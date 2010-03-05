Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Черешнево-вишневый пирог для любителей миндаля Почему для любителей миндаля? Просто здесь он встречается целых 3 раза. И в основе, и в штрейзеле, и как украшение. Если вас повергло в заструднение слово "штрейзель", не пугайтесь, это очень вкусно.
Пирог с луком-пореем и брынзой Достаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)
Пирог с луком-пореем и брынзой Достаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)
Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Чернично-вишневый пирог Легкий в приготовлении, поедании и переваривании:) Давно хотела приготовить что-то подобное, теперь выставляю то, что получилось на ваш суд. Песочная основа, творожная прослойка и свежие ягоды.
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Пряный пирог со сливами Если осенним вечером вы захотите вернуться в душистое тёплое лето, попробуйте приготовить этот ароматный пирог. Готовится он легко и быстро, а исчезает — глазом не успеете моргнуть. Угощайтесь!
Английское лакомство крамбл << Когда у меня кончаются наркотики, я употребляю крамбл. >>
Английское лакомство крамбл << Когда у меня кончаются наркотики, я употребляю крамбл. >>
ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ Сезон инжира продолжается, не упускайте момент! Без лукавства, этот пирог невероятнейший, до конца 2010 г. еще есть время, но у меня уже первый номинант на блюдо года ;)
ПИРОГ С ИНЖИРОМ, МЕДОМ И КОЗЬИМ СЫРОМ Сезон инжира продолжается, не упускайте момент! Без лукавства, этот пирог невероятнейший, до конца 2010 г. еще есть время, но у меня уже первый номинант на блюдо года ;)
Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)
Мои черничные ночи А за окошком опять дождик. Вот и осень незаметно подкрадывается, пока никто не видит и не ждет. Но я например не унываю) Ведь осень - это сезон грибов и конечно же ягод! А как же приятно иногда дома, кутаясь в теплый плед, сидеть с чашкой чая и кусочком черничного пирога!!! Я люблю осень)
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.
Шоколадно-маковый бисквит с ягодками Это мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)
Шоколадно-маковый бисквит с ягодками Это мой очередной чистый кулинарный эксперимент, мне лично и другу (его мнению можно доверять, завляю со всей ответсвенностью) очень понравился данный пирог, надеюсь, что тому отважному человеку, кто решится повторить это на своей кухне, тоже полюбится)
Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.
Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.
Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Открытый яблочный пирог с апельсином и корицей На днях купил в IKEA форму для открытого пирога DROMMAR. Дома были яблоки и пара апельсинов. И в качестве эксперимента решил испечь яблочный пирог. Вышло, как мне кажется, очень симпатично и поверьте очень ароматно и вкусно.
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
Тосканский пирог Я большой любитель орехов и сухофруктов, а также выпечки:) Поэтому решила испечь этот очень вкусный пирог. Рецепт нашла в интернете. Он очень сытный и вкусный. Все мои друзья были в восторге.
Пирог с семгой и сыром Недавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:
Пирог с семгой и сыром Недавно, кто-то писал про замечательный пирог с сыром и грушами, я приготовила его несколько раз, а потом решила попробовать нечто новое и сам собой родился новый рецепт. Для небольшого пирога нам понадобится:
Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).
Пирог с грецкими орехами и кофейным сиропом Этот пирог-отличная компания для утренней чашки кофе. Если печь с утра для вас не вариант, то можно приготовить его вечером, а утром приготовить только сироп (это не сложнее, чем сварить кофе) и взбить сливки. А сам пирог на следующее утро будет так же вкусен, если, конечно, доживет до утра:).
Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Лоранский пирог Предлагаю к празднику побаловать гостей чудным пирогом из простых и недорогих продуктов. Итак,