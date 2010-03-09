Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм» 24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм» 24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену
«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок
Первая видеотрансляция состоится 20 октября
«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок Первая видеотрансляция состоится 20 октября
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