Любимые сладости россиян За год цены на кондитерские изделия выросли на 5 %
Как делают печенье OreoThe Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье
Как делают печенье Oreo The Village побывал на бисквитной фабрике во Владимирской области, чтобы посмотреть, как и из чего делают популярное печенье
5 рецептов рождественского печенья и десертов Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить рождественские десерты: печенье с апельсиновым джемом, брауни с чили и корицей, имбирные пряники, сливочную помадку и кокосовые снежки
5 рецептов рождественского печенья и десертов Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить рождественские десерты: печенье с апельсиновым джемом, брауни с чили и корицей, имбирные пряники, сливочную помадку и кокосовые снежки
Кондитерская Magnolia Bakery Первая в Москве кондитерская нью-йоркской сети Magnolia Bakery на Кузнецком Мосту
Кондитерская Magnolia Bakery Первая в Москве кондитерская нью-йоркской сети Magnolia Bakery на Кузнецком Мосту
Александра Шафорост, создатель бренда домашнего печенья The Marc В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Александра Шафорост рассказала о том, как создать бренд печенья в России.
Александра Шафорост, создатель бренда домашнего печенья The Marc В рубрике «Свое место» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Александра Шафорост рассказала о том, как создать бренд печенья в России.
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Ароматное имбирное печенье Когда готовишь это печенье, аромат стоит такой, что сразу чувствуешь себя волшебником, очутившемся в Скандинавии.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Печенье по-ковбойски Очень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.
Печенье по-ковбойски Очень вкусное и полезное печенье, которое понравиться абсолютно всем! Можно легко изменить рецепт, добавив те или иные ингридиенты, но я советую сначала попробуйте исходный.
Фисташковые печенья к празднику Упакованные в красивую коробочку, эти фисташковые печенья станут чудесным подарком любимым людям, которых вы захотите удивить и порадовать. Готовятся без муки и масла!
Фисташковые печенья к празднику Упакованные в красивую коробочку, эти фисташковые печенья станут чудесным подарком любимым людям, которых вы захотите удивить и порадовать. Готовятся без муки и масла!
Кокосово-сливовое печенье. Без вредности! Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.
Кокосово-сливовое печенье. Без вредности! Ух, ну и времена. У кого непереносимость лактозы, кто с глютеном поссорился, кто с сахаром.
Лимонный кусочек счастья Рецепт этого замечательного, с легкой кислинкой печенья принадлежит не мне, а британскому «голому» повару Джейми Оливеру.
Лимонный кусочек счастья Рецепт этого замечательного, с легкой кислинкой печенья принадлежит не мне, а британскому «голому» повару Джейми Оливеру.
Домашнее овсяное печенье Рецепт позаимствован из маминой кулинарной книги и не имеет ничего общего с покупным овсяным печеньем. В последнее время часто его готовлю, получается вкусно и отнимает ну очень мало времени. К основным ингредиентам можно добавить изюм, мак, орехи и так далее – насколько хватит фантазии.
Домашнее овсяное печенье Рецепт позаимствован из маминой кулинарной книги и не имеет ничего общего с покупным овсяным печеньем. В последнее время часто его готовлю, получается вкусно и отнимает ну очень мало времени. К основным ингредиентам можно добавить изюм, мак, орехи и так далее – насколько хватит фантазии.
Кокосовое печенье Это самое простое в приготовлении печенье из всех, что я знаю, но при этом оно одно из самых вкусных! Для его приготовления нам понадобится:
Кокосовое печенье Это самое простое в приготовлении печенье из всех, что я знаю, но при этом оно одно из самых вкусных! Для его приготовления нам понадобится:
Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!
Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!
Cookies with words Все мы любим печь печенье, потому что это легко и отличное дополнение к чаепитиям :) Рецептов безкрайное множество, поэтому мы с подругой решили сделать что-то сами. Думаю такое печенье можно сделать на день рождения, с именем именинника(масло масленное :Р), ну или на любой другой праздник. Мы за основу вдохновения взяли любимый сайт look at me и начали творить :)
Cookies with words Все мы любим печь печенье, потому что это легко и отличное дополнение к чаепитиям :) Рецептов безкрайное множество, поэтому мы с подругой решили сделать что-то сами. Думаю такое печенье можно сделать на день рождения, с именем именинника(масло масленное :Р), ну или на любой другой праздник. Мы за основу вдохновения взяли любимый сайт look at me и начали творить :)
Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Рождество - печенье - 15 минут Предлагаю вашему вниманию несложный и быстрый рецепт праздничного печенья с орехами и изюмом.
Вкусняшка на чашку Самое новогоднее угощение - пряник, а пряничный домик - самое забавное кулинарное творение. И если строить дворцы некогда и не для кого, то вот такой вот чудный маленький домик для чашки горячего шоколада вы точно можете смастерить. А как приятно будет любимому человеку, тяжело переживающему последствия новогодней ночи, получить утром в постель чашечку горячего шоколада или ароматного...