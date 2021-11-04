Товар дня
4 ноября 2021
Футболки, продажа которых поможет выплатить кредит пострадавшему от мошенников Богдану Орешкину
18 августа 2021
«Подарок ангелу» перестанет сотрудничать с «Доброшрифтом» — он два года не отправлял фонду пожертвования
8 июля 2021
Партнер «Пик-Комфорта» завышает цены за свои услуги в несколько раз. В соцсетях жалуются на мошенников
5 февраля 2021
«Ъ»: МВД запустит сервис, который позволит получить доступ к контактам пользователей смартфонов
4 февраля 2021
В Telegram появился бот, который меняет номер и голос абонента. Он позволяет мошенникам вымогать деньги
23 октября 2020
В интернете появились десятки фальшивых сайтов, предлагающих оформить предзаказ iPhone 12
1 октября 2020
ФСИН попросит 3 миллиарда рублей на борьбу с тюремными мошенниками — больше, чем ущерб от них
1 октября 2020