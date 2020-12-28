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Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров
28 декабря 2020

Фонд «Вера» предложил подарить близким «сейчастье» вместо обычных сувениров

Предложение дня
24 декабря 2020

Отправить близким новогоднюю открытку от Собянина