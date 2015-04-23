Пикник «Афиши» организует раздельный сбор мусора Программу организуют совместно с Levi’s
На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase
Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов
На Пикнике «Афиши» откроется площадка Selector Live Showcase Лайн-ап составят из британских и российских музыкантов
На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз
Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros
На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros
В лайнап Пикника «Афиши» вошли Pusha-T и Антоха МС Фестиваль объявил четырех новых артистов
На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер»
Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе
На Пикнике «Афиши» сделают отдельную сцену для лейбла «Газгольдер» Выступать на ней будут Баста, Matrang, Смоки Мо и Gruppa Skryptonitе
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля Им стала британская группа The Cure
Началась продажа билетов на Пикник «Афиши»
Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»
Началась продажа билетов на Пикник «Афиши» Он пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское»
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка
Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
«Психо Daily» проведет шоукейс летних фестивалей. На нем выступит Монеточка Во Vnukovo Outlet Village вспомнят Пикник «Афиши», Beat Film Festival и 10-летие команды «Арма 17»
Пикник «Афиши» объявил новых артистов Лайнап пополнили «Комсомольск», Flesh и Eighteen
На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh
Организаторы объявили вторую часть лайнапа
На Пикнике «Афиши» выступят Джоуи Бэдэсс, Rhye и Pharaoh Организаторы объявили вторую часть лайнапа
Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа
На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира
Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа На фестивале выступят Arcade Fire, Belle & Sebastian, а также Земфира
Началась продажа билетов на Пикник «Афиши» Сейчас их можно купить за 2 тысячи рублей
Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа
На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky
Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа
Фестиваль пройдет в «Коломенском»
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа Фестиваль пройдет в «Коломенском»
18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
18 концертов и фестивалей лета в Москве PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап
На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers