Новости11 мая 2019
Железный трон из «Игры престолов» в московском метро Пассажиры подземки могут сфотографироваться на троне в преддверии новой серии
В московском метро на станции «Деловой центр» установили Железный трон из «Игры престолов».
В преддверии выхода очередного эпизода сериала актеры в образах Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер фотографировались с пассажирами метро на протяжении нескольких часов. Вместе с тем участники проекта «Музыка в метро» исполнили в подземке саундтрек к «Игре престолов», написанный Рамином Джавади.
Теперь все пассажиры метро смогут сфотографироваться на Железном троне.
Источник: пресс-служба Московского метрополитена
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