Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века «Наука приготовления и искусство поглощения пищи»
Попробуйте повторить рецепты из книги XIX века «Наука приготовления и искусство поглощения пищи»
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.
Рецепты шефов: Южный пирог с садовой вишней Шеф-кондитер Upside Down Cake Cоmpany Суки Маман рассказывает, как приготовить южный пирог с садовой вишней.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Рецепты шефов: Пирог из фермерской курицы Шеф-кондитер «Булки» Анна Шумайлова о том, как приготовить пирог из фермерской курицы.
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Пирог с луком-пореем и брынзой Достаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)
Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Английское лакомство крамбл << Когда у меня кончаются наркотики, я употребляю крамбл. >>
ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ Сезон инжира продолжается, не упускайте момент! Без лукавства, этот пирог невероятнейший, до конца 2010 г. еще есть время, но у меня уже первый номинант на блюдо года ;)
Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Шоколадно-маковый бисквит с ягодками Это мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)
Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.
Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
Пирог с семгой и сыром Недавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:
Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).
Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Лоранский пирог Предлагаю к празднику побаловать гостей чудным пирогом из простых и недорогих продуктов. Итак,
Мой традиционный шоколадный пирог Этот шоколадный пирог я готовлю очень давно, получается очень вкусно и всем кто пробовал очень нравится. :) Рецепт очень прост и все ингредиенты вы наверняка найдете у себя в холодильнике. Он отлично подходит для всех любителей шоколада, а так же для посиделок за чашечкой чая или кофе. Думаю, он подойдет и для грядушего 14-го февраля и вы можете его испечь для своей половинки. :)
Киш по-лотарингски Безумно вкусный французский открытый пирог для дружеских посиделок.
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Йогуртовый вишневый торт Этот йогуртовый пирог легко и просто готовится. Можно экспериментировать с любыми ягодами и фруктами.
Медово-имбирный пирог Рецепт этого пирога я видел на канале Кухня ТВ(кстати и вам рекомендую).
Супер вкусный мясной пирог с брынзой Хочу поделиться рецептом пирога, который я однажды вычитала в журнале гастроном и с тех пор регулярно делаю. Если мне не изменяет память, назывался он греческим.
Пирог Манник Очень простой, быстрый и вкусный пирог для ленивых)
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Банановый пирог По мнению исследователей-банановедов, один банан покрывает ежедневную потребность человека в калии и магнии. Поэтому сладкие плоды рекомендуется есть всем.Я предлагаю вам рецепт вкусного и быстрого в приготовлении пирога.
Домашний пирог Прост в обращении. Это пирог на любой вкус - в качестве начинки сойдут любые фрукты или ягоды. Рецепт абсолютно постно-вегетарианский. Блюдо нехитрое, никаких редких ингредиентов нет, скорее всего, обойдется без похода в магазин. Готовится около полутора часов, порций получается 6-8, смотря как резать.
Пирог с семгой рецепт пирога родился из ниоткуда)когда я жду особенно приятных гостей, я люблю готовить что-то особенно приятное.
Очень бюджетный Пирог с брынзой и шпинатом Пирог со Шпинатом и Брынзой. Как бы пугающе не звучал - на вкус потрясающе вкусно и дешево.
Сырный пирог с клубникой А речь пойдет об обычном и, надеюсь, всеми нами любимом Strawberry Cheesecake. Не знаю насколько уместен этот рецепт в потоке "выпечка", потому что этот чизкейк выпекать не надо. Но от этого он не становится менее прекрасным и питательным. А, самое главное, лёгким в приготовлении.
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег…
It's just very very berry Помню, как просыпаюсь в большой кровати,в воздухе витает запах свежей травы, просыпаюсь и слышу, как за окном жужжит газонокосилка. Это же первый знак о том, что лето наконец наступило! Слетаю с кровати и бегом вниз по лестнице, прямо на кухню. А на кухне бабушка уже готовит любимое летнее лакомство – ягодный пирог!