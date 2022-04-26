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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»

Выпуск подкаста «Привет, ты иноагент» с Монеточкой и Бабицким
Ссылка дня
26 апреля 2022

Выпуск подкаста «Привет, ты иноагент» с Монеточкой и Бабицким

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе
14 апреля 2022

Монеточка и Noize MC дадут еще четыре благотворительных концерта в Европе

Монеточка заплатит 500 тысяч рублей за плагиат
13 апреля 2022

Монеточка заплатит 500 тысяч рублей за плагиат

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
29 марта 2022

Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев

Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса
Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса Выяснили, стоит ли судиться в такой ситуации
Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса

Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса
Выяснили, стоит ли судиться в такой ситуации

Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s
15 ноября 2021

Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s

Яна Троянова в роли «папиной любовницы» танцует в клипе Монеточки
Видео дня
24 декабря 2020

Яна Троянова в роли «папиной любовницы» танцует в клипе Монеточки

2 октября 2020

Монеточка выпустила новый альбом. Продюсером вновь стал Витя Исаев

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге

Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»
30 главных русскоязычных альбомов 2010-х

30 главных русскоязычных альбомов 2010-х
От Нюши и Муджуса до «Хадн дадн» и «Пасош»

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Жора Крыжовников снимет роуд-муви с Монеточкой

Картина «Дорога на Джомолунгму» должна выйти весной 2021года

Жора Крыжовников снимет роуд-муви с Монеточкой

На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова

Исполнительницы войдут в дневную программу фестиваля

На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные

На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»

Сама певица исполнит новый трек «Падать в грязь»

На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами

Главный приз — выход на сцену вместе с певицей

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами

Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка»

Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры

Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка»

Хедлайнерами фестиваля «Боль» станут The Good, The Bad & The Queen

Еще выступят Монеточка, Mnogoznaal и Kikagaku Moyo

Хедлайнерами фестиваля «Боль» станут The Good, The Bad & The Queen

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

На Jager Music Awards выступят «Кровосток» и Ic3peak

Мероприятие пройдет на заводе «Правда»

На Jager Music Awards выступят «Кровосток» и Ic3peak

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки
«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине

«Мам, купи!»: Как зарабатывать миллионы на сувенирном магазине
История Дарьи Зарыковской из Петербурга, которая делает мерч для видеоблогеров и Монеточки

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Рассказывает музыкальный редактор шоу

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой

В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой

«Нужны ли танки на фестивале?»
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
«Нужны ли танки на фестивале?»

«Нужны ли танки на фестивале?»
Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»

15 лучших альбомов полугодия

15 лучших альбомов полугодияНаверстываем упущенное в музыке за первые шесть месяцев 2018 года

15 лучших альбомов полугодия

15 лучших альбомов полугодия
Наверстываем упущенное в музыке за первые шесть месяцев 2018 года

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Клип Монеточки на песню «Запорожец»

Режиссером анимационного ролика выступил художник Дмитрий Масейкин

Клип Монеточки на песню «Запорожец»

Монеточка выпустила новый альбом о смерти и любви

Релиз состоит из десяти треков

Монеточка выпустила новый альбом о смерти и любви

Тур-менеджер панк-группы
Тур-менеджер панк-группы Роуди часто гастролирующей московской группы — о драках с музыкантами, жизни в туре и концертах в провинциальных Домах культуры
Тур-менеджер панк-группы

Тур-менеджер панк-группы
Роуди часто гастролирующей московской группы — о драках с музыкантами, жизни в туре и концертах в провинциальных Домах культуры

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Чем заняться в праздничные дни в Москве

Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки
Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки Где и как провести этот уик-энд
Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки

Монеточка в караоке, танцы под Фейса и хеппенинг Полины Музыки
Где и как провести этот уик-энд

25 самых ожидаемых альбомов 2018 года
25 самых ожидаемых альбомов 2018 года От «Пошлой Молли» и рэпера Фейса до Канье Уэста и My Bloody Valentine
25 самых ожидаемых альбомов 2018 года

25 самых ожидаемых альбомов 2018 года
От «Пошлой Молли» и рэпера Фейса до Канье Уэста и My Bloody Valentine

Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном «Дети вообще не считывают постиронию»
Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном

Photosynthez, новая рэп-сенсация инстаграма — о работе парикмахером, хейтерах и Гнойном
«Дети вообще не считывают постиронию»

«Вся ваша юность — это надпись на футболке»: Стиль в клипе Монеточки «Последняя дискотека»
«Вся ваша юность — это надпись на футболке»: Стиль в клипе Монеточки «Последняя дискотека» Бабулин хрусталь, тухлая дыня, красное платье Zara и другие находки в видео про «свободу в квадрате»
«Вся ваша юность — это надпись на футболке»: Стиль в клипе Монеточки «Последняя дискотека»

«Вся ваша юность — это надпись на футболке»: Стиль в клипе Монеточки «Последняя дискотека»
Бабулин хрусталь, тухлая дыня, красное платье Zara и другие находки в видео про «свободу в квадрате»