Cookies with words Все мы любим печь печенье, потому что это легко и отличное дополнение к чаепитиям :) Рецептов безкрайное множество, поэтому мы с подругой решили сделать что-то сами. Думаю такое печенье можно сделать на день рождения, с именем именинника(масло масленное :Р), ну или на любой другой праздник. Мы за основу вдохновения взяли любимый сайт look at me и начали творить :)