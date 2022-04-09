За концерты «Russian against ***» Оксимирон собрал 195 тысяч долларов на помощь украинцам
Оксимирон собрал 75 тысяч долларов с лондонского концерта. Деньги пойдут на помощь украинцам
Неймдроппинг, протест и самокопание: Почему «Красота и уродство» Оксимирона — самый удобный альбом года? Первые мысли после прослушивания пластинки
Адвокат Гнойного и Оксимирона: «Самый гениальный — Замай» «У меня есть догадки, почему Мирона отпустили просто так, а Славу хотели посадить на семь суток»
Треки Алины Орловой, Shortparis, Оксимирона и других музыкантов на стихи Осипа Мандельштама
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела»
Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»
Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал
В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО
Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них
Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом
4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст»
Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»
Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски
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Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе
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Главные российские знаменитости по версии Forbes
В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь
Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine
На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф
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В мероприятии примут участие все артисты лейбла
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