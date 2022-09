It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!