Как будут выглядеть электронные паспорта Бумажные перестанут выдавать в 2022 году
В июле 2020 года в Москве стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов — как они будут выглядеть, показали в правительстве:
Электронный паспорт представляет собой карту сроком действия на десять лет. Она будет содержать имя владельца, информацию о дате и месте его рождения, месте проживания, водительских правах, СНИЛС и ИНН.
На обратной стороне карты расположат буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Для электронного паспорта разработают мобильное приложение.
Заменить старый паспорт на новый смогут все желающие. На первом этапе документы нового формата можно будет получить в пунктах выдачи электронных загранпаспортов, позднее эту возможность планируют внедрить в МФЦ. Те, кто не захочет менять свой действующий бумажный паспорт, смогут продолжать им пользоваться.
Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году.
Ранее перевод россиян на электронные паспорта собирались начать в 2021 году. Как отмечали в правительстве, в документе будут содержаться данные о слепке лица владельца, отпечатках пальцев, электронная подпись и код доступа к электронному профилю.
Источники: ТАСС, «РИА Новости»
Комментарии
Потеряв его, можно разом лишиться всей недвижимости.
Тэги
Сюжет
Прочее