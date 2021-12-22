Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Вместе с ощущением волшебства новогодние праздники и подготовка к ним способны подарить суету и желание успеть тысячу дел до боя курантов. В поисках подарков и последних приготовлениях важно позаботиться о себе и не забыть про еду. Вместе с Almette делимся простыми рецептами, которые поднимут настроение в последние дни уходящего года. Повторяйте блюда из подборки или DIY-украшения из аккаунта Almette, выкладывайте их в инстаграм 21–28 декабря с отметкой бренда и выигрывайте сертификаты на Ozon на 3 тысячи рублей. Подробнее по ссылке.

Вместе с ощущением волшебства новогодние праздники и подготовка к ним способны подарить суету и желание успеть тысячу дел до боя курантов. В поисках подарков и последних приготовлениях важно позаботиться о себе и не забыть про еду. Вместе с Almette делимся простыми рецептами, которые поднимут настроение в последние дни уходящего года. Повторяйте блюда из подборки или DIY-украшения из аккаунта Almette, выкладывайте их в инстаграм 21–28 декабря с отметкой бренда и выигрывайте сертификаты на Ozon на 3 тысячи рублей. Подробнее по ссылке.