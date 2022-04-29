Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В театре «Практика» состоится премьера оперы «Аскет» про Андрея Сахарова
29 апреля 2022

В театре «Практика» состоится премьера оперы «Аскет» про Андрея Сахарова

4 февраля 2022

В Москве поставят оперу о журналистской этике и насилии

Музей истории ГУЛАГа представит оперу «Узник»
19 ноября 2021

Музей истории ГУЛАГа представит оперу «Узник»

В летнем кинотеатре «Москино Музеон» покажут Венскую оперу
2 июля 2021

В летнем кинотеатре «Москино Музеон» покажут Венскую оперу

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

В Центре имени Мейерхольда покажут оперу DARK о буллинге и неравенстве
6 ноября 2020

В Центре имени Мейерхольда покажут оперу DARK о буллинге и неравенстве

Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади

Ближайшие улицы на время перекроют

Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади

Фонд V-A-C проведет онлайн-трансляцию оперы о ГЭС-2

Ее премьера состоится в кампусе МЭИ в Лефортове

Фонд V-A-C проведет онлайн-трансляцию оперы о ГЭС-2

9 причин попасть на оперу об электростанции
ПРОМО
9 причин попасть на оперу об электростанции Что нужно знать о новом театральном проекте фонда V–A–C
9 причин попасть на оперу об электростанции
ПРОМО

9 причин попасть на оперу об электростанции
Что нужно знать о новом театральном проекте фонда V–A–C

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина

Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона

В Новой Третьяковке пройдут премьерные показы оперы «Для Черного квадрата»

Композитором стал Илья Демуцкий, имя режиссера пока не раскрывается

В Новой Третьяковке пройдут премьерные показы оперы «Для Черного квадрата»

Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» по Пушкину покажут в старинной усадьбе

Первые спектакли в иммерсивном формате запланированы на январь 2019 года

Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» по Пушкину покажут в старинной усадьбе

На «Стрелке» впервые пройдет вечер классической музыки

В программе — «Времена года» Антонио Вивальди и арии Флавии

На «Стрелке» впервые пройдет вечер классической музыки

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

В Москве открывается фестиваль «Золотая маска»

Всего в конкурсной программе фестиваля 66 спектаклей из 22 российских городов и 212 частных номинантов

В Москве открывается фестиваль «Золотая маска»

Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых
Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых 15 драматических спектаклей, оперных и балетных постановок
Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых

Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых
15 драматических спектаклей, оперных и балетных постановок

Вишневый ад: Зачем идти на оперу-комикс по Мамлееву и Чехову
Вишневый ад: Зачем идти на оперу-комикс по Мамлееву и Чехову Виктор Вилисов — о значении «Прозы» Раннева для усредненного москвича
Вишневый ад: Зачем идти на оперу-комикс по Мамлееву и Чехову

Вишневый ад: Зачем идти на оперу-комикс по Мамлееву и Чехову
Виктор Вилисов — о значении «Прозы» Раннева для усредненного москвича

«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм» 24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»

«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»
24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену

В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу

На празднике выступит оперный дуэт

В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу

На концерте «Цветущая классика» в «Аптекарском огороде» прозвучат оперные арии и романсы

Музыкальные произведения исполнит Денис Апполонин

На концерте «Цветущая классика» в «Аптекарском огороде» прозвучат оперные арии и романсы

«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок

Первая видеотрансляция состоится 20 октября

«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок

Большой театр и Метрополитен-опера договорились о совместных постановках

Главную женскую партию на обеих сценах исполнит Анна Нетребко

Большой театр и Метрополитен-опера договорились о совместных постановках

В Москве пройдет фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

Он пройдет с 26 сентября по 3 ноября

В Москве пройдет фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

Премьера иммерсивной оперы-променада «Пиковая дама» состоится 1 октября

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в фейсбуке

Премьера иммерсивной оперы-променада «Пиковая дама» состоится 1 октября

На площадке High Port 354 пройдет оперный концерт

Произведения исполнят солисты Большого театра

На площадке High Port 354 пройдет оперный концерт

В «Аптекарском огороде» пройдет классический концерт с балетом и оперой

Артисты балета выступят на открытом воздухе впервые в истории сада

В «Аптекарском огороде» пройдет классический концерт с балетом и оперой

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

По словам представителя организации, нельзя запретить художнику «черпать вдохновение в Священном Писании»

РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября

Малая сцена откроется 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова «Фантазии Фарятьева»

Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября

В Музее Москвы пройдёт проект Open Opera

Он направлен на популяризацию оперного искусства

В Музее Москвы пройдёт проект Open Opera

В Москве пройдёт фестиваль китайской культуры

Торжественное открытие фестиваля состоится 4 июля в Театре Российской армии

В Москве пройдёт фестиваль китайской культуры

В Воронцовском парке пройдёт фестиваль Open Opera

В нём примут участие более 30 исполнителей

В Воронцовском парке пройдёт фестиваль Open Opera

На «Кропоткинской» в ночь с 13 на 14 мая исполнят оперу «Сельская честь»

Опера приурочена ко дню рождения столичной подземки, которой в мае исполнится 81 год

На «Кропоткинской» в ночь с 13 на 14 мая исполнят оперу «Сельская честь»

Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»
Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера» Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру
Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»

Театральный критик и режиссёры — о закрытии «Тангейзера»
Безумие, благие намерения и перераспределение финансовых потоков — The Village узнал у театральных деятелей, что они думают об увольнении Бориса Мездрича и предложении ввести цензуру

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу The Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.
Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу

Оперное диво: Как в кинотеарах транслируют оперу
The Village узнал, как проходят трансляции опер в московских кинотеатрах: сколько камер снимает в зале, как в прямом эфире накладывают субтитры и как к этим показам готовятся актёры.

В Москве сгорел клуб Опера
В Москве сгорел клуб Опера Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров
В Москве сгорел клуб Опера

В Москве сгорел клуб Опера
Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров