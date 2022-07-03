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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Неизвестные разослали с корпоративной почты ВШЭ письма об «отчислении» студентов

Неизвестные разослали с корпоративной почты ВШЭ письма об «отчислении» студентов

PostEurop приостановила членство «Почты России»
3 июля 2022

PostEurop приостановила членство «Почты России»

обновлено12 апреля 2022

СДЭК продолжит отправлять посылки в Финляндию

26 октября 2021

Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

25 октября 2021

«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро

Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок

«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро

MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично

Apple пока никак не решила проблему

MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично

В отделениях «Почты России» появились примерочные

Если вещь не подошла, ее сразу можно вернуть за счет продавца

В отделениях «Почты России» появились примерочные

«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя

Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений

«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

В отделениях «Почты России» начнут продавать товары Fix Price

Проект нацелен на жителей сельской местности

В отделениях «Почты России» начнут продавать товары Fix Price

В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны

Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов

В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны

Обновленное мобильное приложение Gmail

Его сделали более светлым и минималистичным

Обновленное мобильное приложение Gmail

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь

Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах

В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь

«Почта России» начала взимать пошлины онлайн

Это коснется покупок дороже 500 евро

«Почта России» начала взимать пошлины онлайн

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов

Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли

Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов

«Связной» запустил собственный почтовый сервис в 500 городах

Посетители салонов могут отправлять и получать посылки весом до десяти килограммов

«Связной» запустил собственный почтовый сервис в 500 городах

Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта и извещений

Для этого придется завести электронную подпись

Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта и извещений

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»

Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки

Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»

«Почта России» — о слухах про идентификацию сотрудников по банковским картам

В Facebook появилась информация, что почтальоны обязаны сдавать руководству коды своих зарплатных карт

«Почта России» — о слухах про идентификацию сотрудников по банковским картам

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

«Почта России» введет видеоидентификацию для оперативного обслуживания клиентов

Сервис запустят в следующем году

«Почта России» введет видеоидентификацию для оперативного обслуживания клиентов

«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта»
«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта» Еженедельную вечеринку с бесплатными закусками провели в Петербурге уже больше 150 раз
«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта»

«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта»
Еженедельную вечеринку с бесплатными закусками провели в Петербурге уже больше 150 раз

Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы

В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а в других парках — до 30 декабря

Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы

«Почта России» добавила новые функции в «Личный кабинет отправителя»

Теперь в нем можно производить предпочтовую подготовку не только посылок, но и писем

«Почта России» добавила новые функции в «Личный кабинет отправителя»

«Почта России» планирует распознавать личность клиентов на входе в отделения

Данные меры призваны увеличить скорость обслуживания

«Почта России» планирует распознавать личность клиентов на входе в отделения

В «Почте России» опровергли срыв сроков доставки запроса ФСБ в офис Telegram

При этом ранее компания признала, что сорвала сроки доставки запроса

В «Почте России» опровергли срыв сроков доставки запроса ФСБ в офис Telegram

В «Почте России» объяснили качество услуг нехваткой персонала

Также в компании хотят через пять лет сократить срок доставки посылок до 36 часов

В «Почте России» объяснили качество услуг нехваткой персонала

«Почта России» запустила онлайн-сервис отправки телеграмм

Получателю сообщение придет в бумажном виде

«Почта России» запустила онлайн-сервис отправки телеграмм

«Почта России» начнет использовать дроны для доставки посылок

Пробные доставки состоятся в первой половине 2018 года

«Почта России» начнет использовать дроны для доставки посылок

«Почта России» откроет мини-отделения в московских «Пятерочках»

В дальнейшем предприятие может начать взаимодействие с разными ретейлерами по нескольким регионам

«Почта России» откроет мини-отделения в московских «Пятерочках»

С 10 августа AliExpress начнет маркировать все отправления в Россию

Это позволит покупателям и продавцам отслеживать посылки по трек-кодам

С 10 августа AliExpress начнет маркировать все отправления в Россию

«Почта России» пресекла мошенническую схему по отправке «серой почты»

В почтовую сеть поступали сотни тысяч неоплаченных отправлений

«Почта России» пресекла мошенническую схему по отправке «серой почты»

Таможенники получат доступ к данным «Почты России»

Предполагается, что это позволит эффективнее бороться с контрабандой оружия и наркотиков

Таможенники получат доступ к данным «Почты России»

В почтовых отделениях Москвы появились урны для раздельного сбора мусора

Утилизация и переработка собранных отходов производится также раздельно

В почтовых отделениях Москвы появились урны для раздельного сбора мусора

В аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами

В ней оказался муляж гранаты и боеприпасы к сигнальному пистолету

В аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами

«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат

В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам

«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат

Aliexpress отменяет бесплатную доставку в Россию товаров дороже двух долларов

В Aliexpress считают, что это улучшит стабильность и качество логистического сервиса компании

Aliexpress отменяет бесплатную доставку в Россию товаров дороже двух долларов

«Почта России» запустила сервис по доставке открыток

Открытки доставляют по всей России

«Почта России» запустила сервис по доставке открыток

В Москве установили ящик для писем Деду Морозу

Он будет работать до 31 декабря

В Москве установили ящик для писем Деду Морозу

«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день

Стоимость посылки — от 180 рублей

«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день

Почта Деда Мороза заработает в Москве 1 декабря

Почта также будет работать в 15 городах Подмосковья

Почта Деда Мороза заработает в Москве 1 декабря

«Почта России» запустит собственный сервис онлайн-платежей

Ожидается, что проект будет готов к лету 2017 года

«Почта России» запустит собственный сервис онлайн-платежей

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов

Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города

Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов

Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте

Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте
The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет

Хакеры выставили на продажу 33 миллиона паролей от Twitter

Большинство электронных адресов, попавших в базу, принадлежат российским почтовым сервисам

Хакеры выставили на продажу 33 миллиона паролей от Twitter

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников

На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития

В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем

Специальное почтовое отделение откроется в особняке Салтыковых-Чертковых

Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем

В России открылись первые отделения «Почта Банка»

К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города

В России открылись первые отделения «Почта Банка»

В России усилят контроль за письмами и посылками

В сортировочных центрах почтовых операторов установят систему оперативно-розыскных мероприятий

В России усилят контроль за письмами и посылками

Сбор за экспорт посылок дешевле 200 евро отменили

Это изменение должно упростить таможенные операции для малого и среднего бизнеса, считают в правительстве

Сбор за экспорт посылок дешевле 200 евро отменили

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

Инвестиции в «пищу будущего», критика Google Glass и развитие модульных смартфонов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в «пищу будущего», критика Google Glass и развитие модульных смартфонов

Как интернет-магазину работать с «Почтой России» Специалист службы экспресс-доставки поделился с The Village советами о том, как можно добиться от сотрудничества с «Почтой России» максимального результата

Как интернет-магазину работать с «Почтой России»

Сколько писем в Москве «Почта России» доставляет с задержкой

По словам работников почтовой пресс-службы, такая тенденция наблюдается исключительно с московской корреспонденцией

Сколько писем в Москве «Почта России» доставляет с задержкой

Пиши-звони: Какой способ связи лучше использовать для делового общения
Пиши-звони: Какой способ связи лучше использовать для делового общения Начиная общение с клиентом и партнёром, не всегда легко разобраться, что лучше использовать — электронную почту или телефон. Соблюдение этих простых правил может повысить шансы на успех.
Пиши-звони: Какой способ связи лучше использовать для делового общения

Пиши-звони: Какой способ связи лучше использовать для делового общения
Начиная общение с клиентом и партнёром, не всегда легко разобраться, что лучше использовать — электронную почту или телефон. Соблюдение этих простых правил может повысить шансы на успех.

Стала ли «Почта России» работать быстрее
Стала ли «Почта России» работать быстрее The Village попросил жителей разных стран — от Израиля до Исландии — одновременно отправить в Москву открытки и выяснил, как быстро «Почта России» доставляет международную корреспонденцию
Стала ли «Почта России» работать быстрее

Стала ли «Почта России» работать быстрее
The Village попросил жителей разных стран — от Израиля до Исландии — одновременно отправить в Москву открытки и выяснил, как быстро «Почта России» доставляет международную корреспонденцию

В США появятся марки со Стивом Джобсом

Ранее предпринимателя уже успели почтить таким образом в Венгрии

В США появятся марки со Стивом Джобсом

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ