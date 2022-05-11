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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Петр Верзилов и жены украинских военных на встрече с Папой Римским
Фото дня
11 мая 2022

Петр Верзилов и жены украинских военных на встрече с Папой Римским

13 января 2022

Юрий Хованский снялся на фоне «Крестов» для рекламы MDK

112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!
Фото дня
18 августа 2021

112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!

Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator
Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей
Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator

Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator
Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

В поддержку журналистов

Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»

«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»

Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника

«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней

В них входят, например, соленые палочки, мука и какао

Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Очередная потеря для городской архитектуры

Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки

Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»

Главная елка страны

90-летнее дерево привезли из Подмосковья

Главная елка страны

Панно художника Дмитрия Аске на Ленинградском вокзале

Оно посвящено десятилетию «Сапсана»

Панно художника Дмитрия Аске на Ленинградском вокзале

«У нас нет планеты Б»: Скульптура Земли на аллее Космонавтов в виде огромного будильника

Акцию провело климатическое движение Extinction Rebellion

«У нас нет планеты Б»: Скульптура Земли на аллее Космонавтов в виде огромного будильника

Памятник космическому кораблю «Союз», год назад потерпевшему аварию

Его установили на территории штаб-квартиры «Роскосмоса»

Памятник космическому кораблю «Союз», год назад потерпевшему аварию

Душевые в новых плацкартных вагонах

Их представили на выставке в Сочи

Душевые в новых плацкартных вагонах

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)

Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах

Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)

«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе

Активисты выступили против застройки территории

«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе

Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами

В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу

Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами

Парящий картонный мост на ВДНХ

Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет

Парящий картонный мост на ВДНХ

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе»

Их создал художник Philippenzo

Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе»

Скульптура женщины из стальных прутьев в парке «Зарядье»

Инсталляцию можно увидеть до 13 августа

Скульптура женщины из стальных прутьев в парке «Зарядье»

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

Аспирант мехмата уже полгода находится в СИЗО по делу о поджоге офиса «Единой России»

#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)

Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)

Как будут выглядеть электронные паспорта

Бумажные перестанут выдавать в 2022 году

Как будут выглядеть электронные паспорта

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы

Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов

Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

Недавно аэропорту присвоили имя писателя

Новый памятник Пушкину в Шереметьеве

Служанки из Галаада на «Маяковской»

Также девушек сняли сбегающими со ступеней РГБ

Служанки из Галаада на «Маяковской»

«Зона задержаний» на Пушкинской площади

Активисты «Бессрочного протеста» провели в центре Москвы акцию в защиту свободы собраний

«Зона задержаний» на Пушкинской площади

Клумба «Собянин, уйди!» в знак протеста против стройки на Мичуринском проспекте

Цветы начали убирать спустя два часа

Клумба «Собянин, уйди!» в знак протеста против стройки на Мичуринском проспекте

Железный трон из «Игры престолов» в московском метро

Пассажиры подземки могут сфотографироваться на троне в преддверии новой серии

Железный трон из «Игры престолов» в московском метро

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

До этого со здания сняли панели с хохломой

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

Памятник Ломоносову возле МГУ с мусорным ведром

Активисты протестуют против вывоза мусора в Архангельскую область

Памятник Ломоносову возле МГУ с мусорным ведром

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы

Посмотрите, что скрывалось под плитами

Здание бывшего «Симачева» без фирменной хохломы

Собор Парижской Богоматери после пожара

Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов

Собор Парижской Богоматери после пожара

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя

Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба

Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ после реставрации

Объект реставрировали полгода

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ после реставрации

3D-косатка от Гринписа в центре Москвы

Организация протестует против незаконного отлова и содержания косаток и белух

3D-косатка от Гринписа в центре Москвы

Гигантские черные легкие на снегу в Капотне

Гринпис призвал власти информировать людей о загрязнении воздуха в городах

Гигантские черные легкие на снегу в Капотне

«Цветы на могиле патриархата»: Акция феминисток против навязчивых поздравлений с 8 Марта

Посетители петербургской кофейни «Симона» засыпали цветами обнаженного мужчину

«Цветы на могиле патриархата»: Акция феминисток против навязчивых поздравлений с 8 Марта

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере

Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро

Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро

Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий

В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело

Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий

Главная новогодняя елка страны

На праздничном дереве можно увидеть персонажей советских мультфильмов

Главная новогодняя елка страны

Елка из использованных проездных «Единый»

С помощью акции в метрополитене хотят привлечь внимание пассажиров к проблеме потребления бумаги

Елка из использованных проездных «Единый»

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

Стройку планируют завершить к 2020 году

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове

Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая

Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове

Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве

Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя

Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве

Работа «Крик» Константина Беньковича на месте убийства Бориса Немцова

Сам художник не знает, сколько картина провисит на Большом Москворецком мосту

Работа «Крик» Константина Беньковича на месте убийства Бориса Немцова

Перекрашенный в черный дом в Котельниках

В микрорайоне «Ковровый» кирпичной сталинке дали новый дизайн

Перекрашенный в черный дом в Котельниках

Баннер «Животные не рабы» на фасаде цирка на Цветном бульваре

«Альянс защитников животных» выступил против использования животных в цирке

Баннер «Животные не рабы» на фасаде цирка на Цветном бульваре

Снесенный кинотеатр «Экран» в Марьине

К 2020 году на его месте откроется новый досуговый центр с летней террасой и фуд-кортом

Снесенный кинотеатр «Экран» в Марьине

На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой

Красную звезду замуровали в 1950 году

На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой

Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа

Авторы надписи — члены «Союза коммунистической молодежи»

Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве

Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке

Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве

Мусорный супермаркет на свалке в Подмосковье

Активисты Гринписа установили на полигоне стойки с названиями разных отделов магазина

Мусорный супермаркет на свалке в Подмосковье

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Мемориал называется «Стена памяти»

Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»

Гигантская матрешка с завязанными глазами у здания Роспотребнадзора

Гринпис призвал ведомство своевременно оповещать россиян о загрязнении воздуха

Гигантская матрешка с завязанными глазами у здания Роспотребнадзора

Акция «Долгих лет тюрьмы» ко дню рождения Путина

Полиция задержала четырех человек

Акция «Долгих лет тюрьмы» ко дню рождения Путина

«Черный лес» в парке Горького

Новая инсталляция обращает внимание на тему ответственного потребления и вопросы экологии

«Черный лес» в парке Горького

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ