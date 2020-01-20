«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские И что делать, если вас удерживают люди в штатском
Гуляем вокруг «Белорусской» с Moa Pillar и Ушко Говорим о секретном парке, электронной музыке и сексе
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете
Его подозревают в мошенничестве
В Москве задержали начальника отдела МВД по борьбе с продажей наркотиков в интернете Его подозревают в мошенничестве
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки
Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Госдума одобрила повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в Сети и готовится ввести реальные сроки Наказать смогут до 1,5 миллиона рублей
Что происходило с российским рынком наркотиков во время пандемии
Петербуржцам было явно веселее, чем москвичам
Что происходило с российским рынком наркотиков во время пандемии Петербуржцам было явно веселее, чем москвичам
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома
Сотрудников уже наказали
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома Сотрудников уже наказали
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде
А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
Пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом виде А также приостанавливать их действие, если человек лечится от алкоголизма
«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам
Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»
«Агора» и «Зона права» помогут пострадавшим от произвола по наркоделам Для этого правозащитники запустили проект «Фабрика 228»
Детям с паллиативом упростят выписку лекарств
Соответствующий документ по поручению Голиковой разработает Минздрав с МВД
Детям с паллиативом упростят выписку лекарств Соответствующий документ по поручению Голиковой разработает Минздрав с МВД
Полиция проводит уже третью проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Теперь в Петербурге
Полиция проводит уже третью проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики Теперь в Петербурге
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла»
«Медиазона» и «Проект» пока держатся
Фонд помощи наркозависимым временно закрыл сайт после репортажа «России 24» о «сеятелях зла» «Медиазона» и «Проект» пока держатся
В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки
В Сургуте начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики Бизнесмену дали два года условно за 31 грамм гашиша в кармане куртки
В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики
Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет
В Новосибирске начали проверку из-за статьи The Village о людях, которым подбросили наркотики Делу, которое собираются пересматривать, уже 11 лет
Самые аморальные поступки, по версии россиян От измены до проезда зайцем
Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет
В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ
Ивана Голунова проверят на адекватность. На этом настоял Следственный комитет В СКР подозревают, что у журналиста есть психические расстройства или зависимость от веществ
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов
Чтобы спасать жизни
Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о пользователях силовикам даже без официальных запросов Чтобы спасать жизни
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков
Полиция уже начала проверку изданий
В Госдуме пожаловались на «Медузу», «Би-би-си» и «Радио Свобода» за пропаганду наркотиков Полиция уже начала проверку изданий
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова