В Москве открылся ювелирный магазин Milou
В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
В Москве открылся ювелирный магазин Milou В нем представлены авторские бренды, а цены начинаются от тысячи рублей
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа
VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа VTimes запустят осенью, а пока можно подписаться на рассылку
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»
В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино» В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
«Магнит» запустит сеть продуктовых дискаунтеров Ретейлер уже начал тестировать новый формат
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат А также самые ожидаемые сериалы
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen
Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
В Москве открылся концепт-стор оптики Seen Там собраны как классические бренды очков, так и независимые производители
На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр
Там будет больше 1 000 торговых точек
На территории рынка «Садовод» откроется современный торговый центр Там будет больше 1 000 торговых точек
В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет»
Он расположился на Покровском бульваре
В Москве открылся магазин петербургского бренда косметики «Самосвет» Он расположился на Покровском бульваре
Московские театры откроются 1 августа Залы будут заполнены только наполовину
Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов
Теперь выставки можно посещать только по сеансам
Пушкинский музей объявил дату открытия. На сайте стартовала продажа билетов Теперь выставки можно посещать только по сеансам
Флорариум, ледяная пещера и подземный музей: В «Зарядье» заработали павильоны
А также новые правила посещения
Флорариум, ледяная пещера и подземный музей: В «Зарядье» заработали павильоны А также новые правила посещения
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено)
Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
IKEA в Химках и Котельниках тоже открылись (обновлено) Если в магазинах будет много людей, покупателей попросят подождать у входа
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Отделение будущего от Альфа-банка с системой распознавания лиц
В phygital-офисе нет бумаги и привычных банковских окошек
Отделение будущего от Альфа-банка с системой распознавания лиц В phygital-офисе нет бумаги и привычных банковских окошек
В Москве начали монтировать летние веранды Но дата открытия пока неизвестна
Популярные рестораны Москвы откроются на сутки в отеле Ararat Park Hyatt
Вместо столиков - целые номера