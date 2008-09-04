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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты
Промо

Успеть за неделю: Семь вкусных рецептов блюд для предновогодней суеты

Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века
Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века «Наука приготовления и искусство поглощения пищи»
Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века

Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века
«Наука приготовления и искусство поглощения пищи»

Где покупать пироги?
Где покупать пироги? Песочные, сдобные и на тонком тесте фило
Где покупать пироги?

Где покупать пироги?
Песочные, сдобные и на тонком тесте фило

Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней

Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней
Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.

Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы

Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы
Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.

Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля

Пирог с луком-пореем и брынзой Достаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)

Пирог с луком-пореем и брынзой

Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.

Чернично-вишневый пирог

Пирог Пирог с творожной начинкой, кедровыми орешками и изюмом

Пирог

Banana Pie Бананово-шоколадный пирог

Banana Pie

Пряный пирог со сливами
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Пряный пирог со сливами

Пряный пирог со сливами
Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!

Английское лакомство крамбл &lt;&lt; Когда у меня кончаются наркотики, я употребляю крамбл. >>

Английское лакомство крамбл

ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ Сезон инжира продолжается, не упускайте момент! Без лукавства, этот пирог невероятнейший, до конца 2010 г. еще есть время, но у меня уже первый номинант на блюдо года ;)

ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ

Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень) 

Мои черничные ночи

Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.&nbsp;

Творожно-яблочный пирог

Шоколадно-маковый бисквит с ягодками Это мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)

Шоколадно-маковый бисквит с ягодками

Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.

Нежнейший творожный пирог!

Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.

Пирог со спаржей (КИШ)

Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.

Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей

Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!

Коврижка с вареньем

Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.

Тосканский пирог

Пирог с семгой и сыром Недавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:

Пирог с семгой и сыром

Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).

Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом

Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.

Грушевый пирог с голубым сыром

Лоранский пирог Предлагаю к празднику побаловать гостей чудным пирогом из простых и недорогих продуктов. Итак,

Лоранский пирог

Мой традиционный шоколадный пирог Этот шоколадный пирог я готовлю очень давно, получается очень вкусно и всем кто пробовал очень нравится. :) Рецепт очень прост и все ингредиенты вы наверняка найдете у себя в холодильнике. Он отлично подходит для всех любителей шоколада, а так же для посиделок за чашечкой чая или кофе. Думаю, он подойдет и для грядушего 14-го февраля и вы можете его испечь для своей половинки. :)&nbsp;

Мой традиционный шоколадный пирог

Шарлотка? Апельсиновая модификация любимого яблочного пирога!

Шарлотка?

Киш по-лотарингски Безумно вкусный французский открытый пирог для дружеских посиделок.

Киш по-лотарингски

Йогуртовый вишневый торт
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт

Йогуртовый вишневый торт
Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.

Медово-имбирный пирог Рецепт этого пирога я видел&nbsp;на канале Кухня ТВ(кстати и вам рекомендую).

Медово-имбирный пирог

Супер вкусный мясной пирог с брынзой Хочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.

Супер вкусный мясной пирог с брынзой

Crostata di visciole Или просто – «Вишневый пирог»

Crostata di visciole

Пирог Манник Очень простой, быстрый и вкусный пирог для ленивых) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Пирог Манник

Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.

Яблочно-морковный пирог

Банановый пирог По мнению исследователей-банановедов, один банан покрывает ежедневную потребность человека в калии и магнии. Поэтому сладкие плоды рекомендуется есть всем.Я предлагаю вам рецепт вкусного и быстрого в приготовлении пирога.

Банановый пирог

Домашний пирог Прост в обращении. Это пирог на любой вкус - в качестве начинки сойдут любые фрукты или ягоды. Рецепт абсолютно постно-вегетарианский. Блюдо нехитрое, никаких редких ингредиентов нет, скорее всего, обойдется без похода в магазин.&nbsp; Готовится около полутора часов, порций получается 6-8, смотря как резать.&nbsp;

Домашний пирог

Пирог с семгой рецепт пирога родился из ниоткуда)когда я жду особенно приятных гостей, я люблю готовить что-то особенно приятное.

Пирог с семгой

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом Пирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.

Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом

Сырный пирог с клубникой А речь пойдет об обычном и, надеюсь, всеми нами любимом Strawberry Cheesecake. Не знаю насколько уместен этот рецепт в потоке "выпечка", потому что этот чизкейк выпекать не надо. Но от этого он не становится менее прекрасным и питательным. А, самое главное, лёгким в приготовлении.

Сырный пирог с клубникой

Французская ватрушка Которая больше похожа на песочный творожный пирог:)

Французская ватрушка

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!

It's just very very berry