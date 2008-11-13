Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Станции переименовали в соответствии с местными центрами притяжения

Новые названия станций московского метро от «Яндекса»

Путеводитель по Петербургу Sapsan

Позднее в приложении появится и московская версия

Путеводитель по Петербургу Sapsan

В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP

Российский информационный хаб стал вторым по размеру в мире после центра в Нью-Йорке

В Москве открылся первый в России центр цифрового лидерства SAP

С 2019 года все музеи Москвы откроют онлайн-кассы

Пока что купить билеты онлайн можно в 24 музеях

С 2019 года все музеи Москвы откроют онлайн-кассы

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером 10 неожиданных мест на карте города
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города

Самые депрессивные места Москвы

Опрос показал, что одно из нелюбимых мест москвичей – дом-корабль на Тульской

Самые депрессивные места Москвы

15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных

15 интересных мест для отдыха в Cочи по версии местных
Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока

15 мест, которые вдохновляют петербуржцев
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители
15 мест, которые вдохновляют петербуржцев

15 мест, которые вдохновляют петербуржцев
Карта с интересными местами Санкт-Петербурга, в которых предпочитают отдыхать и восстанавливать силы местные жители

Facebook запустил новый сервис "Места": за чек-ин в "Солянке" и "Стрелке" наливают бесплатно Facebook запустил версию сервиса «Места» для российских пользователей

Facebook запустил новый сервис "Места": за чек-ин в "Солянке" и "Стрелке" наливают бесплатно

Отдам даром: римские каникулы Раз уж все дороги ведут в Рим, то часть из них обязательно должна быть бесплатной. Этот город очень хаотичен и даже неделя для знакомства с ним - мгновение, поэтому просто необходимо наметить маршрут заранее.

Отдам даром: римские каникулы

Фотоклиника: каньоны У некоторых эти места вызывают приступы скуки, мысли о внеземном происхождении или стройматериалах /нарубить щебня не дадут индейцы/. У редких пришельцев грусть по родной планете и желание залить баки в ближайшем баре )  

Фотоклиника: каньоны

Отдам даром: господа, все в Париже Назвать Париж дешевым городом значило бы существенно согрешить против истины, однако присвоить ему титул «демократичного» – возможно вполне. Одинаково благосклонный и к владельцам заводов-газет-пароходов, и к любому д'Артаньяну, приехавшему с восемью экю в  кармане, Пари готов каждому предоставить ворох развлечений по средствам и интересам, – и поверьте, от того, что за них не было...

Отдам даром: господа, все в Париже

Home is where the heart is Нет проще способа распробовать новую страну-город-улицу-дом, чем принять активное участие в жизни местной семьи ) Впишитесь в чей-нибудь дом на пару недель, а после, возможно, вас "усыновят" – будет ли это роскошная семья в Лондонском Ноттинг Хилле или жители соломенной хижины в Южном Белизе&nbsp;– всё зависит только от вас.

Home is where the heart is

Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город Этот город отмечен практически во всех путеводителях по Китаю, потому что именно здесь нашли знаменитую Терракотовую армию. Сиань до 10 века был весьма значительным городом и стоял в на восточной части&nbsp;шелкового пути, что привлекало сюда огромное количество культурного сброда вроде музыкантов, поэтов, мелких правителей и т.д. Сегодня город вошел как древнее наследие в список...

Сиань (Китай). Древность, превращенная в шумный город

Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...

Loft Project Этажи review. Петербург. Россия

Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города Современный экстрим для жителей мегаполиса.  Самое интересное, что не каждый-то и сможет! 

Дойка коров - настоящее развлечение для жителей города

Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости&nbsp; - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...

Маленький большой Грац

Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...

Путешествие в Хогвартс

Креативные места ожидания Когда ожидание общественного транспорта соседствует с наслаждением.

Креативные места ожидания

Арма-как много в этом слове! Арма-как много в этом слове!

Арма-как много в этом слове!

Избранное братство хостелов: party-hostels (EU). Part I Продолжение.

Избранное братство хостелов: party-hostels (EU). Part I

"Есть такое убойное место в Питере." Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…

"Есть такое убойное место в Питере."

Кондитерская "Ежевикин" Хочу поделиться с вами одним из моих любимых мест, кондитерской "Ежевикин". Найти её достаточно просто, находится она прямо у выхода из метро Китай-город.

Кондитерская "Ежевикин"

ВиноСыр Итак,на днях, после посещения выставки Пикассо, под большим впечатлением от увиденного, по совету знакомого мы побрели в вышеупомянутое заведение с целью обсудить, осмыслить ну и попить винца,соответственно.

ВиноСыр

Things to see in 2010 - Wishlist Life is too short for bad trips! Jump in the game and play hard.

Things to see in 2010 - Wishlist

Необыкновенные аквариумы Недостаточно слов, чтобы описать самые необыкновенные аквариумы мира. Они прекрасны, они грандиозны, они волшебны… Громадные витрины и высокотехнологичные прозрачные цилиндры позволят вам увидеть удивительный подводный мир изнутри и даже почувствовать себя его полноправным обитателем.

Необыкновенные аквариумы

Европа by train: 5 красивейших железных дорог Железные дороги, проложенные когда-то в Альпах для сообщения горных районов и транспортировки угля, теперь являются популярными достопримечательностями.

Европа by train: 5 красивейших железных дорог

Москва, Хачапури и ностальгия Как хорошо вернуться в родной город после разлуки! Все знакомо - и не знакомо.  Когда-то Москва казалась мне маленькой. Я знала про все интересные для меня события. Куда не пойдешь - встречаешь знакомых или друзей. Разве она была такая маленькая? Неужели это мой город? Сейчас он кажется мне огромным. Я приезжаю из Афин и моя Москвушка кажется гигантской. Улицы огромными, люди...

Москва, Хачапури и ностальгия

Ужин под облаками Бельгийцы подняли кухню на совершенно новый уровень — уровень птичьего полета. Платформа со столом на 21 человека и завидным набором блюд поднимается в небо с помощью гигантского крана. Конструкция оснащена стульями, похожими на сидения в гоночных автомобилях. Все участники ужина пристегиваются ремнями — пусть это немного и ограничивает свободу движений, но 25-тиметровое расстояние до...

Ужин под облаками

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2.

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. 

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

Mandarin Oriental Hotel, Барселона Этот замечательный отель открыл двери для своих посетителей лишь в ноябре, он уже успел завоевать репутацию одного из прекраснейших отелей Барселоны. Он принадлежит Mandarin Oriental Hotel Group и стал первым их отелем в Европе.

Mandarin Oriental Hotel, Барселона

Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.

Несколько слов о Нью Йорке

Наш Шайнха часть 2 Итак, вот продолжение, нашей фотоитсории о поездке в Шанхай. Первую часть можно увидеть тут.

Наш Шайнха часть 2

PORTOBELLO road, LONDON Все вы, наверное, слышали об улице Портобелло в Лондонском районе Ноттинг Хилл.

PORTOBELLO road, LONDON

PARIS je t'aime Не буду много писать, смотрите картинки.

PARIS je t'aime

Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма За последние 20 лет Берлин очень сильно привели в порядок. Денег хватило не на все, но и то, что не успели восстановить из руин все равно привлекает толпы туристов. Пройдемся от&nbsp;злачного к&nbsp;почти неизвестному.

Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма

ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2 3 месяца назад я опубликовала статью об одной из знаменитеших улиц Восточного Лондона- Brick Lane. С того времени уже успела накопиться новая коллекция фотографий с "места событий". Так как прошлая статья всем, вроде бы, понравилась, я решила с вами опять поделиться.

ВОСТОЧНЫЙ ЛОНДОН-2

Регистан. " Сердце " древнего Самарканда Регистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане.

Регистан. " Сердце " древнего Самарканда

Франкфурт-на-Майне: город мечты
Франкфурт-на-Майне: город мечты Года 2 назад мне довелось посетить наипрекраснейший город: Франкфурт-на-Майне (Германия).
Франкфурт-на-Майне: город мечты

Франкфурт-на-Майне: город мечты
Года 2 назад мне довелось посетить наипрекраснейший город: Франкфурт-на-Майне (Германия).

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет  Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных  шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ) Очень уютный диван.

Вегетарианское кафе БУФЕД (ПЕТЕРБУРГ)

Дорога смерти в Боливии Так и хочется сказать перед началом - "Эй товарищи стритрейсеры,я тут знаю одну отличную трассу."

Дорога смерти в Боливии

Город – призрак Сан Жи (Тайвань) В предместьях Тайбэя (Тайвань) есть заброшенный город Сан Жи (San Zhi).Изначально Сан Жи строился в футуристическом стиле как роскошныйкурорт для состоятельных людей. Однако после многочисленных несчастныхслучаев, происходивших на стройке, возведение города было остановлено.Нехватка средств и нехватка готовности продолжать дальше привели ктому, что город превратился в долгострой, а...

Город – призрак Сан Жи (Тайвань)

Здравница. Самара Подписавшись на поток и ознакомившись со всеми статьями, стало как то обидно за мизерное количество постов об интересных местах России. Можно сказать их практически нет.

Здравница. Самара

South Park City – город-призрак и музей &nbsp;&nbsp; Наверняка все в какой-то степени знакомы с мульт-сериалом "South Park",да-да "Кенни","мистер Хэнки" и т.д.Однако&nbsp; мало кто знает ,что существует&nbsp; реальный прототип мультипликационного города "South Park", точнее&nbsp; официальное название у него "Фэрплэй", точнее не город, а город-призрак, а если быть еще точнее, то сейчас это музей. Не удивляйтесь, на самом все...

South Park City – город-призрак и музей

Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.

Стокгольм с изнанки

Хельсинки – LOOKS Из Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.

Хельсинки – LOOKS

Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...

Самые вкусные сладости в городе

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия Беларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.

Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия

KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...

KRISHA MIRA

GO GOA! Как побывать в раю на земле без помощи турфирм Пошаговая инструкция как сэкономить деньги на путешествие в ГОА, побывать в не менее интересных местах, чем предлагают турфирмы, жить в более комфортабельных условиях за меньшие деньги.

GO GOA! Как побывать в раю на земле без помощи турфирм

Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи Цирк уехал. Клоуны остались.

Фрикоделия по-питерски школа Пивоваровой Наташи

На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.

На пароме по Европе

Игорь Тонких С Питером у меня давнишние отношения: мы делали здесь концерты Ника Кейва, Einsturzende Neubauten, Tricky, Rage Against The Machine еще в лохматых 90-х

Игорь Тонких

Криминальная Одесса Небольшой рассказ про Одессу.

Криминальная Одесса

ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМ В каждом детском доме сейчас есть библиотека, состоящая из книг, которые поступили туда в советские времена. Слово «книга» ассоциируется у детей с пыльным рваным томиком Чернышевского, который совершенно нет желания брать в руки. Чтобы привлечь ребят к чтению мы хотим привозить им книги из которых они могли бы познакомиться с современным миром, отличающимся от того, что показывают...

ОФИС LOOKATME В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЕТ КНИГИ ДЕТЯМ

Mouse on Mars Концерт немецкой группы Mouse on Mars в Прибое был, пожалуй, самым ярким событием фестиваля электронной музыки и виджеинга Электромеханика. На вебсайте группы написано «Mouse on Mars rock like hell» и это чистая правда. Публика собралась самая разнообразная от обдолбаных подростков до известного искусствоведа Олеси Туркиной или художника и организатора московского фестиваля комиксов...

Mouse on Mars

Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.

Львiв

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ