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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров
28 декабря 2020

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров

Предложение дня
24 декабря 2020

Отправить близким новогоднюю открытку от Собянина

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp? «Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?

Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp?
«Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных

На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»

«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных

Открытки для людей в тяжелой ситуации от «Намочи манту» и Yetti Friends

Часть вырученных средств перечислят фонду «Живи сейчас»

Открытки для людей в тяжелой ситуации от «Намочи манту» и Yetti Friends

Общественники отправят Медведеву поздравительные открытки ко Дню гепатита

Они требуют начать разработку государственной стратегии по борьбе с заболеванием

Общественники отправят Медведеву поздравительные открытки ко Дню гепатита

Города России на дореволюционных открытках

Фотографии опубликовал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников

Города России на дореволюционных открытках

Авторы текстов поздравительных открыток

Авторы текстов поздравительных открыток«Растапливать сердце, щекотать живот»: Кто и как придумывает тексты ко Дню всех влюбленных и другим праздникам

Авторы текстов поздравительных открыток

Авторы текстов поздравительных открыток
«Растапливать сердце, щекотать живот»: Кто и как придумывает тексты ко Дню всех влюбленных и другим праздникам

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

«Почта России» запустила сервис по доставке открыток

Открытки доставляют по всей России

«Почта России» запустила сервис по доставке открыток

Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»

Проект будет работать с 5 по 9 октября

Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»

«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам
«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам Объяснения в любви, мольбы о прощении и маленькие человеческие трагедии — The Village узнал, что в сердце у обычного русского мужчины
«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам

«Ты цыплёнок, ты вишня, ты маленький крот!»: Что мужчины пишут в открытках к букетам
Объяснения в любви, мольбы о прощении и маленькие человеческие трагедии — The Village узнал, что в сердце у обычного русского мужчины

Автор поздравлений на заказ — о том, куда девать слова любви
Автор поздравлений на заказ — о том, куда девать слова любви Автор поздравлений на заказ Алексей Резников из Луганска рассказал The Village, кому в XXI веке нужны открытки и как написать хит.
Автор поздравлений на заказ — о том, куда девать слова любви

Автор поздравлений на заказ — о том, куда девать слова любви
Автор поздравлений на заказ Алексей Резников из Луганска рассказал The Village, кому в XXI веке нужны открытки и как написать хит.

Ручная работа: Открытки микрорайонов Москвы
Ручная работа: Открытки микрорайонов Москвы The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — студенческие открытки микрорайонов Москвы.
Ручная работа: Открытки микрорайонов Москвы

Ручная работа: Открытки микрорайонов Москвы
The Village продолжает рассказывать о том, как проходит обучение по теме «Горожане как потребители» на «Стрелке». В новом выпуске — студенческие открытки микрорайонов Москвы.

Виды на город
Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Виды на город

Виды на город
Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы

Немного в прошлое Решил поделиться с вами открытками с изображением на них того самого города ,которому ,как вы понимаете посвящен этот поток и его жителей прошлых лет.

Немного в прошлое