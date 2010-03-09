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Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

Как устроена опера «Свадьба Фигаро» в театре имени А.С. Пушкина
Как устроена опера «Свадьба Фигаро» в театре имени А.С. Пушкина
Как устроена опера «Свадьба Фигаро» в театре имени А.С. Пушкина

Как устроена опера «Свадьба Фигаро» в театре имени А.С. Пушкина

9 причин попасть на оперу об электростанции
ПРОМО
9 причин попасть на оперу об электростанции Что нужно знать о новом театральном проекте фонда V–A–C
9 причин попасть на оперу об электростанции
ПРОМО

9 причин попасть на оперу об электростанции
Что нужно знать о новом театральном проекте фонда V–A–C

«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм» 24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену
«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»

«Я пою в парижской опере, и про меня сняли фильм»
24-летний россиянин рассказывает о том, как попал на французскую сцену

«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок

Первая видеотрансляция состоится 20 октября

«Одноклассники» запускают онлайн-трансляции театральных постановок
Первая видеотрансляция состоится 20 октября

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Опера о Джобсе, популярность VR-порно и чат-боты от Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В Москве сгорел клуб Опера
В Москве сгорел клуб Опера Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров
В Москве сгорел клуб Опера

В Москве сгорел клуб Опера
Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров