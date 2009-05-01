Откуда берутся открытки, которые бабушка присылает вам в WhatsApp? «Интернет-зависимый, гаси компьютер» и «С Днем кукурузы» — у онлайн-открыток есть авторы, и мы их нашли
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных
На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
«Пушкинский.Youth» проведет новогоднюю «Теплую неделю» в усадьбе Лопухиных На ней можно будет помочь фондам «Лавка радостей», «Старость в радость» и «Наследие Севера»
Открытки для людей в тяжелой ситуации от «Намочи манту» и Yetti Friends
Часть вырученных средств перечислят фонду «Живи сейчас»
Открытки для людей в тяжелой ситуации от «Намочи манту» и Yetti Friends Часть вырученных средств перечислят фонду «Живи сейчас»
Общественники отправят Медведеву поздравительные открытки ко Дню гепатита
Они требуют начать разработку государственной стратегии по борьбе с заболеванием
Общественники отправят Медведеву поздравительные открытки ко Дню гепатита Они требуют начать разработку государственной стратегии по борьбе с заболеванием
Города России на дореволюционных открытках
Фотографии опубликовал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
Города России на дореволюционных открытках Фотографии опубликовал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
Авторы текстов поздравительных открыток«Растапливать сердце, щекотать живот»: Кто и как придумывает тексты ко Дню всех влюбленных и другим праздникам
Авторы текстов поздравительных открыток «Растапливать сердце, щекотать живот»: Кто и как придумывает тексты ко Дню всех влюбленных и другим праздникам
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
«Почта России» запустила сервис по доставке открыток Открытки доставляют по всей России
Сервис для отправки электронных открыток учителям «Школьная почта»
Проект будет работать с 5 по 9 октября