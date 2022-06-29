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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

Российские кофейни Starbucks откроются в августе под новым названием

В Грохольском переулке откроется посольство ДНР

В Грохольском переулке откроется посольство ДНР

Предложение дня: Видеоплатформа от Минпросвещения с лекциями Владимира Мединского

Предложение дня: Видеоплатформа от Минпросвещения с лекциями Владимира Мединского

29 июня 2022

В Москве открылась благотворительная пиццерия

Крупнейшие банки России перестали открывать счета в валюте
24 июня 2022

Крупнейшие банки России перестали открывать счета в валюте

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского
27 мая 2022

На Чистых прудах открылось кафе Yumms от дизайнера Марка Родовского

Магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay откроются под новыми вывесками
20 мая 2022

Магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay откроются под новыми вывесками

В Москве заработал ТЦ «Павелецкая Плаза»
24 декабря 2021

В Москве заработал ТЦ «Павелецкая Плаза»

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
24 декабря 2021

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»

Новая «Тройка» в честь открытия «ГЭС-2»
Товар дня
4 декабря 2021

Новая «Тройка» в честь открытия «ГЭС-2»

Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2
Галерея
3 декабря 2021

Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства
28 июля 2021

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства

Новое место
30 апреля 2021

На месте «Микроба» на Покровке появится «Клуб». На открытии — «Ада», «Дом престарелых аутистов» и разговоры о водке

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Галерея
21 апреля 2021

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве

Фитнес-клуб «Секция» откроется в Москве на новом месте
8 апреля 2021

Фитнес-клуб «Секция» откроется в Москве на новом месте

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki
11 марта 2021

В Columbus откроются новые магазины Weekday и Monki

Пространство Crosby Studio Гарри Нуриева откроется в Москве 13 марта. Там можно и работать, и назначать свидания
3 марта 2021

Пространство Crosby Studio Гарри Нуриева откроется в Москве 13 марта. Там можно и работать, и назначать свидания

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain
2 марта 2021

На «Хлебозаводе» откроется магазин минималистичных украшений DarkRain

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club
обновлено1 апреля 2021

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc
11 февраля 2021

В «Зиларте» откроется салон красоты с кофейной точкой от ресторана Blanc

Команда Dizengof99 откроет в Москве еврейский коктейльный бар
9 февраля 2021

Команда Dizengof99 откроет в Москве еврейский коктейльный бар

На Сретенке открылся ресторан паназиатской кухни Lila Asia
19 января 2021

На Сретенке открылся ресторан паназиатской кухни Lila Asia

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова
25 декабря 2020

В Москве открылся Gentle Cafe — новый проект Сысоева и Оганезова

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве
22 декабря 2020

Марка белья Le Journal Intime откроет магазин в Москве

В Москве открыли станцию «Деловой центр» Солнцевской линии метро
12 декабря 2020

В Москве открыли станцию «Деловой центр» Солнцевской линии метро

В «Депо» открылся безалкогольный бар
27 ноября 2020

В «Депо» открылся безалкогольный бар

11 ноября 2020

В Москве откроется первый магазин марки My812

Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве
30 октября 2020

Марка WOS открыла свой первый магазин в Москве

В Москве открыли автовокзал «Центральный» — самый большой в Восточной Европе
29 октября 2020

В Москве открыли автовокзал «Центральный» — самый большой в Восточной Европе

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
20 октября 2020

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»
17 октября 2020

Eggsellent откроет свое первое кафе на «Маяковской»

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick
15 октября 2020

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick

В Москве открылась японская кофейня с десертами от Кобаяши Кацухико
5 октября 2020

В Москве открылась японская кофейня с десертами от Кобаяши Кацухико

2 октября 2020

Закрытый участок синей ветки метро откроют в субботу

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова
29 сентября 2020

В Москве откроется музей с автографом Наполеона и рисунками Набокова

20 сентября 2020

В Москве откроется музей тишины

В Москве открылось второе бистро с шаурмой Shwarm
17 сентября 2020

В Москве открылось второе бистро с шаурмой Shwarm

9 сентября 2020

Принт-маркет «Вкус бумаги» открыл магазин в Музее Москвы

Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля
6 сентября 2020

Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля

AliExpress откроет в Москве фэшн-пространство. Лицом кампании стала Женя Борзых
1 сентября 2020

AliExpress откроет в Москве фэшн-пространство. Лицом кампании стала Женя Борзых

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей
22 августа 2020

Кафе «Сюр» вновь откроется, несмотря на жалобы местных жителей

У Даниловского рынка открылся винный бар Pipndrop
22 августа 2020

У Даниловского рынка открылся винный бар Pipndrop

На открытии первого шоурума 1.1 onepointone разыграют подарки
21 августа 2020

На открытии первого шоурума 1.1 onepointone разыграют подарки

В Москве откроется галерея современного искусства и дизайна K35 Space
21 августа 2020

В Москве откроется галерея современного искусства и дизайна K35 Space

Режиссеры клипов «Аигел» и рекламных кампаний Reebok объединились в агентство
18 августа 2020

Режиссеры клипов «Аигел» и рекламных кампаний Reebok объединились в агентство

В Царицыне открыли районный центр «Эльбрус». Вот как он выглядит
Галерея
18 августа 2020

В Царицыне открыли районный центр «Эльбрус». Вот как он выглядит

На Таганке открылся третий магазин от команды Veter
5 августа 2020

На Таганке открылся третий магазин от команды Veter

На «Флаконе» откроется баскетбольная площадка Puma x Streetball
5 августа 2020

На «Флаконе» откроется баскетбольная площадка Puma x Streetball

ВТБ открыл первый офис в новом формате
5 августа 2020

ВТБ открыл первый офис в новом формате

5 августа 2020

Из-за карантина посещаемость кинотеатров упала в пять раз по сравнению с прошлым годом

На Мясницкой открылась кофейня финской компании Paulig
3 августа 2020

На Мясницкой открылась кофейня финской компании Paulig

На «Флаконе» откроется drive-in кинотеатр
3 августа 2020

На «Флаконе» откроется drive-in кинотеатр

В Москве открылся магазин украшений Aloha Gaia х Symptom
3 августа 2020

В Москве открылся магазин украшений Aloha Gaia х Symptom

В Москве открылся ювелирный магазин Milou

В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей

В Москве открылся ювелирный магазин Milou

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа

VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку

Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»

В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»

«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров

Ретейлер уже начал тестировать новый формат

«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen

Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители

В Москве открылся концепт-стор оптики Seen

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ