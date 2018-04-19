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Новости

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами

Главный приз — выход на сцену вместе с певицей

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Новости

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами Главный приз — выход на сцену вместе с певицей

Новости

Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка»

Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры

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Новости

Три видеоэпохи в клипе Монеточки на песню «Нимфоманка» Певица предстала в образах советского времени и ютьюб-эры

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
Личный опыт

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

Личный опыт

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Индустрия
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыкантыРассказывает музыкальный редактор шоу
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Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Индустрия

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу

Новости

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой

В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова

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Новости

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
Есть вопрос
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешностиПоговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
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«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
Есть вопрос

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме
Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме«Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Новая музыка

Лиза Громова — о хоре, «Озерах» и дебютном альбоме «Я предложила сделать что-то среднее между Кендриком Ламаром и Лорд. Из этого ничего не вышло»

Новости

Клип Монеточки на песню «Запорожец»

Режиссером анимационного ролика выступил художник Дмитрий Масейкин

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Новости

Клип Монеточки на песню «Запорожец» Режиссером анимационного ролика выступил художник Дмитрий Масейкин

Новости

Монеточка выпустила новый альбом о смерти и любви

Релиз состоит из десяти треков

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Новости

Монеточка выпустила новый альбом о смерти и любви Релиз состоит из десяти треков

Тур-менеджер панк-группы
Как всё устроено
Тур-менеджер панк-группыРоуди часто гастролирующей московской группы — о драках с музыкантами, жизни в туре и концертах в провинциальных Домах культуры
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Тур-менеджер панк-группы
Как всё устроено

Тур-менеджер панк-группы Роуди часто гастролирующей московской группы — о драках с музыкантами, жизни в туре и концертах в провинциальных Домах культуры