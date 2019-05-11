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Новости11 мая 2019

Железный трон из «Игры престолов» в московском метро Пассажиры подземки могут сфотографироваться на троне в преддверии новой серии

РедакторРоман Чернянский

В московском метро на станции «Деловой центр» установили Железный трон из «Игры престолов».

В преддверии выхода очередного эпизода сериала актеры в образах Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер фотографировались с пассажирами метро на протяжении нескольких часов. Вместе с тем участники проекта «Музыка в метро» исполнили в подземке саундтрек к «Игре престолов», написанный Рамином Джавади.

Теперь все пассажиры метро смогут сфотографироваться на Железном троне.

Источник: пресс-служба Московского метрополитена

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