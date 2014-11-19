Россиянам запретят пополнять электронный кошелек анонимно
Чтобы нельзя было использовать их для финансирования терроризма
Россиянам запретят пополнять электронный кошелек анонимно Чтобы нельзя было использовать их для финансирования терроризма
Платежные сервисы разработали правила списания комиссии с неактивных кошельков
Меморандум разрешает снимать комиссию только с кошельков, которыми не пользуются больше года
Платежные сервисы разработали правила списания комиссии с неактивных кошельков Меморандум разрешает снимать комиссию только с кошельков, которыми не пользуются больше года
Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность
Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
Футболка с принтом от Лены Шейдлиной за подписку на благотворительность Благотворительная акция приурочена к #ЩедромуВторнику
Как россияне относятся к новогоднему шопингу
Большинство россиян не любят ходить за подарками, опасаясь не угадать
Как россияне относятся к новогоднему шопингу Большинство россиян не любят ходить за подарками, опасаясь не угадать
В трамваях запустили систему безналичного расчета
Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты
В трамваях запустили систему безналичного расчета Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продажа Virgin America, смертность на производстве и авансы «Билайну» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как защитить свой счёт от мошенников The Village узнал, каких мер предосторожности придерживаться и что делать, если кража всё же произошла
Соцсеть от основателя Wikipedia, электрокар Apple и заработок от GoPro
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Соцсеть от основателя Wikipedia, электрокар Apple и заработок от GoPro Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды»
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Новая покупка PayPal, телереклама в Facebook и проклятие «високосной секунды» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кто помогает взлететь проектам Элона Маска Элон Маск воплощает революционные проекты в космосе и на Земле. Но он не смог бы это сделать без государственных денег
Российского хакера заподозрили в краже 600 тысяч паролей от PayPal
Предполагается, что он продавал их третьим лицам и использовал для оплаты собственных покупок
Российского хакера заподозрили в краже 600 тысяч паролей от PayPal Предполагается, что он продавал их третьим лицам и использовал для оплаты собственных покупок
Встраиваемые гаджеты PayPal, глобальный сбой в Bloomberg и месть Джорджа Лукаса
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Встраиваемые гаджеты PayPal, глобальный сбой в Bloomberg и месть Джорджа Лукаса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Amazon, ущерб от утечек данных и доходы российских видеоблогеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Amazon, ущерб от утечек данных и доходы российских видеоблогеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
eBay согласился хранить данные россиян на местных серверах
Компания уже переносит необходимую информацию из Швейцарии в Россию
eBay согласился хранить данные россиян на местных серверах Компания уже переносит необходимую информацию из Швейцарии в Россию
Развитие бизнеса Касперских, проблемы Apple Pay и ценовая политика Tinder
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PayPal прекращает обслуживать клиентов в Крыму
Местные жители не смогут пользоваться услугами платёжной системы из-за новых санкций США
PayPal прекращает обслуживать клиентов в Крыму Местные жители не смогут пользоваться услугами платёжной системы из-за новых санкций США
Проблемы сборщиков iPhone, особняк для создателя Minecraft и перезапуск Secret
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Самые популярные электронные кошельки среди россиян
В Synovate Comcon проанализировали российский рынок электронных платёжных систем