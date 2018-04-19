Новости
Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами
Главный приз — выход на сцену вместе с певицей
Новости
Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами Главный приз — выход на сцену вместе с певицей
Новости
Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка»
Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры
Новости
Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка» Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры
Личный опыт
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
Личный опыт
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
Индустрия
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Новости
Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой
В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова
Новости
Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова
Есть вопрос
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешностиПоговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
Есть вопрос
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Новая музыка
Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»
Новости
Клип Монеточки на песню «Запорожец»
Режиссером анимационного ролика выступил художник Дмитрий Масейкин
Новости
Клип Монеточки на песню «Запорожец» Режиссером анимационного ролика выступил художник Дмитрий Масейкин
Новости
Монеточка выпустила новый альбом о смерти и любви Релиз состоит из десяти треков
Как всё устроено
Тур-менеджер панк-группыРоуди часто гастролирующей московской группы — о драках с музыкантами, жизни в туре и концертах в провинциальных Домах культуры
Как всё устроено