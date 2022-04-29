Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади
Ближайшие улицы на время перекроют
Фонд V-A-C проведет онлайн-трансляцию оперы о ГЭС-2
Ее премьера состоится в кампусе МЭИ в Лефортове
Театр «Практика» анонсировал программу нового сезона
В следующем году пройдет первый фестиваль, посвященный памяти Дмитрия Брусникина
В Новой Третьяковке пройдут премьерные показы оперы «Для Черного квадрата»
Композитором стал Илья Демуцкий, имя режиссера пока не раскрывается
Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» по Пушкину покажут в старинной усадьбе
Первые спектакли в иммерсивном формате запланированы на январь 2019 года
На «Стрелке» впервые пройдет вечер классической музыки
В программе — «Времена года» Антонио Вивальди и арии Флавии
В «Зарядье» завершили строительство концертного зала
Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов
В Москве открывается фестиваль «Золотая маска»
Всего в конкурсной программе фестиваля 66 спектаклей из 22 российских городов и 212 частных номинантов
Что смотреть на «Золотой маске»: Серебренников, Нетребко и танец насекомых 15 драматических спектаклей, оперных и балетных постановок
Вишневый ад: Зачем идти на оперу-комикс по Мамлееву и Чехову Виктор Вилисов — о значении «Прозы» Раннева для усредненного москвича
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм» 24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену
В «Аптекарском огороде» состоится рождественское семейное шоу
На празднике выступит оперный дуэт
На концерте «Цветущая классика» в «Аптекарском огороде» прозвучат оперные арии и романсы
Музыкальные произведения исполнит Денис Апполонин
«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок
Первая видеотрансляция состоится 20 октября
Большой театр и Метрополитен-опера договорились о совместных постановках
Главную женскую партию на обеих сценах исполнит Анна Нетребко
В Москве пройдет фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»
Он пройдет с 26 сентября по 3 ноября
Премьера иммерсивной оперы-променада «Пиковая дама» состоится 1 октября
Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в фейсбуке
На площадке High Port 354 пройдет оперный концерт
Произведения исполнят солисты Большого театра
В «Аптекарском огороде» пройдет классический концерт с балетом и оперой
Артисты балета выступят на открытом воздухе впервые в истории сада
Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
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РПЦ — о возможном запрете рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»
По словам представителя организации, нельзя запретить художнику «черпать вдохновение в Священном Писании»
Вторая сцена Электротеатра «Станиславский» заработает в конце сентября
Малая сцена откроется 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова «Фантазии Фарятьева»
В Москве пройдёт фестиваль китайской культуры
Торжественное открытие фестиваля состоится 4 июля в Театре Российской армии
На «Кропоткинской» в ночь с 13 на 14 мая исполнят оперу «Сельская честь»
Опера приурочена ко дню рождения столичной подземки, которой в мае исполнится 81 год