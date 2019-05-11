В московском метро на станции «Деловой центр» установили Железный трон из «Игры престолов».

В преддверии выхода очередного эпизода сериала актеры в образах Дейенерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер фотографировались с пассажирами метро на протяжении нескольких часов. Вместе с тем участники проекта «Музыка в метро» исполнили в подземке саундтрек к «Игре престолов», написанный Рамином Джавади.

Теперь все пассажиры метро смогут сфотографироваться на Железном троне.



Источник: пресс-служба Московского метрополитена

