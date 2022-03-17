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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ивент-отдел «Афиши» расформирован. Больше никаких Пикников в Коломенском
17 марта 2022

Ивент-отдел «Афиши» расформирован. Больше никаких Пикников в Коломенском

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

5 неочевидных классных имен на Пикнике «Афиши»
5 неочевидных классных имен на Пикнике «Афиши» «Сад имени Федора», Вадяра Блюз и другие
5 неочевидных классных имен на Пикнике «Афиши»

5 неочевидных классных имен на Пикнике «Афиши»
«Сад имени Федора», Вадяра Блюз и другие

Пикник «Афиши» организует раздельный сбор мусора

Программу организуют совместно с Levi’s

Пикник «Афиши» организует раздельный сбор мусора

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase

Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз

Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз

В лайнап Пикника «Афиши» вошли Pusha-T и Антоха МС

Фестиваль объявил четырех новых артистов

В лайнап Пикника «Афиши» вошли Pusha-T и Антоха МС

На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»

Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе

На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Им стала британская группа The Cure

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Пикник «Афиши» объявил новых артистов

Лайнап пополнили «Комсомольск», Flesh и Eighteen

Пикник «Афиши» объявил новых артистов

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh

Организаторы объявили вторую часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh

Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа

На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира

Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

Сейчас их можно купить за 2 тысячи рублей

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й Кто вы — скейтер или гот?
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й

Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Кто вы — скейтер или гот?

Успеть все на Пикнике «Афиши»
Успеть все на Пикнике «Афиши» Послушать концерты Foals и Kasabian, купить украшения из лодок и построить Шуховскую башню
Успеть все на Пикнике «Афиши»

Успеть все на Пикнике «Афиши»
Послушать концерты Foals и Kasabian, купить украшения из лодок и построить Шуховскую башню

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа

На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

Фестиваль пройдет в «Коломенском»

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

18 концертов и фестивалей лета в Москве

18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

18 концертов и фестивалей лета в Москве

18 концертов и фестивалей лета в Москве
PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап

На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Пикник «Афиши» и Праздник «Еды» пройдут в один день

Оба мероприятия пройдут в парке «Коломенское» 19 июня

Пикник «Афиши» и Праздник «Еды» пройдут в один день

25 концертов лета
25 концертов лета Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе
25 концертов лета

25 концертов лета
Die Antwoord и Placebo, Jamiroquai и The Prodigy, MGMT и Ликке Ли тихим летом в Москве. Плюс Coldplay, The National, Arcade Fire и другие звезды, выступающие в это время в Европе

Пикник «Афиши» в снимках Instagram Фрики, музыканты, панды, дети и важные объявления в подборке снимков Instagram с Пикника «Афиши» в Коломенском 13 июля.

Пикник «Афиши» в снимках Instagram

Выходные в городе: 12—14 июля
Выходные в городе: 12—14 июля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 12—14 июля

Выходные в городе: 12—14 июля
Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Гид по Пикнику «Афиши» 2013
Гид по Пикнику «Афиши» 2013 Музыка, еда, маркет, лекции, спектакли и другие части программы Пикника «Афиши» — в гиде The Village.
Гид по Пикнику «Афиши» 2013

Гид по Пикнику «Афиши» 2013
Музыка, еда, маркет, лекции, спектакли и другие части программы Пикника «Афиши» — в гиде The Village.

Планы на выходные: 12−14 июля
Планы на выходные: 12−14 июля Пикник «Афиши» и день рождения «Музеона», Midsummer Night's Dream и экопробег, завершение выставок Ребекки Хорн и Массимо Листри в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 12−14 июля

Планы на выходные: 12−14 июля
Пикник «Афиши» и день рождения «Музеона», Midsummer Night's Dream и экопробег, завершение выставок Ребекки Хорн и Массимо Листри в числе заметных событий выходных.

Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»

На злободневные темы выступят успешные молодые предприниматели, создавшие свой бизнес с нуля

Hopes & Fears проведёт бизнес-лекции на Пикнике «Афиши»

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream

События недели: Пикник «Афиши», «Еда в городе» и Midsummer Night's Dream
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль шагающих оркестров, выставка американских журналов и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гости столицы: La Roux о русской мафии, загулах и Тильде Суинтон В Москву и Петербург впервые едет британский дуэт La Roux. The Village перекинулся парой слов с его солисткой Элли Джексон.

Гости столицы: La Roux о русской мафии, загулах и Тильде Суинтон

Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»

Десятый Пикник «Афиши» в Коломенском пройдёт при участии Жанны Агузаровой.

Жанна Агузарова выступит на Пикнике «Афиши»

Планы на лето: 34 концерта
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта

Планы на лето: 34 концерта
Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.

На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон

На музыкальном фестивале журнала «Афиша» выступит 71-летний музыкант Джордж Клинтон, один из отцов современного фанка, с группой Parliament-Funkadelic.

На Пикнике «Афиши» выступит Джордж Клинтон

Гид по Пикнику «Афиши»
Гид по Пикнику «Афиши» The Village составил гид по самым интересным событиям «Пикника "Афиши"», который пройдёт 21 июля в «Коломенском».
Гид по Пикнику «Афиши»

Гид по Пикнику «Афиши»
The Village составил гид по самым интересным событиям «Пикника "Афиши"», который пройдёт 21 июля в «Коломенском».

События недели: Ретрофестиваль, «Пикник Афиши» и концерт Red Hot Chili Peppers Дайджест городских событий этой недели: Кинофестиваль «Моя планета» в «35 мм», «Пикник Афиши», Red Hot Chili Peppers в «Лужниках» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

События недели: Ретрофестиваль, «Пикник Афиши» и концерт Red Hot Chili Peppers

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы»

Родители с детьми на пикнике «Афиши» The Village отыскал на пикнике «Афиши» молодых родителей и попросил ответить на вопрос: кем они хотят видеть своих детей в будущем.

Родители с детьми на пикнике «Афиши»

Фоторепортаж: Пикник «Афиши» за день до открытия Накануне открытия московского Пикника «Афиши» The Village побывал на площадке в Коломенском, посмотрел, как возводят сцены и строят бассейн, и собрал информацию о том, как пройдёт фестиваль.

Фоторепортаж: Пикник «Афиши» за день до открытия

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители на Пикнике "Афиши" Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.
Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Молодые родители на Пикнике "Афиши"
Молодые родители говорят о том, каким они видят будущее своих детей.

Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»
Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши» На Пикнике «Афиши», прошедшем 31 июля в Коломенском, The Village поговорил с людьми, для которых суббота стала рабочим днем. Пожарные, охранники, операторы и продавцы рассказали о том, как они проводят этот день.
Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»

Рабочая группа: персонал Пикника «Афиши»
На Пикнике «Афиши», прошедшем 31 июля в Коломенском, The Village поговорил с людьми, для которых суббота стала рабочим днем. Пожарные, охранники, операторы и продавцы рассказали о том, как они проводят этот день.

10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»
10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике» The Village публикует список из десяти интересных занятий на Пикнике «Афиши».
10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»

10 вещей, которые нужно сделать на ближайшем «Пикнике»
The Village публикует список из десяти интересных занятий на Пикнике «Афиши».

Люди без образования
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.
Люди без образования

Люди без образования
Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.