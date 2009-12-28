Вкусняшка на чашку Самое новогоднее угощение - пряник, а пряничный домик - самое забавное кулинарное творение. И если строить дворцы некогда и не для кого, то вот такой вот чудный маленький домик для чашки горячего шоколада вы точно можете смастерить. А как приятно будет любимому человеку, тяжело переживающему последствия новогодней ночи, получить утром в постель чашечку горячего шоколада или ароматного...