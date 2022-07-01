Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков
СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства проректора Российской таможенной академии
«В ужасе, что могу остаться здесь навсегда»: За что в России судят олимпийскую чемпионку из США
Экс-депутата Максима Резника признали виновным в хранении наркотиков и отпустили в зале суда
«Торчок», «нарколыга» или все же человек, употребляющий ПАВ? Разбираемся, как формируется стигма вокруг зависимости от наркотиков и почему это касается всех
Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам письма о запрете распространения информации о наркотиках
Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея
«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские И что делать, если вас удерживают люди в штатском
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе
Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин
Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков
Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Что происходило с российским рынком наркотиков во время пандемии
Петербуржцам было явно веселее, чем москвичам
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома
Сотрудников уже наказали
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде
А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам
Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»
Детям с паллиативом упростят выписку лекарств
Соответствующий документ по поручению Голиковой разработает Минздрав с МВД
Полиция проводит уже третью проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Теперь в Петербурге
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки
В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет
Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет
В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов
Чтобы спасать жизни
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
Верховный суд разрешил РКН блокировать статьи о наркозависимых
На жалобу «Батенька, да вы трансформер» ответили спустя три года
«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин
В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)
МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Фабриковавшего дела о наркотиках полицейского приговорили к трем годам колонии
Он работал участковым в отделении по району Арбат
Роскомнадзор заблокировал статью The Village об отсидевшем в тюрьме закладчике
В интервью герой рассказывал об индустрии торговли наркотиками
Обвинение принесло на суд кота-наркокурьера. Адвокат заявил о подмене (обновлено)
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Сотников
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)
Сейчас она наказывается только штрафом
Собянин: Более 90 % московских школьников сдают тесты на наркотики
Для того, чтобы ребенок отправился на тестирование, родители должны дать согласие
«Рейв № 228»: Как спектакль, на котором ищут закладки, рассказывает о наркопотреблении в России Первый же показ сорвала полиция
Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость
Будут ли передавать данные о наркопотребителях полиции, пока неизвестно
Полиция сорвала спектакль Катрин Ненашевой «Рейв № 228» о наркотиках
Сотрудники заявили, что подозревают участников постановки в обороте наркотиков
В центре Москвы пройдет спектакль-променад о наркопотреблении и фальсификациях
Режиссеры — Катрин Ненашева, Диана Мейерхольд и Константин Чаплий
Правительство не поддержало законопроект Госдумы о смягчении наказания за хранение наркотиков
Статья 228 в очередной раз подверглась критике на фоне дела журналиста Ивана Голунова
РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых
Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках
Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках
Подзаголовки публикации вызвали вопросы у экспертов МВД
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Спустя 30 лет фильм снова в прокате
Где в России чаще всего происходят передозировки наркотиками
В 2018 году 16 336 человек отравились наркотиками
Количество уголовных дел о сбыте наркотиков увеличилось после дела Голунова
За год таких дел стало больше почти на 13 %
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей
В «Бумажной фабрике» расскажут истории употребления наркотиков
Посетители мероприятия смогут пройти тест на ВИЧ