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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Видео дня: Новый клип Оксимирона «Ойда»

обновлено

Видео дня: Новый клип Оксимирона «Ойда»

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На новый трек Оксимирона пожаловались в СК и Генпрокуратуру

Прокуратура потребовала признать песню Оксимирона «Последний звонок» экстремистской

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Прокуратура потребовала признать песню Оксимирона «Последний звонок» экстремистской

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
обновлено9 апреля 2022

За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам

Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
обновлено26 марта 2022

Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам

Земфира, Борис Гребенщиков и Оксимирон на концерте «Russians Against War»
Фото дня
25 марта 2022

Земфира, Борис Гребенщиков и Оксимирон на концерте «Russians Against War»

Оксимирон собрал 30 тысяч долларов с концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
16 марта 2022

Оксимирон собрал 30 тысяч долларов с концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев
11 марта 2022

Oxxxymiron анонсировал серию концертов в поддержку украинских беженцев

Первый тикток Оксимирона — с обращением к фанатам на фоне заката
Видео дня
31 января 2022

Первый тикток Оксимирона — с обращением к фанатам на фоне заката

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм
6 декабря 2021

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты
3 декабря 2021

Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет концерты

Неймдроппинг, протест и самокопание: Почему «Красота и уродство» Оксимирона — самый удобный альбом года?
Неймдроппинг, протест и самокопание: Почему «Красота и уродство» Оксимирона — самый удобный альбом года? Первые мысли после прослушивания пластинки
Неймдроппинг, протест и самокопание: Почему «Красота и уродство» Оксимирона — самый удобный альбом года?

Неймдроппинг, протест и самокопание: Почему «Красота и уродство» Оксимирона — самый удобный альбом года?
Первые мысли после прослушивания пластинки

Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков
Плейлист дня
12 ноября 2021

Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков

Биография Оксимирона в его новом клипе «Кто убил Марка?»
Видео дня
1 ноября 2021

Биография Оксимирона в его новом клипе «Кто убил Марка?»

Адвокат Гнойного и Оксимирона: «Самый гениальный — Замай»
Адвокат Гнойного и Оксимирона: «Самый гениальный — Замай» «У меня есть догадки, почему Мирона отпустили просто так, а Славу хотели посадить на семь суток»
Адвокат Гнойного и Оксимирона: «Самый гениальный — Замай»

Адвокат Гнойного и Оксимирона: «Самый гениальный — Замай»
«У меня есть догадки, почему Мирона отпустили просто так, а Славу хотели посадить на семь суток»

Плейлист дня
14 января 2021

Треки Алины Орловой, Shortparis, Оксимирона и других музыкантов на стихи Осипа Мандельштама

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела»

Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»

Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела»

Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал

В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО

Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал

Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них

Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом

Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них

4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст»

Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»

4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст»

Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски

Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу

Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски

Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе

«Яндекс.Музыка» провела исследование на основе текстов рэперов, входящих в топ-250 исполнителей сервиса

Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе

Главные российские знаменитости по версии Forbes

В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

Главные российские знаменитости по версии Forbes

Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine

На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф

Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine

Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine

В мероприятии примут участие все артисты лейбла

Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine

Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»

Хедлайнеры праздника станут известны на днях

Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»

Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов

Наставники отвечают за командную мотивацию

Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

25 самых ожидаемых альбомов 2018 года
25 самых ожидаемых альбомов 2018 года От «Пошлой Молли» и рэпера Фейса до Канье Уэста и My Bloody Valentine
25 самых ожидаемых альбомов 2018 года

25 самых ожидаемых альбомов 2018 года
От «Пошлой Молли» и рэпера Фейса до Канье Уэста и My Bloody Valentine

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои
Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
Творчество главного рэпера страны от А до Я

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Чем заняться в уик-энд национального единства

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись
Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС

Смертельная здесь только скука: Что не так с новым альбомом Славы КПСС
Феликс Сандалов — о попытке фронтмена «Антихайпа» сделать серьезную запись

Официальная запись баттла Оксимирона и Dizaster с русскими субтитрами

Организаторы выложили видео о состязании рэперов в Лос-Анджелесе

Официальная запись баттла Оксимирона и Dizaster с русскими субтитрами

«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster
«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster Собрали самые яркие высказывания о выступлении рэперов в Лос-Анджелесе
«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster

«Уронил рабочий день»: Как соцсети отреагировали на баттл Оксимирона и Dizaster
Собрали самые яркие высказывания о выступлении рэперов в Лос-Анджелесе

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»Кто входит во временное правительство российского хип-хопа

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»

«Карт-бланш на свинство»: Что такое «Антихайп»
Кто входит во временное правительство российского хип-хопа

Сайт, отсчитывающий время с момента выхода последней песни Оксимирона

Репер не выпускает новую музыку уже 477 дней

Сайт, отсчитывающий время с момента выхода последней песни Оксимирона

Облава на «Рабицу», баттл Гнойного с Oxxxymiron и просьба освободить экс-главу «Гоголь-центра»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Облава на «Рабицу», баттл Гнойного с Oxxxymiron и просьба освободить экс-главу «Гоголь-центра»

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»

Mozee Montana: «Армения взрывает, а мы — гангстеры»
19-летняя рэперша — о баттлах, бизнесе на рынке и автоматах

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем Автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе
«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем

«Школа похожа на бар»: Каково это — быть молодым учителем
Автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» — про современных восьмиклассников, Ивангая и работу в женском коллективе

17 концертов весны

17 концертов весныМайкл Джира, Элтон Джон и Oxxxymiron: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

17 концертов весны

17 концертов весны
Майкл Джира, Элтон Джон и Oxxxymiron: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»

«Новый герой поколения»: Эксперты выбирают российских музыкантов, достойных «Грэмми»
Александр Горбачёв, Юрий Сапрыкин и Артём Макарский рассуждают, кто стал бы лауреатом важнейшей музыкальной премии, если бы у неё был аналог в России