышевского, который совершенно нет желания брать в руки. Чтобы привлечь ребят к чтению мы хотим привозить им книги из которых они могли бы познакомиться с современным миром, отличающимся от того, что показывают...
Mouse on Mars Концерт немецкой группы Mouse on Mars в Прибое был, пожалуй, самым ярким событием фестиваля электронной музыки и виджеинга Электромеханика. На вебсайте группы написано «Mouse on Mars rock like hell» и это чистая правда. Публика собралась самая разнообразная от обдолбаных подростков до известного искусствоведа Олеси Туркиной или художника и организатора московского фестиваля комиксов...
Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.