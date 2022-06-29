24 декабря 2021
На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
Новое место
30 апреля 2021
На месте «Микроба» на Покровке появится «Клуб». На открытии — «Ада», «Дом престарелых аутистов» и разговоры о водке
Галерея
21 апреля 2021
Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
3 марта 2021
Пространство Crosby Studio Гарри Нуриева откроется в Москве 13 марта. Там можно и работать, и назначать свидания
6 сентября 2020
Выставка Сергея Виноградова в Москве откроется перформансом Александры Ревенко и рэпера Хамиля
5 августа 2020
Из-за карантина посещаемость кинотеатров упала в пять раз по сравнению с прошлым годом
В Москве открылся ювелирный магазин Milou
В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа
VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»
В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители