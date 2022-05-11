112 килограммов ликвидированного санкционного сыра на Даниловском рынке. А могли бы съесть!
Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»
Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника
Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней
В них входят, например, соленые палочки, мука и какао
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды
Очередная потеря для городской архитектуры
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
«У нас нет планеты Б»: Скульптура Земли на аллее Космонавтов в виде огромного будильника
Акцию провело климатическое движение Extinction Rebellion
Памятник космическому кораблю «Союз», год назад потерпевшему аварию
Его установили на территории штаб-квартиры «Роскосмоса»
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа
На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)
Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах
«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе
Активисты выступили против застройки территории
Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами
В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу
Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной
На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
Скульптура женщины из стальных прутьев в парке «Зарядье»
Инсталляцию можно увидеть до 13 августа
#FreeAzat: Надпись в поддержку Мифтахова под окнами МГУ
Аспирант мехмата уже полгода находится в СИЗО по делу о поджоге офиса «Единой России»
Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)
Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф
Российский беспилотник-шпион в виде полярной совы
Разработчики отметили, что также могут сделать дроны в виде соколов
«Зона задержаний» на Пушкинской площади
Активисты «Бессрочного протеста» провели в центре Москвы акцию в защиту свободы собраний
Клумба «Собянин, уйди!» в знак протеста против стройки на Мичуринском проспекте
Цветы начали убирать спустя два часа
Железный трон из «Игры престолов» в московском метро
Пассажиры подземки могут сфотографироваться на троне в преддверии новой серии
Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой
Памятник Ломоносову возле МГУ с мусорным ведром
Активисты протестуют против вывоза мусора в Архангельскую область
Собор Парижской Богоматери после пожара
Возгорание в одном из самых известных готических храмов Европы удалось потушить лишь спустя 12 часов
Надпись в поддержку футбольного клуба «Динамо» на стене Цоя
Пользователи соцсетей раскритиковали действия фанатов и клуба
3D-косатка от Гринписа в центре Москвы
Организация протестует против незаконного отлова и содержания косаток и белух
Гигантские черные легкие на снегу в Капотне
Гринпис призвал власти информировать людей о загрязнении воздуха в городах
«Цветы на могиле патриархата»: Акция феминисток против навязчивых поздравлений с 8 Марта
Посетители петербургской кофейни «Симона» засыпали цветами обнаженного мужчину
Одиночный пикет Сергея Зверева в защиту Байкала
Зверев на Красной площади протестовал против строительства заводов по розливу воды на озере
У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро
Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым
Здание ИТМО на улице Ломоносова после обрушения перекрытий
В результате происшествия с петербургским вузом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело
Главная новогодняя елка страны
На праздничном дереве можно увидеть персонажей советских мультфильмов
Елка из использованных проездных «Единый»
С помощью акции в метрополитене хотят привлечь внимание пассажиров к проблеме потребления бумаги
Гигантская волна на жилом доме в Южном Бутове
Панно повторяет гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая
Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве
Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя
Работа «Крик» Константина Беньковича на месте убийства Бориса Немцова
Сам художник не знает, сколько картина провисит на Большом Москворецком мосту
Перекрашенный в черный дом в Котельниках
В микрорайоне «Ковровый» кирпичной сталинке дали новый дизайн
Баннер «Животные не рабы» на фасаде цирка на Цветном бульваре
«Альянс защитников животных» выступил против использования животных в цирке
Снесенный кинотеатр «Экран» в Марьине
К 2020 году на его месте откроется новый досуговый центр с летней террасой и фуд-кортом
На станции «Сокольники» восстановили замурованный витраж с пентаграммой
Красную звезду замуровали в 1950 году
Надпись «Слава НКВД» возле Музея ГУЛАГа
Авторы надписи — члены «Союза коммунистической молодежи»
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве
Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
Мусорный супермаркет на свалке в Подмосковье
Активисты Гринписа установили на полигоне стойки с названиями разных отделов магазина
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
Мемориал называется «Стена памяти»
Гигантская матрешка с завязанными глазами у здания Роспотребнадзора
Гринпис призвал ведомство своевременно оповещать россиян о загрязнении воздуха
«Черный лес» в парке Горького
Новая инсталляция обращает внимание на тему ответственного потребления и вопросы экологии