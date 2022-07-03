В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
«Почта России» начнет доставлять заказы с iHerb. Обещают делать это быстро
Сотрудничество почты с таможней ускорит оформление посылок
MacOS Catalina удаляет письма пользователей. Вернуть их можно только частично
Apple пока никак не решила проблему
В отделениях «Почты России» появились примерочные
Если вещь не подошла, ее сразу можно вернуть за счет продавца
«Почта России» попросила 85 миллиардов на создание «центров притяжения» c продажей алкоголя
Отделения хотят превратить в гибриды аптек, банков, МФЦ, а также образовательных и медучреждений
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
В отделениях «Почты России» начнут продавать товары Fix Price
Проект нацелен на жителей сельской местности
В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны
Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов
В отделениях «Почты России» начали продавать алкоголь
Нововведение поможет бороться с суррогатным алкоголем в селах
Сколько россиян используют одинаковые пароли для разных аккаунтов
Только 10 % пользователей придумывают сложные пароли
«Связной» запустил собственный почтовый сервис в 500 городах
Посетители салонов могут отправлять и получать посылки весом до десяти килограммов
Россияне смогут получать посылки на почте без паспорта и извещений
Для этого придется завести электронную подпись
Почтовая марка с изображением парящего моста в «Зарядье»
Марка участвует в европейском конкурсе на лучший дизайн марки
«Почта России» — о слухах про идентификацию сотрудников по банковским картам
В Facebook появилась информация, что почтальоны обязаны сдавать руководству коды своих зарплатных карт
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
«Почта России» введет видеоидентификацию для оперативного обслуживания клиентов
Сервис запустят в следующем году
«Это абсурд — кто во вторник будет пить водку?»: Как устроены «Русские столы» в баре «Почта»
Еженедельную вечеринку с бесплатными закусками провели в Петербурге уже больше 150 раз
Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы
В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а в других парках — до 30 декабря
«Почта России» добавила новые функции в «Личный кабинет отправителя»
Теперь в нем можно производить предпочтовую подготовку не только посылок, но и писем
«Почта России» планирует распознавать личность клиентов на входе в отделения
Данные меры призваны увеличить скорость обслуживания
В «Почте России» опровергли срыв сроков доставки запроса ФСБ в офис Telegram
При этом ранее компания признала, что сорвала сроки доставки запроса
В «Почте России» объяснили качество услуг нехваткой персонала
Также в компании хотят через пять лет сократить срок доставки посылок до 36 часов
«Почта России» запустила онлайн-сервис отправки телеграмм
Получателю сообщение придет в бумажном виде
«Почта России» начнет использовать дроны для доставки посылок
Пробные доставки состоятся в первой половине 2018 года
«Почта России» откроет мини-отделения в московских «Пятерочках»
В дальнейшем предприятие может начать взаимодействие с разными ретейлерами по нескольким регионам
С 10 августа AliExpress начнет маркировать все отправления в Россию
Это позволит покупателям и продавцам отслеживать посылки по трек-кодам
«Почта России» пресекла мошенническую схему по отправке «серой почты»
В почтовую сеть поступали сотни тысяч неоплаченных отправлений
Таможенники получат доступ к данным «Почты России»
Предполагается, что это позволит эффективнее бороться с контрабандой оружия и наркотиков
В почтовых отделениях Москвы появились урны для раздельного сбора мусора
Утилизация и переработка собранных отходов производится также раздельно
В аэропорту Внуково нашли посылку с боеприпасами
В ней оказался муляж гранаты и боеприпасы к сигнальному пистолету
«Почта России» сокращает управленцев для увеличения зарплат
В частности, планируется увеличить зарплаты почтальонам
Aliexpress отменяет бесплатную доставку в Россию товаров дороже двух долларов
В Aliexpress считают, что это улучшит стабильность и качество логистического сервиса компании
«Почта России» начала доставлять посылки по Москве на следующий день
Стоимость посылки — от 180 рублей
Почта Деда Мороза заработает в Москве 1 декабря
Почта также будет работать в 15 городах Подмосковья
«Почта России» запустит собственный сервис онлайн-платежей
Ожидается, что проект будет готов к лету 2017 года
Посылки из метро можно будет отправлять в 100 городов
Сейчас доставку из метро можно заказать в 32 российских города
Запах пота: Испытываем терпение окружающих в социальном эксперименте The Village провел социальный эксперимент и записал реакцию окружающих на человека, от которого неприятно пахнет
Хакеры выставили на продажу 33 миллиона паролей от Twitter
Большинство электронных адресов, попавших в базу, принадлежат российским почтовым сервисам
В России вновь предложили запретить WhatsApp и Gmail для чиновников
На этот раз с соответствующим предложением выступило Минэкономразвития
Ко дню Шекспира в Москве появится почта для любовных писем
Специальное почтовое отделение откроется в особняке Салтыковых-Чертковых
В России открылись первые отделения «Почта Банка»
К концу апреля 2016 года компания собирается охватить уже 122 города
В России усилят контроль за письмами и посылками
В сортировочных центрах почтовых операторов установят систему оперативно-розыскных мероприятий
Сбор за экспорт посылок дешевле 200 евро отменили
Это изменение должно упростить таможенные операции для малого и среднего бизнеса, считают в правительстве
Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции в «пищу будущего», критика Google Glass и развитие модульных смартфонов
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Сколько писем в Москве «Почта России» доставляет с задержкой
По словам работников почтовой пресс-службы, такая тенденция наблюдается исключительно с московской корреспонденцией
Пиши-звони: Какой способ связи лучше использовать для делового общения Начиная общение с клиентом и партнёром, не всегда легко разобраться, что лучше использовать — электронную почту или телефон. Соблюдение этих простых правил может повысить шансы на успех.
Стала ли «Почта России» работать быстрее The Village попросил жителей разных стран — от Израиля до Исландии — одновременно отправить в Москву открытки и выяснил, как быстро «Почта России» доставляет международную корреспонденцию
В США появятся марки со Стивом Джобсом
Ранее предпринимателя уже успели почтить таким образом в Венгрии