Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Вместе с ощущением волшебства новогодние праздники и подготовка к ним способны подарить суету и желание успеть тысячу дел до боя курантов. В поисках подарков и последних приготовлениях важно позаботиться о себе и не забыть про еду. Вместе с Almette делимся простыми рецептами, которые поднимут настроение в последние дни уходящего года. Повторяйте блюда из подборки или DIY-украшения из аккаунта Almette, выкладывайте их в инстаграм 21–28 декабря с отметкой бренда и выигрывайте сертификаты на Ozon на 3 тысячи рублей. Подробнее по ссылке.
Вместе с ощущением волшебства новогодние праздники и подготовка к ним способны подарить суету и желание успеть тысячу дел до боя курантов. В поисках подарков и последних приготовлениях важно позаботиться о себе и не забыть про еду. Вместе с Almette делимся простыми рецептами, которые поднимут настроение в последние дни уходящего года. Повторяйте блюда из подборки или DIY-украшения из аккаунта Almette, выкладывайте их в инстаграм 21–28 декабря с отметкой бренда и выигрывайте сертификаты на Ozon на 3 тысячи рублей. Подробнее по ссылке.
01
Дип с печеными помидорами
Ингредиенты:
Творожный сыр Almette сливочный
1 баночка
Творожный сыр Almette с зеленью
1 баночка
Вяленые помидоры
150 г
Чеснок
3 зубчика
Оливковое масло
2 ст. л.
Щепотка морской соли
Щепотка сушеного розмарина
Черный или розовый перец
Свежая зелень для украшения
Тосты, чиабатта или пита для подачи
Приготовление:
Смешайте очищенный чеснок со щепоткой соли и 1 столовой ложкой оливкового масла и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Выложите запеченный чеснок в глубокую миску и разомните вилкой. Как только он остынет, добавьте в миску творожный сыр Almette и взбейте содержимое миксером до воздушной консистенции. Выложите соус в тарелку, в центр добавьте вяленые томаты и полейте все маслом. Украсьте блюдо свежими листьями зелени и подавайте с горячим поджаренным хлебом. Эту легкую закуску можно приготовить и для новогоднего стола — до утра от нее точно ничего не останется.
02
Паштет с красной копченой рыбой
Ингредиенты:
Горбуша горячего копчения
450 г
Творожный сыр Almette сливочный
1 баночка
Лук-шалот
1 шт
Каперсы
1 ч.л.
Лимонная цедра
½ лимона
Розовый перец для украшения
Приготовление:
Мелко нарубите каперсы и лук-шалот и нарежьте горбушу. Смешайте все ингредиенты с творожным сыром Almette и лимонной цедрой вилкой или блендером. Разложите по баночкам и украсьте сверху розовым перцем. Паштет лучше хранить в холодильнике до момента подачи. Получилась отличная закуска, чтобы перекусить ей, пока вы, например, собираете рождественский оазис со свечами, еловыми веточками, шишками, игрушками и искусственным снегом для новогоднего стола. Подробную DIY-инструкцию по изготовлению украшений ищите по ссылке.
03
Тартар из авокадо с креветками и лососем
Ингредиенты:
Творожный сыр Almette с зеленью
1 баночка
Греческий йогурт
50 мл
Авокадо
1 шт (выбирайте потверже)
Сельдерей
1 стебель
Лимон
1 шт
Креветки в панцире
200 г
Малосольный лосось
100 г
Чеснок
1 зубчик
Приготовление:
Очистите креветки и добавьте к ним раздавленный зубчик чеснока и по 1 столовой ложке оливкового масла и лимонного сока. Посолите и дайте ингредиентам настояться 5 минут. После быстро обжарьте замаринованные креветки и нарежьте их на средние кусочки. В отдельной миске аккуратно смешайте нарезанное на мелкие кубики авокадо, сок лимона, щепотку соли. Добавьте в емкость сельдерей, который также предварительно порезали кубиками. Чтобы сделать соус, нужно взбить творожный сыр Almette и греческий йогурт, по вкусу можно добавить немного кинзы или укропа
Приступайте к выкладке тартара в формочки: слой авокадо и сельдерея, креветки, сверху творожный соус и ломтик лосося. Добавьте украшение в виде молотого перца или обжаренных семян тыквы.
04
Пирог со шпинатом и сыром
Ингредиенты:
Чеснок
2 зубчика
Лук (шалот или красный)
1 шт
Шпинат
100 г замороженного или 250 г свежего
Творожный сыр Almette с чесноком
2 баночки
Фета
100 г
Тесто фило
4 листа
Яйцо
2 шт
Лимон
½ шт
Мускат
Щепотка
Приготовление:
Обжарьте нарезанные лук и чеснок в масле в сковороде, добавьте шпинат — тушите, пока лишняя жидкость не испарится. Взбейте яйцо и творожный сыр, хорошо перемешайте получившуюся массу со шпинатом и мелкими кусочками феты. Добавьте соль по вкусу. Сбрызните маслом форму для выпечки диаметром около 20 сантиметров и застелите ее тестом так, чтобы торчали края — так верхушка пирога получится фигурной. Выложите начинку в центр, равномерно распределив по форме. Закройте пирог, формируя из теста волны, и смажьте верхушку яичным желтком или маслом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Возможно, от запаха и румяного вида пирога вам захочется попробовать его сразу, но дайте ему чуть остыть.
05
Куриные грудки в сливочном соусе
Ингредиенты:
Куриная грудка
2 шт
Шампиньоны (лучше королевские)
200 гр
Творожный сыр Almette с грибами или зеленью
1 баночка
Пармезан
50 гр
Сливочное масло
20 гр
Мука
50 гр
Сливки 10%
200 мл
Вода или бульон
50 мл
Чеснок
2 зубчика
Соль
½ ч.л.
Масло для жарки
1 ст. л.
Специи
Тимьян, розмарин, молотый перец
Приготовление:
Приготовьте соус. Нарезанные ломтиками грибы закиньте на сковороду со сливочным маслом и солью. Когда появится сок, положите к грибам чеснок, розмарин или тимьян, протушите смесь до готовности чеснока. Убавьте огонь до минимума, добавьте сливки и творожный сыр Almette. Перемешайте. Если соус получится слишком густым, влейте немного воды или бульона.
Разрежьте грудки вдоль пополам на четыре стейка. Обваляйте их в муке с пармезаном, солью и перцем. После поместите курицу на хорошо разогретую сковородку и обжарьте по минуте с каждой стороны до появления золотистой корочки. Соедините соус и курицу и потушите вместе на сковороде пару минут. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью. Получится очень нежное и сливочное блюдо.
06
Печенье для праздничного стола
Ингредиенты:
Пшеничная мука
480 г
Разрыхлитель
5 г
Сахар
300 г
Сливочное масло 82%
175 г
Творожный сыр Almette сливочный
50 г
Яйца
2 шт
Молотая корица
1 ст. л.
Молотый имбирь
1 ст. л.
Абрикосовый или малиновый джем
Растопленный шоколад
Приготовление:
Смешайте муку и разрыхлитель. В миксерной чаше соедините нарезанное кубиками масло, сахар, творожный сыр Almette, имбирь и корицу, по очереди добавляя яйца. Как только масса станет однородной, всыпьте муку с разрыхлителем. Из полученного теста скатайте шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на пару часов. Когда тесто схватится, сделайте из него шарики и распределите по противню, застеленному пекарской бумагой. Каждый шарик нужно приплюснуть и сделать небольшое углубление в центре. Влейте джем или растопленный шоколад и отправьте печенье в разогретую до 200 градусов духовку на 8–10 минут. Остывшее ароматное и вкусное печенье подавайте к столу рядом с зимней декоративной DIY-композицией из лапника, игрушек и хлопка.
07
Новогодняя панакота
Ингредиенты:
Творожный сыр Almette сливочный
2 баночки
Сахарная пудра
2 ст. л.
Сливки 10%
200 мл
Желатин
1 упаковка
Вишневый или яблочный сок
Фрукты или ягоды для украшения
Приготовление:
Нагрейте сливки до 60 градусов, растворите в них желатин и добавьте в миску к творожному сыру с натуральным молоком и сливками в составе, предварительно смешанным с сахарной пудрой. Разлейте массу по стаканам и отправьте в холодильник на час для застывания. Аналогично нагрейте сок до 60 градусов и растворите в нем желатин. После к сырно-сливочной основе добавьте получившееся фруктовое желе, украсьте фруктами или ягодами и оставьте в холодильнике на пару часов. Пока десерт охлаждается, создайте атмосферу уюта на столе: в небольшую банку сложите искусственный снег, маленькие бумажные елочки и гирлянду.
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