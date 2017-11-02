Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела»
Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»
Российские рэперы подписали открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела» Его уже подписали Оксимирон, Слава КПСС, Евгений Алехин из «Макулатуры» и «Кровосток»
Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал
В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО
Оксимирон выпустил фит с фигурантом «московского дела». Как и обещал В треке использованы сэмплы голоса Самариддина Раджабова, который находится в СИЗО
Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них
Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом
Оксимирон поддержал в суде фигурантов «дела 212» и, кажется, пообещал записать трек с одним из них Мосгорсуд оставил Егора Жукова и Самариддина Раджабова под домашним арестом
4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст»
Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»
4 года тюрьмы за чтение Пушкина: Перформанс Оксимирона «Сядь за текст» Литературные чтения прошли в поддержку фигурантов «московского дела»
Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски
Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу
Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу
Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе
«Яндекс.Музыка» провела исследование на основе текстов рэперов, входящих в топ-250 исполнителей сервиса
Какие слова чаще всего встречаются в русском рэпе «Яндекс.Музыка» провела исследование на основе текстов рэперов, входящих в топ-250 исполнителей сервиса
Главные российские знаменитости по версии Forbes
В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь
Главные российские знаменитости по версии Forbes В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь
Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine
На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф
Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф
Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine
В мероприятии примут участие все артисты лейбла
Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine В мероприятии примут участие все артисты лейбла
Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»
Хедлайнеры праздника станут известны на днях
Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском» Хедлайнеры праздника станут известны на днях
Баттл Versus Fresh Blood с Оксимироном и Смоки Мо в качестве менторов
Наставники отвечают за командную мотивацию
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Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте» Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
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