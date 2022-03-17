Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
5 неочевидных классных имен на Пикнике «Афиши» «Сад имени Федора», Вадяра Блюз и другие
На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase
Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов
На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз
Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros
На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»
Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»
Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка
Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh
Организаторы объявили вторую часть лайнапа
Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа
На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира
Успеть все на Пикнике «Афиши» Послушать концерты Foals и Kasabian, купить украшения из лодок и построить Шуховскую башню
Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа
На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа
Фестиваль пройдет в «Коломенском»
18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
18 концертов и фестивалей лета в Москве PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап
На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers
Пикник «Афиши» и Праздник «Еды» пройдут в один день
Оба мероприятия пройдут в парке «Коломенское» 19 июня
25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
Выходные в городе: 12—14 июля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Гид по Пикнику «Афиши» 2013 Музыка, еда, маркет, лекции, спектакли и другие части программы Пикника «Афиши» — в гиде The Village.
Планы на выходные: 12−14 июля Пикник «Афиши» и день рождения «Музеона», Midsummer Night's Dream и экопробег, завершение выставок Ребекки Хорн и Массимо Листри в числе заметных событий выходных.
Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»
На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»
Десятый Пикник «Афиши» в Коломенском пройдёт при участии Жанны Агузаровой.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон
На музыкальном фестивале журнала «Афиша» выступит 71-летний музыкант Джордж Клинтон, один из отцов современного фанка, с группой Parliament-Funkadelic.