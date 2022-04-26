Монеточку объявили в розыск. Ранее суд взыскал с певицы полмиллиона рублей за якобы плагиат в песне «Мама, я не зигую»
Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами в поддержку украинских беженцев
Монеточка обвинила Mash в раскрытии ее московского адреса Выяснили, стоит ли судиться в такой ситуации
Монеточка, Cream Soda и OBLADAET будут развивать начинающих музыкантов вместе с Levi’s
Монеточка, White Punk и Айсултан Сеитов проведут бесплатные занятия на «Air Max Класс» от Nike
Участникам расскажут о хип-хопе, женской лирике и современном клипмейкинге
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки
Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»
Жора Крыжовников снимет роуд-муви с Монеточкой
Картина «Дорога на Джомолунгму» должна выйти весной 2021года
На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова
Исполнительницы войдут в дневную программу фестиваля
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
На концерте Монеточки выступят Noize MC и группа «Альянс»
Сама певица исполнит новый трек «Падать в грязь»
Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами
Главный приз — выход на сцену вместе с певицей
Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка»
Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры
Хедлайнерами фестиваля «Боль» станут The Good, The Bad & The Queen
Еще выступят Монеточка, Mnogoznaal и Kikagaku Moyo
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