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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков

обновлено

Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков

СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства проректора Российской таможенной академии

обновлено

СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства проректора Российской таможенной академии

Смертность от наркотиков в России за год выросла на 37 %

Смертность от наркотиков в России за год выросла на 37 %

«В ужасе, что могу остаться здесь навсегда»: За что в России судят олимпийскую чемпионку из США
«В ужасе, что могу остаться здесь навсегда»: За что в России судят олимпийскую чемпионку из США
«В ужасе, что могу остаться здесь навсегда»: За что в России судят олимпийскую чемпионку из США

«В ужасе, что могу остаться здесь навсегда»: За что в России судят олимпийскую чемпионку из США

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков
1 июля 2022

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков

«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью
«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью
«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью

«Котики-наркотики»: Как подростки помогают друг другу бороться с наркозависимостью

Экс-депутата Максима Резника признали виновным в хранении наркотиков и отпустили в зале суда
20 апреля 2022

Экс-депутата Максима Резника признали виновным в хранении наркотиков и отпустили в зале суда

«Торчок», «нарколыга» или все же человек, употребляющий ПАВ?
«Торчок», «нарколыга» или все же человек, употребляющий ПАВ? Разбираемся, как формируется стигма вокруг зависимости от наркотиков и почему это касается всех
«Торчок», «нарколыга» или все же человек, употребляющий ПАВ?

«Торчок», «нарколыга» или все же человек, употребляющий ПАВ?
Разбираемся, как формируется стигма вокруг зависимости от наркотиков и почему это касается всех

13 января 2022

Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам письма о запрете распространения информации о наркотиках

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете
30 ноября 2021

Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в интернете

Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год
обновлено26 ноября 2021

Gipsy перенес концерт Моргеншерна на 2022 год

9 ноября 2021

Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков
20 октября 2021

Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские
«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские И что делать, если вас удерживают люди в штатском
«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские

«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские
И что делать, если вас удерживают люди в штатском

19 августа 2021

В Москве трех полицейских задержали за угрозы подбросить наркотики

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко

Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко
Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе

18 июля 2021

За время пандемии смертность от наркотиков в России выросла на 60%

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин
обновлено25 марта 2021

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. В январе при нем нашли гашиш и амфетамин

15 декабря 2020

Госдума приняла законопроект о защите граждан от преследования по делам о сбыте наркотиков

21 ноября 2020

Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по делам о наркотиках

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе
РКН против химсекса
27 августа 2020

Роскомнадзор потребовал удалить статью The Village о химическом сексе

10 августа 2020

Трое полицейских подбросили москвичу наркотики и вымогали 300 тысяч. На них завели уголовные дела

В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете

Его подозревают в мошенничестве

В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей

Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки

Что происходило с российским рынком наркотиков во время пандемии

Петербуржцам было явно веселее, чем москвичам

Что происходило с российским рынком наркотиков во время пандемии

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома

Сотрудников уже наказали

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома

Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде

А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма

Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде

«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам

Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»

«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам

Детям с паллиативом упростят выписку лекарств

Соответствующий документ по поручению Голиковой разработает Минздрав с МВД

Детям с паллиативом упростят выписку лекарств

Полиция проводит уже третью проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Теперь в Петербурге

Полиция проводит уже третью проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

«Медиазона» и «Проект» пока держатся

Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»

В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки

В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет

В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики

Самые аморальные поступки, по версии россиян

От измены до проезда зайцем

Самые аморальные поступки, по версии россиян

Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет

В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ

Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов

Чтобы спасать жизни

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

Полиция уже начала проверку изданий

В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм

После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм

Верховный суд разрешил РКН блокировать статьи о наркозависимых

На жалобу «Батенька, да вы трансформер» ответили спустя три года

Верховный суд разрешил РКН блокировать статьи о наркозависимых

«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин

В ней Иисус и Санта вместе употребляют наркотики

«Кинопоиск» заблокировал рождественскую серию «Южного парка» про кокаин

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи

Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)

Фабриковавшего дела о наркотиках полицейского приговорили к трем годам колонии

Он работал участковым в отделении по району Арбат

Фабриковавшего дела о наркотиках полицейского приговорили к трем годам колонии

Роскомнадзор заблокировал статью The Village об отсидевшем в тюрьме закладчике

В интервью герой рассказывал об индустрии торговли наркотиками

Роскомнадзор заблокировал статью The Village об отсидевшем в тюрьме закладчике

Обвинение принесло на суд кота-наркокурьера. Адвокат заявил о подмене (обновлено)

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Сотников

Обвинение принесло на суд кота-наркокурьера. Адвокат заявил о подмене (обновлено)

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)

Сейчас она наказывается только штрафом

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)

Собянин: Более 90 % московских школьников сдают тесты на наркотики

Для того, чтобы ребенок отправился на тестирование, родители должны дать согласие

Собянин: Более 90 % московских школьников сдают тесты на наркотики

«Рейв № 228»: Как спектакль, на котором ищут закладки, рассказывает о наркопотреблении в России
«Рейв № 228»: Как спектакль, на котором ищут закладки, рассказывает о наркопотреблении в России Первый же показ сорвала полиция
«Рейв № 228»: Как спектакль, на котором ищут закладки, рассказывает о наркопотреблении в России

«Рейв № 228»: Как спектакль, на котором ищут закладки, рассказывает о наркопотреблении в России
Первый же показ сорвала полиция

Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость

Будут ли передавать данные о наркопотребителях полиции, пока неизвестно

Минздрав проверит водителей на алкоголизм и наркотическую зависимость

Полиция сорвала спектакль Катрин Ненашевой «Рейв № 228» о наркотиках

Сотрудники заявили, что подозревают участников постановки в обороте наркотиков

Полиция сорвала спектакль Катрин Ненашевой «Рейв № 228» о наркотиках

В центре Москвы пройдет спектакль-променад о наркопотреблении и фальсификациях

Режиссеры — Катрин Ненашева, Диана Мейерхольд и Константин Чаплий

В центре Москвы пройдет спектакль-променад о наркопотреблении и фальсификациях

Правительство не поддержало законопроект Госдумы о смягчении наказания за хранение наркотиков

Статья 228 в очередной раз подверглась критике на фоне дела журналиста Ивана Голунова

Правительство не поддержало законопроект Госдумы о смягчении наказания за хранение наркотиков

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

Он находится при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках

РПЦ открыла первый в Москве центр реабилитации для наркозависимых

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках

Подзаголовки публикации вызвали вопросы у экспертов МВД

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» изменить статью про мифы о наркотиках

Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино Спустя 30 лет фильм снова в прокате
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино

Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Спустя 30 лет фильм снова в прокате

Где в России чаще всего происходят передозировки наркотиками

В 2018 году 16 336 человек отравились наркотиками

Где в России чаще всего происходят передозировки наркотиками

Количество уголовных дел о сбыте наркотиков увеличилось после дела Голунова

За год таких дел стало больше почти на 13 %

Количество уголовных дел о сбыте наркотиков увеличилось после дела Голунова

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историйДома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй

«Нам подбросили наркотики». Шесть реальных историй
Дома, в такси, на улице и везде: наркополицейские против обычных людей

Главные тексты The Village про полицию
Главные тексты The Village про полицию Пытаемся понять, почему наша полиция такая
Главные тексты The Village про полицию

Главные тексты The Village про полицию
Пытаемся понять, почему наша полиция такая

В «Бумажной фабрике» расскажут истории употребления наркотиков

Посетители мероприятия смогут пройти тест на ВИЧ

В «Бумажной фабрике» расскажут истории употребления наркотиков

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ