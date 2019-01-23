Как сантехники-подрядчики «ПИК-Комфорта» требовали 13 тысяч рублей за прочистку трубы под раковиной А не получив денег, заказали спам-атаку на телефон клиента
На сайтах объявлений активизировались мошенники. Как не стать их жертвой? Разбираемся в способах обмана на «Авито» и «Юле»
Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой
Сама Романова считает, что это была ее квартира
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В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
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С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт
Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать
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К журналисту «Дождя» приехала полиция из-за репортажа о скупке голосов в поддержку поправок
Сотрудники начали расследование
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Новый сервис Сбербанка поможет узнать, принадлежит ли телефонный номер мошенникам
Добавить подозрительный номер к базе данных банка можно уже сейчас
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Персональные данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей, выставили на продажу
Данные не подтверждены
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Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив
Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
Гринпис: На биржах фрилансеров покупали голоса против экологических инициатив Людям платили 10 рублей за то, чтобы они проголосовали за мусоросжигание
На московскую больницу завели уголовное дело из-за фиктивных прививок от гриппа
Сотрудники поликлиники подделали более 2 тысяч записей в детских медкартах
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Вы сами допускаете утечку своей персональной информации
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Как защититься от мошенников во время распродаж
Чтобы никто не смог украсть данные вашей карты и деньги с нее
Налоговая служба предупредила россиян о поддельных письмах, которые рассылают мошенники
Налоговая служба рекомендовала внимательно проверять реквизиты
Налоговая служба предупредила россиян о поддельных письмах, которые рассылают мошенники Налоговая служба рекомендовала внимательно проверять реквизиты
Генерал‑майора полиции задержали по делу о мошенничестве
Следственный комитет добивается ареста Александра Мельникова
Генерал‑майора полиции задержали по делу о мошенничестве Следственный комитет добивается ареста Александра Мельникова
Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)
Деньги хотят замораживать на 30 дней
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Владельцы Little Craft Bar сообщили, что у них отобрали бар
Арендодатель потребовал внести 2,5 миллиона рублей
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Клиенты Сбербанка жалуются на списание денег мошенниками при использовании терминалов
Для хищения не нужны ни специальные знания, ни оборудование
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Абонентка «Билайна» пожаловалась на кражу денег с карт после блокировки номера
Оператор заблокировал сим-карту, по которой не совершались звонки, а потом продал номер