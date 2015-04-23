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Пикник «Афиши» организует раздельный сбор мусора

Программу организуют совместно с Levi’s

Пикник «Афиши» организует раздельный сбор мусора
Программу организуют совместно с Levi’s

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase

Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов

На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase
Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз

Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз
Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros

В лайнап Пикника «Афиши» вошли Pusha-T и Антоха МС

Фестиваль объявил четырех новых артистов

В лайнап Пикника «Афиши» вошли Pusha-T и Антоха МС
Фестиваль объявил четырех новых артистов

На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»

Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе

На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»
Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Им стала британская группа The Cure

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля
Им стала британская группа The Cure

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»
Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка

Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка
Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»

Пикник «Афиши» объявил новых артистов

Лайнап пополнили «Комсомольск», Flesh и Eighteen

Пикник «Афиши» объявил новых артистов
Лайнап пополнили «Комсомольск», Flesh и Eighteen

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh

Организаторы объявили вторую часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh
Организаторы объявили вторую часть лайнапа

Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа

На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира

Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа
На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»

Сейчас их можно купить за 2 тысячи рублей

Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»
Сейчас их можно купить за 2 тысячи рублей

Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й Кто вы — скейтер или гот?
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й

Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Кто вы — скейтер или гот?

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа

На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа
На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

Фестиваль пройдет в «Коломенском»

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа
Фестиваль пройдет в «Коломенском»

18 концертов и фестивалей лета в Москве

18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

18 концертов и фестивалей лета в Москве

18 концертов и фестивалей лета в Москве
PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап

На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап
На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля
Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

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