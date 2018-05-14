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Простые числа14 мая 2018

Сколько зарабатывают фрилансеры И чем они обычно занимаются

Сегодня в России не очень широко, но все же отмечается День фрилансера. The Village выяснил, чем занимаются россияне, которые не ходят в офис, и сколько они зарабатывают.

44 тысячи рублей

составляет среднемесячный доход фрилансера в России.

70 тысяч рублей

в месяц зарабатывают специалисты по логистике в среднем по России.

16 тысяч рублей

в месяц зарабатывает домашний персонал в среднем по России.

57 632 рубля

ежемесячно в среднем получают московские фрилансеры — у них самые высокие доходы по стране.

33 546 рублей

в месяц получают фрилансеры в Барнауле это самый низкий показатель по стране.

66 %

высококвалифицированных российских фрилансеров (IT, дизайн) сотрудничают с зарубежными клиентами.

61 тысячу рублей

в месяц в среднем приносят российским фрилансерам  зарубежные клиенты, по данным исследования PayPal.

59 %

российских компаний имеют удаленных сотрудников, свидетельствуют данные опроса Hays.

90 %

сотрудников российских компаний хотели бы в будущем перейти на работу из дома, постоянную или временную.

25 %

работодателей ищут на фриланс специалистов в сфере транспорта и логистики, по данным Avito.

17 %

компаний нанимают на свободный график людей без опыта работы: грузчиков, официантов, менеджеров по работе с клиентами и так далее.

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