Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову» В поддержку журналистов
«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»
Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника
«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража» Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника
Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней
В них входят, например, соленые палочки, мука и какао
Как выглядят продуктовые наборы для московских школьников. Они рассчитаны на 12 дней В них входят, например, соленые палочки, мука и какао
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды
Очередная потеря для городской архитектуры
Снос исторических зданий на станции Владыкино ради хорды Очередная потеря для городской архитектуры
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье»
Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
Целая площадь искусственного снега на ярмарке в «Зарядье» Хоть где-то теперь можно поиграть в снежки
Главная елка страны 90-летнее дерево привезли из Подмосковья
Панно художника Дмитрия Аске на Ленинградском вокзале Оно посвящено десятилетию «Сапсана»
«У нас нет планеты Б»: Скульптура Земли на аллее Космонавтов в виде огромного будильника
Акцию провело климатическое движение Extinction Rebellion
«У нас нет планеты Б»: Скульптура Земли на аллее Космонавтов в виде огромного будильника Акцию провело климатическое движение Extinction Rebellion
Памятник космическому кораблю «Союз», год назад потерпевшему аварию
Его установили на территории штаб-квартиры «Роскосмоса»
Памятник космическому кораблю «Союз», год назад потерпевшему аварию Его установили на территории штаб-квартиры «Роскосмоса»
Душевые в новых плацкартных вагонах Их представили на выставке в Сочи
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа
На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено)
Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах
Руины на месте исторического здания фабрики Вогау. Его снесли, не дожидаясь решения суда (обновлено) Лефортовский суд, рассматривающий иск о признании дома объектом культурного наследия, отказал в обеспечительных мерах
«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе
Активисты выступили против застройки территории
«Чудотворец, помоги»: Баннер с иконой на Бадаевском заводе Активисты выступили против застройки территории
Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами
В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу
Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу
Парящий картонный мост на ВДНХ Инсталляцию создал французский художник Оливье Гросстет
Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной
На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают
Граффити «Поцелуи вместо полиции» на «Винзаводе» Их создал художник Philippenzo
Скульптура женщины из стальных прутьев в парке «Зарядье»
Инсталляцию можно увидеть до 13 августа