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Новости

Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела»

Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»

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Новости

Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела» Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»

Новости

Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал

В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО

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Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО

Новости

Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них

Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом

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Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом

Новости

4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст»

Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»

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4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст» Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»

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Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски

Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу

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Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу

Новости

Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе

«Яндекс.Музыка» провела исследование на основе текстов рэперов, входящих в топ-250 исполнителей сервиса

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Новости

Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе «Яндекс.Музыка» провела исследование на основе текстов рэперов, входящих в топ-250 исполнителей сервиса

Новости

Главные российские знаменитости по версии Forbes

В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

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Главные российские знаменитости по версии Forbes В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

Новости

Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine

На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф

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Новости

Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф

Новости

Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine

В мероприятии примут участие все артисты лейбла

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Новости

Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine В мероприятии примут участие все артисты лейбла

Новости

Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»

Хедлайнеры праздника станут известны на днях

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Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском» Хедлайнеры праздника станут известны на днях

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Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов

Наставники отвечают за командную мотивацию

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Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов Наставники отвечают за командную мотивацию

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Утро в мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома ОксимиронаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Утро в мире

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

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Новости

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте» Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
Итоги года 2017
«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансонА также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой
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«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон
Итоги года 2017

«Наш великий поэт — Оксимирон»: Артем Рондарев о том, почему хип-хоп не заменит нам шансон А также о невозможности панка, Бейонсе и Алле Пугачевой

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Утро в мире
Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью ОксимиронаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона
Утро в мире

Пропущенная экзопланета, новый альбом Эминема и вторая часть интервью Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google

Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

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Новости

Главные мемы и рэперы 2017 года по версии Google Поисковый сервис составил рейтинги самых быстрорастущих запросов россиян

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Итоги года
Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателейСекс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои
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Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей
Итоги года

Итоги 2017 года: The Village запускает голосование читателей Секс-скандалы, спиннеры и авторитарная модернизация. Выберите свои

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Утро в мире
Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс ХаскиКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски
Утро в мире

Видеодневник Оксимирона, Навальный вместо Эминема и клип-комикс Хаски Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
Алфавит
От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит ОксимиронТворчество главного рэпера страны от А до Я
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От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон
Алфавит

От Оксфорда до «рил ток»: Из чего состоит Оксимирон Творчество главного рэпера страны от А до Я

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Выходные в городе
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги БузовойЧем заняться в уик-энд национального единства
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Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Выходные в городе

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства

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